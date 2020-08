Fremtind Forsikring overtar 750.000 Autopass-kunder

Fjellinjen Utsteder AS, som har vært heleid av bompengeselskapet Fjellinjen AS, selges til Fremtind Forsikring.

Publisert: Publisert: 19. august 2020 12:30

– Vi er fornøyde med salget og glade for at kjøperen er en solid og innovativ aktør som vil ivareta bompengeinnkrevingen og kundene på en god måte, sier administrerende direktør i Fjellinjen Janne Oddaker i en pressemelding.

Hun legger til at salget er et viktig steg for Fjellinjens oppfyllelse av bompengereformen og utstederforskriften, som sier at en Autopass-utsteder ikke kan eies av et bompengeselskap etter utgangen av 2020.

Fremtind vil altså overta betjeningen av Fjellinjens 750.000 Autopass-kunder når salget er gjennomført. En Autopass-utsteder er et selskap som inngår Autopass-avtaler med bilister, leverer bombrikke til kundene sine og krever inn betaling for bompasseringene.

– Bompenger er for mange en del av hverdagsøkonomien, og vi skal gjøre hverdagen enklere for både private bilister og bedrifter, ikke bare i Oslo og Viken, men i hele Norge. Sammen med våre eierbanker, Sparebank 1 og DNB, vil vi gi kundene oversikt over bompengeabonnementet i mobilbanken, løpende trekk fra konto, enklere håndtering ved bilbytte og tilgang på rask veihjelp, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.

Salget medfører ingen endring for hva bompengene går til.

