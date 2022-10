Dette skjer til uken: Viktige indikatorer både i Norge og utlandet

Den uken skal selskaper som tradisjonelt gir svært gode indikatorer på økonomiens tilstand legge frem kvartalsrapporter, og John Carew skal møte i retten.

SVINGNINGER: Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, tror markedet fortsetter i berg- og dalbanetrenden.

Uken som gikk avsluttet med en solid berg- og dalbane på børsen.

Da de amerikanske inflasjonstallene traff Wall Street torsdag raste nøkkelindeksene først ned, før de skjøt opp og avsluttet dagen markant opp.

Dagen derpå falt imidlertid børsen igjen. Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, sier tilbakefallet var skuffende. Han tror avslutningen på uken gir et hint om hva som venter i uken som kommer.

– Man trodde kanskje man kunne få et «bear market rally», men det skjedde ikke. Man så også på tall fra University of Michigan at inflasjonsforventningen steg. Akkurat det er man livredd for, og det følger Fed (den amerikanske sentralbanken) med på. Det er det man er mest redd for, sier han.

Han sier at de som befinner seg i markedet må være klar over at det vil være store svingninger. Når selskapene nå skal legge frem kvartalsrapporter, er det ikke nødvendigvis inntjeningen han er mest opptatt av.

– Det vi følger spesielt med på er hva de sier om fremtiden. Vi har sett at selskaper som bommer på fremtidsutsiktene, blir straffet kraftig, sier han.

Dette skjer i uke 42 Mandag 17. oktober SSB legger frem handelsbalanse i Norge for september

Statsadvokaten kunngjør om det blir tatt ut tiltale mot mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs i 1995

Fotballstjernen Neymar møter i retten i Spania, tiltalt for skattefusk

Mulig avstemming i Riksdagen i Sverige om ny regjering Tirsdag 18. oktober Første dag i rettssaken mot John Carew

Netflix legger frem kvartalsrapport

Kvartalsrapport for solcelleselskapet Otovo ASA

Norge: Skatteregnskap september

Norge: Byggeareal september

USA: industriproduksjon september Onsdag 19. oktober Kvartalsrapport Entra AS

Kvartalsrapport The Kingfish Company

Storbritannia: KPI september

Kvartalsrapport Tesla

Byggeproduksjon i eurosonen for august

KPI for eurosonen endelig september

USA: boligbygging september

FED: publiserer sin regionale konjunkturrapport, Beige Book Torsdag 20. oktober DNB

Yara

Nordic Semiconductor

Nel

Contextvision

Konjunkturbarometer for tredje kvartal

Nyboligsalg september Fredag 21. oktober Tomra Systems

Gjensidige

Norske skog

Norwegian Property

Borregaard

Pareto Bank

Storbritannia: detaljhandel september Vis mer

LEDENDE: Tesla legger frem kvartalsrapport onsdag denne uken.

USA i oppmerksomhetens sentrum

Johansen mener at man, som vanlig, må feste blikket på USA om man vil ha de beste indikasjonene om hvordan markedet skal bevege seg den kommende uken.

Bank of America, Goldman Sachs, Tesla og American Express skal alle legge frem kvartalsrapporter. Det er alle store selskap som kan være utslagsgivende på børsen. Han peker også på at Fed legger frem regionale boligbyggetall.

– De har stoppet opp ganske mye. Det er en liten, men volatil sektor, og ofte en ledende indikator, sier Johansen.

– Vet best hvordan det går

Hjemme i Norge vil resultatsesongen for alvor sette fart for selskaper som er notert på Oslo Børs. Denne uken vil blant andre DNB, Yara og Nordic Semiconductor levere rapport for 3. kvartal.

Det er også knyttet spenning til hvordan hydrogenselskapet Nel har prestert. Fredag før helgen var de det desidert mest shortede selskapet på Oslo Børs, men lørdag morgen kunne de avsløre at de har inngått sin største avtale så langt, med 600-millionerskontrakten de har tegnet med australske Woodside.

STØRST: Få har så god peiling på hvordan det står til i norsk økonomi som DNB, mener sjefstrateg Anders Johansen.

Sjefstrateg Johansen mener DNB tradisjonelt er selskapet som sier mest om norsk økonomi.

– De er den definitivt største banken i Norge, og det selskapet i Norge som antagelig vet best hvordan det går med Norge. De er en god indikator på hvordan det går i norsk økonomi, sier han.

Her hjemme er det også verdt å merke seg at vi torsdag får tall på nyboligsalget. I juli hadde Norge det laveste nyboligsalget siden pandemien.

I september kom også det et kraftig fall i boligprisene, og flere eksperter tror dette er det første tegnet på at pris- og renteøkningen har begynt å bremse økonomien.

KONGRESS: President Xi åpnet kommunistpartiets kongress søndag.

Bra om dårlige tall gir lite utslag

For øvrig i verden er det verdt å merke seg at kommunistpartiet i Kina gjennom uken vil gjennomføre sin partikongress.

President Xi har allerede gjort det klart at han har til hensikt å sitte med makten en periode til, altså fem år. Johansen tror derimot ikke det vil komme mange, store nyheter som vil påvirke børsen fra kongressen.

– Det er med mindre det kommer noe konkret på om de vil fortsette å ha nulltoleranse for covid. Det har ikke kommet noen indikasjoner på at de vil avslutte, så om det kommer nyheter på det, tror jeg det vil slå ut negativt, sier han.

I Storbritannia avsluttet de forrige uke med regjeringskaos, da nytiltrådte finansminister Kwasi Kwarteng gikk av etter 30 dager, og Liz Truss valgte å likevel beholde en selskapsskatt hun sa hun skulle kutte.

Britiske myndigheter skal legge frem inflasjonstall og en måling på konsumenttillit.

Uavhengig av makrotallene som skal legges frem, tror Johansen den beste indikasjonen på hvor vi står er hvordan investorer reagerer på eventuelle negative tall den kommende uken.

– Om det gir store utslag er det et tegn på at investorene ikke har tatt seg inn over at dette kommer til å bli ille, sier han.

– Reaksjonen på skuffende tall gir indikator på om det er priset inn. Det er positivt om de ikke bryr seg, og kursen ikke har utslag. Da skjønner man at de som er skeptiske har solgt seg ut, og at de langsiktige som vil være med på turen opp, sitter stille, sier sjefstrategen.

Rettssak mot John Carew

I tillegg er det verdt å merke seg at en av Norges største idrettshelter gjennom tidende skal møte i retten.

John Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Økokrim mener han har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år.

Carew har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt skattesvik i årene mellom 2014 og 2016, men nekter for at han mellom 2017 og 2019 unndro skatt med viten og vilje, slik Økokrim anklager ham for.

TILTALT: Carew erkjenner i hovedtrekk tiltalen, men mener han opptrådte uaktsomt.

Det er satt av ni dager til rettssaken. Der skal blant andre Carews forretningspartner og venn Per A. Flod vitne. Carew har i en tidligere uttalelse lagt mye av skylden på skattefeiltrinnet på Flod.