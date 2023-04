Olivia-striden over etter enighet om tariffavtale

Ledelsen og de ansatte ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien i Oslo er enige om en ny tariffavtale. Dermed er en nesten to måneder lang streik over.

NTB

Konflikten har dreid seg om at Fellesforbundet og ansatte ved restauranten har krevd å få tariffavtale. Ledelsen har hevdet at de fleste ansatte ikke ønsker en slik avtale.

Tirsdag møttes partene hos Riksmekleren.

– Nå er det tariffavtale på Olivia Hegdehaugsveien, den er inngått og gjeldende fra i dag, opplyser Stig Lundsbakken, leder av Fellesforbundets tariffavdeling, til Avisa Oslo etter møtet.

Selv mener restaurantens ledelse at denne avtalen vil gi de ansatte dårligere vilkår. De har lenge protestert mot Fellesforbundets krav og mener flertallet ikke har ønsket forbundets tariffavtale.

– Splittet medarbeiderne

Ifølge daglig leder Fredrik Remmen i Olivia Restauranter vil de likevel signere for å få slutt på streiken.

– Vi ser nå at belastningen på medarbeiderne våre på restauranten i Hegdehaugsveien blir for stor. Dette har pågått lenge, og selv om Fellesforbundet har hatt lav støtte, så har de splittet medarbeidergrupper ved restauranten, sier Remmen.

Ifølge HR-sjef Kristin Arnkværn er deres egne, nylig fremforhandlede tariffavtale mellom Husforeningen og ledelsen i Olivia bedre.

– Avtalen lager et gulv

– Fellesforbundet vinner kampen på restauranten i Hegdehaugsveien, men medarbeiderne der står igjen som tapere, fordi Fellesforbundets avtale er dårligere enn vår lokale tariffavtale, skriver hun i en epost til Avisa Oslo.

Fellesforbundet avviser dette og påpeker at tariffavtalen lager et gulv for arbeidsforholdene. Det er ingenting i veien for at restauranten kan gi bedre vilkår enn minstekravene i avtalen.