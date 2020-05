Regjeringen avslår Hurtigrutens bønn: Nekter å øke støtten

Samferdselsdepartementet vil ikke gi Hurtigruten 50 millioner kroner mer i måneden for å sette fire skip i normal drift. Regjeringen har allerede strukket seg langt ved å opprettholde kjøpene av tjenester, skriver departementet i et brev.

28. mai 2020

For to uker siden øynet Hurtigruten håp om å kunne sette flere skip i drift, etter et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Da hadde selskapet, sammen med LO, bedt om 50 millioner kroner ekstra i måneden på toppen av statens innkjøp av tjenester fra Hurtigruten, som er på 856 millioner kroner i år.

Strakstiltakene som etterlyses av Hurtigruten er:

At staten på kort sikt midlertidig kjøper mer kapasitet og kompenserer for bortfallet av billettinntekter, slik regjeringen har gjort for tog og fly.

På lengre sikt bør Hurtigruten få tilgang til likviditetslån gjennom Statens obligasjonsfond eller en låneordning gjennom GIEK.

Nå har svaret kommet fra regjeringen på det første tiltaket, og det er et rungende «nei».

I svarbrevet fra Samferdselsdepartementet heter det at de allerede har strukket seg langt ved å opprettholde kjøpet på 856 millioner, selv om Hurtigruten bare har to skip i drift, mot normalt 11 skip.

«Regjeringen ser imidlertid ikke grunnlag for å øke det allerede betydelige statlige kjøpet for å gjenoppta normal drift», skriver Samferdselsdepartementet i et svar til Hurtigruten.

Frykter brudd på EØS-regler

Departementet er bekymret for om kjøpene av tjenester fra Hurtigruten kan bryte med EØS-reglene om statsstøtte, og sier at de vurderer å renotifisere ESA-domstolen.

Årsaken er at Hurtigruten leverer reduserte tjenester etter coronakrisen.

«Det er regjeringens vurdering at det i denne ekstraordinære situasjonen allerede er vist stor fleksibilitet overfor Hurtigruten Cruise AS ved å godkjenne en reserverute med kun to skip på strekningen Bodø-Kirkenes, og samtidig stå ved vederlaget på 856,1 mill. kr for 2020», skriver departementet.

Hurtigruten forteller at selskapet fortsatt er i dialog med regjeringen, og forventer at det kommer løsning.

– Hurtigruten ber ikke om penger. Vi ber om garantier og kriselån som blant annet tog- og flyselskapene allerede har fått. Dette skal vi betale tilbake, krone for krone - med renter, sier Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten til E24.

– Dette er ikke bare en krise for Hurtigruten. Vi er en av Norges største transport- og reiselivsaktører, og skaper flere tusen jobber og ringvirkninger for milliarder langs hele kysten, sier Bjørnflaten.

LO: – Skuffet

Første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO kaller avslaget uakseptabelt.

– Jeg er skikkelig skuffet over at regjeringen har kommet med blankt avslag på tiltak som kan hjelpe Hurtigruten. Her ber Samferdselsdepartementet alle de som jobber på Hurtigruten og de berørte kystsamfunnene bokstavelig talt om å seile sin egen sjø. Dette kan vi ikke akseptere, sier Følsvik, som ber regjeringen se på saken på nytt.

– Kystruten er selve livsnerven langs kysten, og den betyr mye for mange arbeidsplasser langt ut over selve rederiet, legger hun til.

Hessen Følsvik er kritisk til treffsikkerheten i støtteordningene som til nå har kommet på plass for å takle corona-krisen.

– På oversikten over rederier som har fått støtte finner vi foreløpig rederier som utelukkende seiler med utenlandsk flagg og mannskap på topp. Vi må ha støtteordninger som sikrer verdiskapning og sysselsetting her i landet, og trygger sysselsettingen av norske sjøfolk.