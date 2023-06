Førte tilsyn med 19 strømselskaper – fant lovbrudd hos alle

19 av de største strømselskapene får brev om lovbrudd av Forbrukertilsynet. 14 av dem risikerer tvangsmulkt på 250.000 kroner i uka.

Forbrukertilsynet har sendt brev til 19 strømselskaper, etter en omfattende tilsynsaksjon som viste lovbrudd hos samtlige av strømleverandørene som ble undersøkt.

Hos 14 av strømleverandørene anser tilsynet lovbruddene som så alvorlige at selskapene risikerer tvangsmulkt tvangsmulktAnnet ord for bot eller gebyr, som bare kan ilegges bedrifter. Tvangsmulkt er en daglig bot som ilegges hvis en bedrift ikke etterlever pålagte oppgaver fra myndighetene eller oppfyller en kontrakt. på 250.000 kroner i uka, dersom de ikke retter opp feilene. Selskapene vil få tvangsmulkt på 250.000 kroner i uka per lov eller forskrift de ikke etterlever.

Selskapene må først svare på vedtaket, før eventuell tvangsmulkt ilegges.

Hos de resterende selskapene er det snakk om mindre alvorlige lovbrudd. Disse selskapene får kun brev om at de må rette seg etter gjeldende lovverk.

Selskapene får brev om brudd på markedsføringsloven, angrerettloven og prisopplysningsforskriften. Gjennomgående brudd er manglende opplysninger om fakturagebyr, opplysning om bindingsgebyr og angrerett, utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføring, mangler ved prislister og mangel på informasjon om hvilken avtale forbruker overføres til etter utløpt avtaletid hvis de inngår tidsbegrensede avtaler.

– Det viser at bransjen ikke tar forbrukerne på alvor, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som også er ansvarlig for forbrukerpolitikk.

– Nedslående

Statsråden har det siste året hatt flere møter med strømleverandører om opprydding i bransjen. Toppe synes det er overraskende at samtlige selskaper som er ført tilsyn med bryter loven, når det så ettertrykkelig er varslet hyppigere tilsyn og skjerpede sanksjoner.

– Jeg forutsetter at dette blir ryddet opp i på kort tid. Det er ikke vanskelig, dette her. Det er ikke mulig å misforstå lov og forskrift, sier Toppe.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Bransjen har i møter innrømmet at det er for mye useriøsitet, og vist vilje til å rydde opp. Da er dette tilsynet veldig nedslående.

Statsråden er på den andre siden fornøyd med at Forbrukertilsynet har fulgt opp beskjeden om å prioritere å følge opp strømbransjen, og at lovbruddene er avdekket.

Toppe understreker at regjeringen fortsatt jobber med å utrede lovendringer som skal gjøre strømmarkedet enklere for forbruker - for eksempel ved å vurdere å forby såkalte variable avtaler.

Dette svarer selskapene

Helgeland Kraft:

– Dette kom som et lite sjokk for oss. Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å løse opp i problemene som Forbrukertilsynet har påpekt. Vi skal så klart forholde oss til lover og regler og tar dette på største alvor, sier Arild Markussen i Helgeland Kraft.

– Vi er allerede i gang med å rette opp i feilene, og har en klar målsetning om å ha alt på plass i løpet av neste uke, sier han videre.

Fjordkraft og Trøndelag Kraft:

Kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft sier at selskapet kommer til å innrette seg etter Forbrukertilsynets merknader så snart som praktisk mulig, og har allerede gjort endringer.

– Vi prioriterer nå arbeidet med å rette opp punktene Forbrukertilsynet viser til og utformer vårt svar til Forbrukertilsynet. Det samme gjelder for Trøndelag Kraft, sier Eikeland.

Trøndelag Kraft er et datterselskap under Fjordkraft.

Lyse:

Atle Simonsen, kommunikasjonssjef for energi i Lyse, sier at selskapet har vært av den oppfatning at de har gjort ting riktig.

– Vi tar til etterretning at det finnes områder hvor vi ikke har gitt informasjon tidlig nok, tilgjengelig nok eller tydelig nok, sier Simonsen.

– Vi har i hovedsak allerede gjennomført endringene Forbrukertilsynet ber om og tydeliggjort informasjonen, og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet for å være sikre på at vi opererer 100 prosent i tråd med regelverket, sier han videre.