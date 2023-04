Lakseslakteri kan bli hardt rammet av streik

To oppdrettsselskaper i Lurøy i Nordland blir rammet av at ferjer er tatt ut i streik.

Lakseoppdrettere i Lurøy kommune kan bli hardt rammet av ferjestreiken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

I løpet av døgnet er det sju fergeavganger fra øya Lovund i Lurøy kommune, og på denne øya har oppdrettsselskapet Nova Sea sitt lakseslakteri.

– Vi er 100 prosent avhengig av fergesambandet. Hvis begge fergene slutter å gå, blir vi satt sjakk matt, sier kommersiell direktør Bjørn Olvik i Nova Sea til IntraFish.

Ifølge ham er det allerede krevende å få logistikk-kabalen til å gå opp og få hele produksjonen til fastlandet.

– Kundene ute i verden forventer at vi leverer på tid. Det betyr ekstra kostnader. Streiken skaper forsinkelser som gjør at vogntogene må kjøre fortere. Det vil si at de må bemannes med flere enn én sjåfør. Ekspresstransporter koster, sier Olvik.

Les også Mener NHO har lekket: – Straffbart

Han vurderer det foreløpig ikke som aktuelt å flytte produksjonen til fastlandet, men sier at situasjonen blir vurdert fortløpende.

Litt lenger nord i Lurøy driver den mindre aktøren Kvarøy Fiskeoppdrett. Også de blir rammet av streiken, uten at situasjonen foreløpig er akutt.

– Fergesituasjonen er litt komplisert. Vi deler en av fergene med Lovund. Akkurat nå ser det ut til at vi bare får ferge ut til øya, og ikke fra, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett til IntraFish.

Selskapet har ikke eget slakteri, og slakter hos Mowi på Herøy. Mowi-slakteriet ligger også på en øy, og denne fergeforbindelsen er også rammet av streiken. Foreløpig sier selskapet at streiken ikke har alvorlige konsekvenser for dem.