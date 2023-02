Bransjetall: Bratt fall for Meny før prishopp

Interne tall viser salgsfall for Norgesgruppens supermarkeder i januar. Meny minner om at svenskegrensen og restauranter var stengt på samme tid i fjor.

JANUARFALL: Mens konkurrenten Coop Mega økte salget noe i årets fire første uker, ble syv prosent av omsetningen borte for Meny.

I de fire ukene frem til det mye omtalte prishoppet på dagligvarer 1. februar, økte alle de tre store lavpriskjedene omsetningen målt mot fjoråret.

Blant Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra var det førstnevnte som økte mest, med i overkant av 5 prosent.

Det viser upubliserte bransjetall fra analyseselskapet NielsenIQ som E24 har sett.

Samtidig gikk supermarkedkjedene samlet sett betydelig tilbake. Tyngst var fallet for Norgesgruppens NorgesgruppensLandets største dagligvarekonsern med kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker. Meny med et fall på rundt 7 prosent.

– Det kan ikke jeg gå ut og kommentere. Men jeg kan si at det er krevende når det kjøres så hardt på pris. Og vi har merket både hamstring før 1. februar og at enkelte kunder har kjøpt færre varer, sier Meny-sjef Vegard Kjuus.

Konkurrenten Coop Mega har en mer positiv utvikling, opp rundt ett prosent fra januar 2021. Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier han ikke kan kommentere tallene.

– Men veksten har vært fin i det siste. Noe annet er den økonomiske situasjonen, sier han.

NielsenIQ-tallene viser at også Spar-omsetningen falt i januar, og at supermarkedssegmentet totalt fikk en nedgang på mer enn 4 prosent.

Vekststopp i fjor høst

Meny-sjef Kjuus ønsker å minne om at Meny har hatt en god utvikling de siste årene. I 2021 var det ingen dagligvarekjeder som økte omsetningen med mer, nyåpninger ekskludert.

– Meny har vært vekstvinner fra 2019 frem til i fjor høst, sier han.

MATGLAD: Meny-sjefen mener politikerne undervurderer kraften i norske matprodusenter når alt handler om pris. – Skal vi skape vekst og arbeidsplasser, kan ikke politikere kun være opptatt av matpriser og glemme kvalitetsaspektet. De dreper entusiasmen og påvirker forbrukernes handlemønster, sier Vegard Kjuus.

Da nådde prisveksten på mat og drikke tosifret nivå.

– Ja, vi merker selvsagt at kundene er mer prisbevisste enn før, derfor er vi ekstra opptatt av gode kampanjer nå, sier Kjuus.

Men hvis man nå snakker om en omsetningsnedgang i kjeden, går man glipp av det store bildet, fremholder Meny-sjefen.

– Husk på at i januar i fjor var grensene stengt og folk var hjemme og laget gourmetmat til seg selv. Det er ikke sånn at vi hadde veldig lave omsetningsnivåer i januar i år, selv om de var lavere enn i fjor.

Fra 2019 til 2022 har kjeden økt omsetningen med to milliarder kroner, forteller Kjuus.

Irritert på politikerne

Fra 1. februar måtte alle dagligvarekjeder betale mer i innkjøpspriser fra leverandørene. Kiwi har imidlertid valgt ikke å øke hylleprisene ennå. Det har tvunget konkurrentene Rema og Extra til å følge etter.

Også Meny tok grep i forrige uke etter at de først økte prisene.

– I forrige uke kuttet vi og senket prisene på 1500 varer til nivå under januarprisene våre. Eksempelvis har vi alltid lik pris som lavpris på alle First Price-produkter nettopp for å gi trygghet for pris på hverdagsprodukter, sier Kjuus.

LIK PRIS: Meny følger lavpriskjeden Kiwi på Norgesgruppens lavpriskonsept First Price, forteller Meny-sjefen. Bildet er fra 2019.

Han forteller at Menys lønnsomhet nå utfordres kraftig.

– Da strømprisen gikk i været i fjor, ble det betydelig vanskeligere. Strømkostnaden er også hovedårsaken til at leverandørene setter opp prisene. Dette er kostnader vi ikke har klart å ta ut.

Kjuus sier det er tøft å bygge utvalg i Norge, men at Meny skal fortsette å drive matutvikling.

– Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig – både gode priser og godt utvalg. Profilerte politikere snakker ned matbransjen på en måte som irriterer meg. De vektlegger bare pris og ikke kvalitet.

– Et tøft kjør på pris

I motsetning til Norgesgruppens lavpriskonsept Kiwi, der de aller fleste butikkene drives av kjeden selv, er mange av Menys butikker eid av selvstendige kjøpmenn.

Det betyr at man driver butikken for egen regning og risiko, samtidig som man omfattes av Menys fellesavtaler.

Når Meny følger Kiwi og markedet for øvrig og kutter prisene til januar-nivå, betyr det dårligere butikk for den enkelte kjøpmann.

– Ja, det er et tøft kjør på pris, men vi gjør dette for å skape trygghet for kunden, sier Kjuus.

– Er det ekstra tøft å være Meny-kjøpmann etter det Kiwi gjorde?

– Det er et tøft marked på grunn av prisbildet og strømutgifter. Men vi tar våre selvstendige valg. Vi følger hverken den ene eller andre, men gjør det vi kan for å være mest mulig attraktiv. Det er høy motivasjon hos våre selvstendige kjøpmenn, de er all in og jobber alt de kan for å skape best mulige butikker med matglede.