Idar Vollvik: – Å pakke om munnbind er ikke straffbart

BERGEN (E24): Vollvik snakker for første gang etter at han ble løslatt. Han mener importøren har skyld i å ha levert feil munnbind, men vil ikke fortelle hvem det er.

Publisert: Oppdatert: 4. september 2020 13:07 , Publisert: 4. september 2020 12:18

E24 møter Idar Vollvik i Ludostores kontorlokaler i Bergen. Han forteller at han har hatt kontakt med importøren han fastholder at selskapet har mottatt en eventuell feil bestilling fra.

– Vi har hatt dialog med leverandøren, og vi har fått kreditnota på hele partiet.

– Betyr det at importøren erkjenner at de har gjort en feil?

– Ja. Ingen hadde betalt ut flere millioner kroner til meg om de ikke var sikker, for å si det sånn. Jeg tror heller ikke at importøren har gjort noe i dårlig tro, det våger jeg å ikke tro.

Han tror det har vært en misforståelse eller et feilgrep på de importerte varene fra leverandøren i Nederland. Vollvik opplyser videre om at det dreier seg om «et par hundre tusen» munnbind som skal være sendt ut med potensiell feilmerking.

– Kan du si noe om hvem denne importøren er?

– Nei nei.

– Har pengene blitt betalt ut enda?

– Det vet jeg ikke, det følger jeg ikke med på.

Mener leverandøren har skyld

– Har du og importøren hatt en god dialog gjennom denne saken?

– Dialog har vi hatt, men jeg vet ikke om jeg vil si god. Jeg har vært mildt sagt forbanna. Det her har vært utrolig ødeleggende for meg, det er jeg som sitter og blir avkledd i hele Norge. Det føler vi er urettferdig, sier Vollvik.

– Vet du om importøren har levert til helseforetak?

– Nei, det vet jeg ikke.

Han fastholder at misforståelsen dreier seg om et parti kjøpt av en norsk leverandør.

– Jeg burde vært like streng med de norske leverandørene som da vi importerte selv. Jeg trodde alle importører ble behandlet like strengt, men tydeligvis ikke, sier Vollvik.

– Kan du si noe om hvilken type munnbind dere har mottatt?

– Vi vet ikke hva vi mottok. Vi bestilte type I, vi ble fakturert for type I, og har betalt for type I, da tror vi selvsagt at vi har mottatt type I. Det vil vise seg når testingen av munnbindene er klare.

Han opplyser også om at det var «atskillig flere munnbind» som var på vei ut til kunder, som de fikk sporet opp og stanset før de ble levert til kundene.

– Kun vi som står i gapestokken

Vollvik erkjenner å ha pakket om munnbind, men ikke straffskyld. Årsaken til det forklarer han er at «alle» pakker om munnbind.

– Altså å pakke om munnbind er ikke straffbart. Apotek, kjeder, og alle gjør det. Det er ikke noe feil i det. Det er merking vi har feilet på.

Han forteller videre at de kommer i esker på 2.000, og at de pakkes om til mindre forpakninger. Han poengterer at det er merkingen av munnbindene hvor han og hans selskap har gjort feil.

– Vi syns selv at vi har vært en av de flinkeste der, sier han, og fortsetter:

– Men det er kun vi som står i gapestokken. Det er ikke noe behagelig, men vi har rygg til å bære det, fordi vi vet at vi kun har hatt gode hensikter.

Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr. Han ble onsdag kveld løslatt etter å ha sittet i lange avhør.

Politiet har tidligere bekreftet at de mistenker at Vollvik har merket og pakket om munnbind i Norge. Dette ble onsdag ettermiddag bekreftet av Vollviks forsvarer Einar Råen.

