Utelivsgigant har tatt opp høyrentelån for å rekke julebordsesongen

Konsernet bak noen av Oslos største utesteder tar opp millionlån til 15 prosent rente. – Handler bare om at vi skal gi gass inn mot julebordsesongen, sier selskapet.

HAR GJENOPPSTÅTT: De forrige eierne av folkekjære «Lompa» gikk konkurs etter et brutalt inntektstap da pandemien spolerte fjorårets julebordsesong. Nå er den gjenåpnet av nye eiere.

Det har gått tre år siden nordmenn kunne innlede julebordsesongen uten coronarestriksjoner.

Nå gjør en av Oslos utelivsgiganter seg klar for sesongen - ved å ta opp et lån på 8 millioner kroner til 15 prosent rente.

Gjennom folkefinansieringsplattformen FundingPartner har selskapet Flott Fond 1 lånt penger fra norske privatinvestorer.

Flott Fond er et selskap som er forvaltet av Flott Skip, som står bak noen av Oslos mest populære utesteder.

I sommer annonserte de at de ville åpne 13 nye steder, og ansette 200 personer. Det er en del av denne satsingen de nå henter penger til.

Vil rekke julebordsesongen

Til investorene opplyser selskapet at de trenger pengene fordi de har startet en rekke nye utesteder i Oslo. Blant disse er gjenåpningen av Olympen på Grønland. Den folkekjære restauranten i hovedstaden er også kjent som «Lompa».

– Det er null dramatikk i dette. Det handler bare om at vi skal gi gass inn mot julebordsesongen, sier Arnt Andersen, som er porteføljeforvalter i konsernselskapet Flott Skip.

Andersen sier at de gjennomfører en emisjon emisjonEn pengeinnhenting. Avhengig av typen kan det være de eksisterende eierene eller nye investorer som gir et selskap penger. i selskapet, men at pengene til dette ikke vil komme tidsnok til å rekke julebordsesongen.

– Dette er en brofinansiering brofinansieringEt midlertidig lån mens selskapet venter på annen finansiering. Det betyr at vi får frigjort likvide midler nå til å ta de kostnadene som kommer før 1. desember, slik at vi er i gang til julebordsesongen.

Han sier at Olympen ble åpnet i helgen, og at de allerede har fått 4.400 julebordsreservasjoner.

– Vi mener at dette lånet var et klokt valg, sier Andersen.

– Folk virker utsultet på julebord og er veldig klare i år.

I sommer viste noen av nøkkelpersonene i utelivskonsernet Flott Skip E24 rundt i lokalene til tradisjonsrike «Lompa» på Grønland i Oslo. Her er daglig leder i Flott Gjort, Eivind Brox og prosjektleder Camilla Mauritzen.

Vil betale ned raskere

Andersen sier at han ikke mener lånet med 15 prosent rente er dyrt:

– Med tanke på at dette er et kortsiktig lån, så følte ikke vi at det var et dyrt lån. Det var et raskt og effektivt lån.

I nedbetalingsplanen som er blitt presentert til investorer, legger selskapet til grunn at de vil tilbakebetale store deler av lånet i løpet av tre måneder. I planen blir det anslått at selskapet vil betale over 430.000 kroner i rentekostnader.

Men Andersen sier til E24 at de ikke tror rentekostnadene vil bli så høye:

– Det kommer ikke til å koste oss 435.000 i rentekostnader. Lånet vil bli innfridd og nedbetalt raskere.

– Men dere må vel forholde dere til nedbetalingsplanen?

– Vi kan vurdere om vi vil betale det ned raskere. Det er en kost-nyttevurdering, og den tar vi løpende.

– Ingen banker som ville gitt et sånt lån

Folkefinansiering er et konsept der selskaper og personer som trenger å låne penger, låner penger av investorer – gjerne privatpersoner. Det å få et folkefinansiert lån kan være lettere og raskere enn å bruke banker.

Renten på folkefinansieringslån pleier å være mellom 10 og 15 prosent. Lånene er klassifisert etter risiko fra A, som har den laveste risikoen, til F, som har den høyeste risikoen.

Flott Fonds lån har risikoklasse C.

Andersen i Flott Fond sier de har beregnet at de får rentekostnader på mellom 280.000 kroner til litt over 400.000 kroner – alt etter når de velger å betale ned hele lånet.

Han opplyser at selskapet ikke har prøvd å få et tilsvarende lån i banken.

– Jeg kan ikke forestille meg at vi ville fått dette i banken.

– Vi er fortsatt i etableringsfasen, så det er ingen banker som ville gitt oss et sånt lån så tidlig, sier Andersen.

Schibsted eier 10 prosent av FundingPartner. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.