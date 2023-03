Kitchn slipper unna Black Friday-straff for tredje gang

For tredje gang på fire år mener Forbrukertilsynet at Kitchn brøt markedsføringsloven under Black Week. Kjøkkenaktøren slipper likevel gebyr.

NOK EN PÅPAKNING: Forbrukertilsynet mener at Kitchn-produkter på Black Week-salg ble markedsført med prisfordeler som ikke var reelle. Kitchn-sjef Odd Sverre Arnøy skal i et kommende svarbrev argumentere for at Forbrukertilsynet tar feil.

Etter fjorårets Black Week har Forbrukertilsynet sendt brev til tre butikker som selger kjøkkenutstyr.

I brevene har tilsynet konkludert med at markedsføringen er villedende og i strid med markedsføringsloven, forutsatt at opplysningene som er innhentet fra blant annet prisjakt.no er riktige.

Felles for de tre butikkene Kitchn, Traktøren og Christiania Glasmagasin er at alle skal ha tatt i bruk førpriser som tilsynelatende ikke var reelle.

Prishistorikken som Forbrukertilsynet har undersøkt, indikerer at flere produkter aldri eller knapt er tilbudt til førpris i perioden før Black Friday, eller at tilbudsprisen er benyttet i en lengre periode før salget.

Prisfordelen på selve salgsdagen finnes dermed ikke, poengterer tilsynet.

Kitchn motsetter seg konklusjonen. Traktøren og Christiania Glasmagasin har ikke besvart E24s henvendelser.

Ingen gebyr tross tidligere lovbrudd

Forbrukertilsynet har alle de siste årene reagert mot norske butikker på det de mener har vært villedende markedsføring i forbindelse med Black Friday.

I fjor vedtok tilsynet for første gang overtredelsesgebyr for en slik sak.

Blant årsakene til at kosmetikkaktørene Blivakker, Coverbrands og Blush ble straffet med millionbøter, var at selskapene tidligere hadde blitt opplyst om regelverket og fått beskjed om å innrette seg.

At den tilsynelatende samme praksisen fortsatte gjorde at lovbruddene fremstod som bevisste og systematiske, uttalte direktør Trond Rønningen.

Også Kitchn har vært i Forbrukertilsynets Black Week-søkelys tidligere. Dette er tredje gang på fire år at tilsynet mener kjøkkenbutikken har brutt markedsføringsloven under den store shoppehøytiden.

Likevel er det ingen varsler om gebyr denne gangen. Alt tilsynet gjør er å be aktørene om å innrette seg.

– Et annet type lovbrudd

Årsaken er at Forbrukertilsynets hovedstrategi er å veilede og ha dialog med de næringsdrivende, forteller underdirektør Marit Evensen.

Hun forklarer at forskjellen mellom Kitchn og sakene som endte med gebyr i fjor, var at det var snakk om samme type overtredelse for kosmetikkaktørenes del.

– Vi har ikke vært i kontakt med Kitchn om akkurat dette før. Dette er et annet type lovbrudd. Derfor har vi valgt å gå i dialog og be dem rette opp.

Underdirektør Marit Evensen forteller at Forbrukertilsynet foretrekker veiledende dialog med næringsdrivende.

– Det høres jo ut som en ganske tilgivende innstilling, at man ikke straffes økonomisk med mindre man begår det nøyaktig samme lovbruddet flere ganger?

– Dette er en strategi vi har valgt bevisst fordi den ofte er tilstrekkelig. De fleste pleier å innrette seg etter at vi tar kontakt.

– Med tre påpekninger på fire år, uten å bli straffet økonomisk, så kan det jo høres ut som at det er enkelt å komme unna med villedende markedsføring?

– Det vil jeg ikke si at det er. Her har vi påpekt nye lovbrudd. Det er altså nye forhold som vi ikke har vært i kontakt med aktørene om før. Det at vi har konkludert med lovbrudd, vil trolig i seg selv anses som alvorlig og som et omdømmetap for aktørene.

Kitchn: Direkte feil

Kitchn-sjef Odd Sverre Arnøy forteller at de jobber med å skrive et svarbrev til Forbrukertilsynet.

Der vil selskapet dokumentere at tilsynet har bommet, sier han.

– Det som dessverre er tilfellet er at en del av det grunnlaget som Forbrukertilsynet har sjekket, er direkte feil, sier Arnøy.

– For å forklare det enkelt så har vi flere kampanjer løpende samtidig. Vi hadde for eksempel en julekampanje som startet tre uker før Black Week. Dessverre har Forbrukertilsynet tatt ut et utvalg som ikke stemmer med Black Week-produktene.

IKKE ENIG: Odd Sverre Arnøy mener at Forbrukertilsynet har prøvd å arrestere Kitchns Black Week-markedsføring ved å se på produkter i en annen kampanje.

Han vedgår at Kitchn kan skille enda tydeligere i markedsføringen, så ingen misforstår hva slags kampanje et produkt tilhører, men poengterer samtidig at Black Week-varene var merket «Black Week».

– Hva sier det deg at Forbrukertilsynet har sendt dere brev om villedende markedsføring tre av de fire siste årene?

– Jeg sier ikke noe annet enn at vi har hatt god dialog med Forbrukertilsynet hver gang. Vi har aldri hatt noen alvorlige saker med varsler om bøter, men vi har alltid fått gode råd som vi har justert og korrigert etter år det har vært nødvendig og hensiktsmessig.