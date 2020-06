Nå gjør flere som Morten (27): Slo egen arbeidsgiver konkurs

Han tok grep da marslønnen uteble. Utviklingen viser at det sannsynligvis vil bli en økning i antall konkurser de neste ukene, ifølge produktsjef i analyseselskapet Strise.

FIKK IKKE LØNN: Bedriften som Morten Edvardsen Nilsen jobbet i, hadde ikke penger til lønn eller feriepenger. Når selskapet nå er slått konkurs, vil de ansatte bli dekket av statens lønnsgarantifond. Vis mer Ove Aalo

Publisert: Publisert: 12. juni 2020 11:13

– Lønnsutbetalingen i mars kom ikke, og da jeg ringte regnskapsføreren, fikk jeg vite at selskapet hverken hadde penger til lønn eller feriepenger. Da var det bare å begynne å lese seg opp på lover og ta det derfra, sier Morten Edvardsen Nilsen.

27-åringen var ansatt i Panorama Mat og Drekka AS som driftet restauranten Duus Matverk på Sortland.

28. mai ble det åpnet konkurs i selskapet som følge av begjæringen som Nilsen sendte inn i slutten av april.

Dermed vil han og selskapets øvrige ansatte med tiden få pengene de har krav på, gjennom statens lønnsgaranti ved konkurs.

– Jeg har brukt utallige timer på å lese lover, enorme mengder papirarbeid og telefonsamtaler, så det føles godt at det gikk til slutt, sier Morten Edvardsen Nilsen.

Klar økning siste måned

De siste ukene har det vært en klar økning i antallet konkursbegjæringer fra ansatte mot egen arbeidsgiver.

Etter en bunn i starten av mai har grafen pekt én vei og ligger nå på mer enn det dobbelte av det som var et høyt nivå før coronakrisen.

– Økningen i arbeidstakerbegjæringer vil sannsynligvis slå ut i et økt antall konkurser de neste ukene, sier produktsjef Sigve Søråsen i Strise, som har hentet ut tallene.

Konkursbegjæringer blir sendt inn til domstolene når en part opplever at en skyldner, i disse tilfellene en bedrift, ikke klarer å betale for seg. Deretter må selskapet møte i retten og svare for seg.

Viser det seg at selskapet er betalingsudyktig, blir det slått konkurs.

Jobber samme sted etter konkursen

Morten Edvardsen Nilsen sier at de var 13 ansatte som ikke fikk betalt, og at de til sammen hadde et lønnskrav på rundt 300.000 kroner.

Sortlandsværingen tok initiativ til å håndtere konkursbegjæringen. Han forteller om en langsom og omstendelig prosess.

– Først måtte jeg levere krav om betaling til arbeidsgiver, med en tidsfrist på fire uker. Da det ikke kom noe i løpet av denne perioden, måtte jeg gå til politistasjonen og forkynne et konkursvarsel. Etter to nye uker uten å ha fått lønn, kunne jeg sende inn konkursbegjæringen og deretter måtte jeg møte i retten.

Midt oppi dette stengte landet ned som følge av smittevernstiltak mot coronaviruset.

– Vi fikk på en måte en dobbel dose ved at vi først gikk glipp av en lønning og så ble permittert etter det. Det var uflaks, sier Nilsen.

Mer heldig var det at eierne av restauranten bestemte seg for å sette inn et nytt driftsselskap som sørget for at de ansatte beholdt jobben.

Dermed jobber Morten Edvardsen Nilsen fremdeles for Duus Matverk.

Nilsen anbefaler andre i samme situasjon å lese seg opp på fremgangsmåten for å slå arbeidsgiver konkurs - og følge den til punkt og prikke. Vis mer Ove Aalo

Ikke en «coronakonkurs»

Bostyrer Rune Nielsen forteller at han ikke har rukket å få et bilde av økonomien i Panorama Mat og Drekka i forkant av konkursbegjæringen ennå, men poengterer at betalingsudyktigheten ikke var et resultat av coronakrisen.

Det er imidlertid nærliggende å tro at den siste tidens økning i konkursbegjæringer fra arbeidstakere henger sammen med pandemien.

For ifølge Fred Arne Bakken i selskapet Pulse - som har utviklet en tjeneste som plukker opp konkursvarsler - har en rekke bedrifter blitt holdt kunstig i live de siste månedene som følge av utsatte avgifter samt Skatteetatens tilbakeholdenhet mot å begjære selskaper konkurs.

– Det betyr at en del av de vanlige kontrollmekanismene ikke er til stede, sa han til E24 i mai.

Samtidig er det nå tid for feriepenger. Ledende konkursadvokater tror disse betydelige utbetalingene vil kunne velte mange bedrifter.

– Fortjener ikke annet

Regjeringen har lansert ulike krisetiltak overfor næringslivet for å hjelpe hardt pressede bedrifter med å holde seg flytende.

Det inkluderer en kompensasjonsordning for bedrifters faste uunnværlige kostnader, og en låneordning der staten garanterer for 90 prosent av summen.

– Om et selskap går tom for midler, kan de låne penger gjennom statlige ordninger for å finansiere lønn og feriepenger, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

– Men dersom de ikke er i stand til å innfri kravene for å få lån, fortjener de ikke annet enn å bli slått konkurs etter å ha brukt opp arbeidstakernes penger, slår han fast.

Eggum forteller at Fellesforbundet heldigvis ikke har fått inn mange meldinger om dette.