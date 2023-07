Sykkelsatsing til en halv milliard: – Har aldri vært opptatt av å regne alt hjem

SØR-FRANKRIKE (E24): Under den første halvtimen av årets Tour de France tenkte Ole Robert Reitan at «dette er det villeste jeg har sett på TV».

– Han sitter der fortsatt, utbryter Ole Robert Reitan.

Sekunder før har Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen sust forbi i en utbrytergruppe på åtte, på hjul med sammenlagtfavorittene Vingegaard og Pogačar.

Ikledd røde og gule trøyer, med både Uno-X’ og Rema 1000s logoer trykket på, er et norsk lag for første gang i historien med i verdens mest prestisjefulle sykkelritt.

fullskjerm neste HISTORISK: Aldri før har en nordmann vært først over Col du Tourmalet (2115 moh.) Tobias Halland Johannesen skapte god stemning for de tilreisende fra Uno-X-systemet på den sjette etappen i årets Tour de France. 1 av 3 Foto: Skjalg Bøhmer Vold

21 etapper, 22 lag, 218 ryttere.

For de fem norske debutantene er det heller usannsynlig at det ville blitt noen Tour de France-deltagelse om det ikke var for Reitans satsing. Det syv år gamle sykkellaget driftes av Uno-X Mobility, et forretningsområde i Reitan Retail-systemet.

Da toppsjef og eier Ole Robert Reitan først ble presentert for ideen, var han umiddelbart litt skeptisk.

– I alle fall undrende til nytten av det. Budsjettet var jo ganske høyt fra starten av. Men ser man det i sammenheng med Rema 1000s markedsføringsbudsjett, så er sykkelsatsingen relativt sett mye mindre.

SKANDINAVISK: Norge og Danmark er landene Uno-X har sine energistasjoner i og sine sykkelryttere fra. Reitan utelukker ikke ekspansjon. Her suser Torstein Træen og Alexander Kristoff forbi tilreisende supportere.

I fjorårets årsregnskap for datterselskapet Uno-X Sykkel går det frem at selskapet fikk overført 138,5 millioner kroner i markedsføringsbidrag fra Uno-X Norge. Reitan vil ikke røpe hva som er årets sum, men forteller at budsjettet «ikke er veldig langt unna det som var i fjor».

Legger man sammen markedsføringsbidragene fra samtlige år siden oppstarten i 2016, blir det ganske nøyaktig en halv milliard kroner til sykkelsatsingen.

Kommersielle lagnavn

Tour de France er fylt av historie og tradisjoner. Det trekker millioner av interesserte til gatene – franskmenn som drømmer om en ny nasjonal sykkelhelt og tilreisende som vil delta i folkefesten og heie frem sine favoritter.

REKLAMETOG: På hver etappe kjører en konvoi av kreative kjøretøy foran syklistene og kaster enkle produkter ut til tilskuerne. Selskapene kan angivelig bruke flere millioner kroner hver på opptoget.

Tour de France er også en massiv markedsføringsarena. I særlig grad for eiere og sponsorer, ettersom sykkelsporten har valgt å la pengene bak diktere lagnavnene. Dermed har man lag med navn fra næringslivet, som TotalEnergies, Lidl-Trek, Jumbo-Visma og Uno-X.

– «Uno-X» sies noen hundre ganger hver dag av TV-kommentatorene. Det må være spesielt?

– Ja, det er sånn den sporten har valgt å organisere seg. Det fungerer jo veldig bra for oss. Den første halvtimen av den første dagen tenkte jeg at «dette er det villeste jeg har sett på TV», sier Reitan.

SØKER SYNLIGHET: Spurtene har ikke gått helt etter planen, men Rema-toppene Ole Robert Reitan og Vidar Riseth kan likevel være fornøyd med lagets prestasjoner så langt, mener ekspertene. Uno-X-rytterne har blant annet gjort seg synlige i brudd.

– Men er det nok? Er sykkelsatsingen noe man kan regne hjem krone for krone?

– Jeg har aldri vært så opptatt av å regne alt hjem krone for krone. Jeg tror det viktigste er lidenskapen og at dette sitter så i ryggmargen på alle sammen i Uno-X. Så om det ikke går an å regne alt hjem i Excel, så går det an å regne det hjem i kultur, stolthet, lidenskap og anerkjennelse utenfra.

JA TIL OL: Siden Reitan ser verdi i å investere i idrett, spør E24 om han ønsker at Norge skal bruke penger på OL. – Ja, det vil jeg si. Det er sjeldent jeg sier noe politisk i det hele tatt, men hvis noen kan være med å påvirke OL i riktig retning, så må det være oss.

Alle egg i sykkelkurven

Uno-X bruker 100 prosent av sitt markedsføringsbudsjett på idrett. Det meste på sykkel, noe på samarbeidsavtaler med langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo, skiskytter Johannes Thingnes Bø og Norges Skiskytterforbund. Reitan er sikker på at det er en god strategi.

