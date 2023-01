Gustav Magnar Witzøe om Sveits: – Inntil videre hjemmeadresse på Frøya

Laksearvingen spiller ballen over til regjeringen, og ber om «balanse» for rikinger i Norge.

Gustav Magnar Witzøe er Norges rikeste mann, ifølge skattelistene for 2021.

– Som de fleste nordmenn ønsker jeg å bo i Norge og også å bidra i Norge. Samtidig må jeg som eier vurdere hva som er best for virksomheten, som ville kunne beholde betydelig mer av verdiene som skapes til utvikling, trygge arbeidsplasser og nye investeringer.

– Vi forsøker inntil videre å få til dette med hjemmeadresse på Frøya, i tillit til at regjeringen finner en god balanse for oss som ønsker å bo i Norge, skriver Gustav Magnar Witzøe i en uttalelse til E24.

Dermed ligger det foreløpig an til at 29-åringen ikke slår følge med flere andre av Norges mest formuende, som den siste tiden har meldt flytting til alpelandet.

Hadde arvingen valgt å flytte formuen på 19,8 milliarder kroner ut av landet, ville det i så fall ha utgjort mer enn totalformuen blant de som flyttet til Sveits i 2022, ekskludert Kjell Inge Røkke.

På direkte spørsmål om Witzøe har vurdert å flytte til Sveits, henviser kontaktperson Svein Tore Bergestuen til de avgitte uttalelsene, og ønsker for øvrig ikke å kommentere saken.

Norges rikeste

Witzøe junior fikk i 2011 overført nesten alle farens aksjer i lakseselskapet Salmar. Han er i dag største eier i Kvarv, selskapet som eier over halvparten av oppdrettsgiganten Salmar.

Men fremdeles er det faren Gustav Witzøe senior som sitter med flesteparten av de kontrollerende A-aksjene i selskapet.

Ifølge fjorårets skattelister gikk Witzøe junior i 2021 forbi Kjell Inge Røkke på toppen av listene for skattbar formue i Norge. Witzøe jr. ligger nå 2 milliarder kroner over Røkkes ligningsformue. For sistnevnte falt litt – til 17,8 milliarder kroner i 2021.

Gustav Witzøe senior har flere ganger kommet med kritikk av regjeringen for skattetrykket han opplever.

Utelukker rolle i produksjonen

Mandag morgen ble det klart at far Gustav Witzøe planlegger en fremtid for selskapet uten at sønnen er involvert.

– Jeg har en sønn som har vært tydelig på at han fremover ser for seg en aktiv forvaltningsrolle, fremfor å være med i produksjonen, som jeg har vært. Så har vi fantastiske ansatte. De må få slippe til, sa Witzøe til IntraFish.

Nå utdyper sønnen også dette utspillet overfor E24.

– Det operative arbeidet i Salmar ivaretas på best mulige måte av selskapets dyktige ansatte. Jeg har hatt stor glede av å få prøve meg på arbeidsoppgaver fra hele verdikjeden, som både røkting og slakting, men min fremtidige rolle vil være å utøve et ansvarlig eierskap gjennom familieselskapet Kvarv AS, sier Witzøe til E24.