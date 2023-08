Oda med milliardunderskudd

Økte innkjøpspriser, utenlandssatsing og åpningen av et nytt lager bidro til et dundrende underskudd for Oda-konsernet.

KREVENDE TIDER: Oda-sjef Karl Munthe-Kaas har som leder av en vekstbedrift fått kjenne ekstra godt på «dyrtiden», med økte renter og generelt høyere kostnader.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Oda Group Holding fikk et resultat før skatt på minus 1,14 milliarder kroner i fjor.

Det viser konsernets ferske årsregnskap. Det er en kraftig forverring fra året før, som endte med et tap på 360 millioner kroner.

På topplinjen ble det omsetningsvekst på nesten 19 prosent, da inntektene økte fra 2,47 til 2,93 milliarder kroner.

Kostnadene skjøt samtidig i været. Blant annet som følge av høyere innkjøpspriser, en dobling av lønnskostnadene og en rekke nye leasingavtaler på kjøretøy og lokaler.

E24 har fra før omtalt fjorårsresultatet for Oda Norway. Her hjemme gikk dagligvareutfordreren 362 millioner i minus før skatt.

Les på E24+ Familien halverer matbudsjettet: – Lørdag er en genial dag

Utenlandsbrems

2022 var året da Oda for alvor skulle trykke på gassen.

Det var første fulle år med lavprissatsing, de åpnet et nytt megalager på Lier og den første utenlandssatsingen i Finland ble lansert samtidig som Oda klargjorde seg for å åpne opp i Tyskland.

Siden har selskapet i flere omganger måttet bremse opp som følge av en ny økonomisk virkelighet med kostnadsvekst og vanskeligere kapitalmarkeder.

REVERS: Oda hadde store ønsker om å vise at modellen deres funker også i utlandet. Nå har de droppet alle planer.

Først ble utenlandsplanene nedskalert til kun å omfatte nevnte Finland og Tyskland. Det innebar at ansatte ble sagt opp og at et milliardbeløp ble hentet inn for å sikre at Oda hadde midler til den nye strategien om raskere å bli lønnsomme.

I år har imidlertid alt av matleveringsplaner i utlandet blitt skrotet. Oda skal kun fortsette med logistikk og distribusjon i Finland og Tyskland.

Omsetningen var ikke høy nok for å bli lønnsomme i det tempoet som dagens kapitalmarked krever, forklarte Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

– Unik vekst

Milliardunderskuddet til tross, 2022 var ikke et kritisk dårlig år, fremholder Oda-sjef Karl Munthe-Kaas overfor E24.

Han vektlegger omsetningsveksten på 462 millioner kroner.

– Den største delen av veksten er det Oda Norge som står for, og den er faktisk unik i europeisk sammenheng, skriver han i en e-post.

Når det gjelder underskuddet, peker Munthe-Kaas på at det koster å være en lavprisaktør, samt overgangen til nytt lager på Lier.

LØNNSOMHETSJAKT: Oda oppnådde for første gang lønnsømhet på den norske driften i 2021, men gjentok ikke dette i fjor. Etter tøff priskrig i første del av 2023, er Oda Norge nå lønnsomt igjen, ifølge konsernsjefen.

Der har Oda begynt å se effektene. Måltallet «units per hour», som forteller hvor effektivt et lager er, var 40 prosent høyere i sommer enn i fjor, ifølge Oda-sjefen.

– Det øvrige tapet er i sin helhet knyttet til utenlandssatsing og plattformutvikling. I Finland og Tyskland har vi nå endret strategi. Vi har faset ut matbutikken på nett i disse landene og fremover vil vi satse på å levere logistikk- og distribusjonstjenester (LaaS) for dagligvareaktører.

Les på E24+ Morten (28) investerer i eiendom: – Kan tjene millioner med én søknad

Milliardnedskrivninger

I 2021 ble Oda verdsatt til over 10 milliarder kroner, tilsvarende et milliardbeløp i dollar. Da kan man omtale seg som «enhjørning».

Oda står langt unna fabeldyret nå.

Da de i fjor høst fikk med to nye oppkjøpsfond på en milliardemisjon, pluss eksisterende storeier Kinnevik, ble selskapet priset til 3,5 milliarder kroner – inkludert kontantene som da ble spyttet inn.

I aksjonærenes ferskeste regnskaper er det tatt betydelige tap på selskapenes respektive Oda-investeringer.

VERDIFALL: Det svenske investeringsselskapet Kinnevik, her ved toppsjef Georgi Ganev, har tatt milliardnedskrivning i Oda.

Kinnevik, som eier 27 prosent av Oda, har skrevet ned egen investering på 1,4 milliarder kroner med én milliard. Bare i årets første halvår mener de Odas verdi som selskap er blitt halvert. Investeringsselskapet priser nå selskapet til i underkant av 1,6 milliarder kroner.

Å stenge ned i Tyskland og Finland er noe som drastisk reduserer hvor mye cash Oda brenner, samtidig som det tar ned veksttakten på kort sikt, poengterer Kinnevik.

Munthe-Kaas er ikke enig i premissene for nedskrivningen.

– Vi registrerer at Kinneviks nedskriving i verdsettelse av Oda er basert på omsetningsmultipler i markedet og ikke tar høyde for Odas høyere lønnsomhet og vekst, skriver han.

Munthe-Kaas påpeker at i motsetning til hva som er etterlatt inntrykk i Kinneviks siste kvartalsrapport, har Oda opplevd solid vekst det siste året.

– Oda skiller seg derfor betydelig ut ved å være det eneste dagligvareselskapet i Norden som har hatt betydelig vekst etter pandemien.

Også Rasmussengruppen har gjort en milliardnedskrivning. Oda-aksjonæren verdsatte ved utgangen av 2021 egen investering til 1,42 milliarder kroner. Året etter var aksjeposten beregnet til 438 millioner.