– Uno-X er en bensinpumpe, en ladestasjon og en vaskemaskin. Ingen av de tingene er veldig menneskelige. Men når du tilfører profiler som Tobias Halland Johannessen, får det en helt annen dimensjon som jeg liker veldig godt. For Uno-X tror jeg det er mer fornuftig merkevaremessig enn å spre seg tynt utover.

SAMARBEID: Uno-X har siden 2020 vært Klæbos hovedsamarbeidspartner.

– Men det må da være en del dere ikke treffer med markedsføringen? Alle ser jo ikke på sykkel.

– Når det kommer til Tour de France, så er det et ganske stort nedslagsfelt, og man klarer uansett strategi ikke å treffe alle. Her har vi i alle fall en veldig tydelig profil som det er vanskelig å misforstå.

Med mål om europeisk ekspansjon

Uno-X fløy ned over 100 danske og norske medarbeidere til Sør-Frankrike forrige uke. De fikk æren av å heie frem og se laget sykle seg over bratte fjell i Pyreneene den ene dagen og inn til Bordeaux den neste.

Spurtavslutningen i vinbyen ble en skuffelse for Alexander Kristoff og co. etter det som hadde vært rittets foreløpige høydepunkt, sett med norske øyne.

FYR I TELTET: Uno-X-gjengen heiet ved veien og deretter til TV-en. Det endte med pallplass og lagets hittil beste resultat.

Da utbrytergruppen på åtte med Tobias Halland Johannessen sprakk opp under siste stigning, var 23-åringen den som kom tredje først opp til mål, kun slått av verdensstjernene Vingegaard og Pogačar.

Danske Vingegaard sykler for Jumbo-Visma, også det et lag med norsk tilknytning. Den norske IT-giganten har sponset det nederlandske sykkellaget siden 2019.

– Vi inngikk dette sponsoratet som en del av vår strategi om europeisk ekspansjon, og å bygge internasjonal kjennskap til Visma som merkevare, sier Visma-sjef Merete Hverven.

REGJERENDE MESTER: Jonas Vingegaard skal forsøke å forsvare fjorårets Tour de France-seier. Visma-sjef Merete Hverven ønsket ham og lagleder Richard Plugge lykke til før første etappe i Bilbao for snart to uker siden.

Pengebeløpene i sponsoravtalen vil hun ikke uttale seg om, men VG har tidligere skrevet at totalrammen over fem år ligger på rundt 200 millioner kroner.

– Når det gjelder verdien for Vismas del, handler det selvsagt om logosynlighet og merkevarekjennskap knyttet til sunne verdier, sterke prestasjoner og god sportsånd. I tillegg skaper det intern stolthet blant ansatte. Sponsoratet virker også positivt i forbindelse med rekruttering av medarbeidere, samt ved oppkjøp av nye selskaper, sier Hverven.

En langvarig satsing

Uno-X tilhører ikke den øverste ligaen i sykkelsporten, og er dermed ikke direkte kvalifisert til Tour de France. De ble derimot invitert inn av arrangøren, som ett av to lag.

PÅ HJUL: Også Rema 1000 Norge-sjef Tom Kristiansen benyttet anledningen til å få en smakebit av Tour de France-sirkuset.

Konkurransen står nå mot lag med budsjetter som er dobbelt, kanskje tre ganger så store. Reitan forteller at Uno-X skal vise måtehold, bygge sten for sten og fortsette å satse på nye skandinaviske talenter fremfor «å shoppe de store stjernene utenfra».

– Ambisjonsnivået må være å holde fast på kulturen vi har og forsterke idrettsprestasjonene år etter år.

– Planlegger dere, som Visma, å bruke sponsoratet til europeisk ekspansjon?

– Nei, men vi har jo bestemt oss for at Uno-X skal leve lenge.

Reitan sier at de før tenkte at Uno-X skulle være «the last man standing», som holder det gående til den siste dråpen fossilt drivstoff er solgt, men at de senere besluttet å satse på Uno-X som en merkevare for fremtiden.

– I dag er Uno-X bare i Norge og Danmark, mens Reitan Retail er i totalt syv land. Så det vil si at det i alle fall finnes fem markeder som vi allerede er i, der Uno-X potensielt kan passe inn.

SUPPORTERSKARE: Flere millioner mennesker trekker til Tour de France-løypa hvert år. I 2021 hadde rittet i tillegg 150 millioner seere totalt i Europa.

– Sportsvasking er et av de siste årenes nyord. Forsøker dere å vaske drivstoffindustrien?

– Uno-X er en drivstoffdistributør, det skal ikke vi prøve å legge skjul på. Men vi har bestemt oss for å bruke kontantstrømmen som genereres fra drivstoffsalg til å transformere Uno-X til noe som kan bidra til det grønne skiftet. Der er sykkelsatsingen et slags symbol på bærekraftig mobilitet. Og når den siste dråpen med bensin er solgt, da skal Uno-X være like til stede og offensive som det er nå. Men fremdeles er fossilt drivstoff et samfunnskritisk produkt, og det skal vi distribuere helt til det ikke lenger er et behov for det.

