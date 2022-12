Strømprisen bikker syv kroner: – Må snart vurdere å produsere på natten

Slakter Abrahamsen har det nå fire grader kaldere på jobb enn normalt. Fra nyttår kan han inngå fastprisavtale på strøm, men prisene frister ikke. – Det er forferdelig skummelt å skulle binde seg opp til å betale så mye, sier daglig leder.

JULETRAVEL: Desember er høytid på flere måter for Slakter Abrahamsen. Omsetningen i desemberukene er fire ganger høyere enn i januar. Dagens strømpriser er uheldig for lønnsomheten.

Tirsdag ettermiddag kl. 17 koster strømmen sør i Norge over syv kroner per kilowattime. Inkludert avgifter er tallet ni kroner.

Så dyr har ikke strømmen vært på flere måneder.

Det treffer Thorbjørn Abrahamsen, eier og driver av Slakter Abrahamsen, midt i årets travleste tid.

– Vi lever av det vi selger, så nå jobber vi så mye vi orker, sier han.

12 grader inne

Familiebedriften i Larvik ligger i strømsone to. Det er der prisene gjennomgående har vært høyest i år.

Abrahamsen forteller at september- og oktoberregningene totalt lå 30 prosent over totalen fra hele fjoråret. Og med prisene som er varslet videre i desember, venter han å avslutte året med enda en kjemperegning.

FEMTE GENERASJON: Thorbjørn Abrahamsen leder familiebedriften som ble stiftet i 1897.

Abrahamsen har tatt grep for å få ned strømkostnadene. I rommet der pølsene og kakene produseres, er det nå 12 grader. Det er fire til fem grader mindre enn normalt, forteller han.

– Jeg vet ikke hvor mye mer vi får til å spare inn. Det er ikke varmt noe sted i bedriften. Kanskje vi må vurdere å produsere på natten snart. Vi kan ikke skru av fryserne eller steke på halv fart heller.

Skumle fastprisavtaler

Abrahamsen forteller at familiebedriften ikke har kvalifisert til strømstøtten som ble lagt frem tidligere i høst.

Fra nyttår blir det mulig å inngå fastprisavtaler på strøm for næringslivet, etter en skatteendring som skal gjøre dette lettere.

Dette er den sentrale løsningen regjeringen har lansert for å hjelpe bedrifter med strømprisene etter nyttår, når støtteordningen til næringslivet utløper.

Forrige uke kunne man se hvor prisene på de langsiktige avtalene vil ligge.

I strømsone to kan man binde seg til 1,57 kroner per kilowattime i tre år, 1,11 kroner i fem år eller 0,88 kroner i syv år.

I treårsperioden 2018–2020 lå strømprisen til sammenligning på under 0,3 kroner i snitt.

Abrahamsen sier han ikke har hatt tid til å sette seg ned og se ordentlig på fastprisavtalene ennå, men synes de høres dyre ut.

– Det er forferdelig skummelt å skulle binde seg opp til å betale så mye for strøm. Det høres ikke lurt ut, men man vet jo samtidig ikke hvor dyr strømmen skal være fremover.

Komplisert søknadsprosess

Mens Abrahamsen har innfunnet seg med at det aldri ble noen strømstøtte på dem, har Kransekakebakeren i Askim jobbet på spreng med søknaden den siste tiden.

– Det har vært en veldig komplisert affære. Jeg hadde elektriker inne, og da tok det halvannen uke, slik at jeg akkurat rakk det før søknadsfristen. Det hadde aldri gått alene, sier daglig leder Arild Vigen Christoffersen.

HAR TATT GREP: Kransekakebakeren har gjort det de kan for å spare strøm, inkludert å justere temperaturen på frysen med et par grader.

Regjeringens ordning gir støtte til 45 prosent av strømpris over 70 øre per kilowattime dersom bedriften forplikter seg til enøk-tiltak.

Med dagens strømpriser blir det uansett svært dyrt å drifte kakeproduksjon samt fryselageret som står på til alle døgnets tider.

– Det gjør at selv om vi stenger produksjonen, vil vi alltid ha et høyt forbruk. Det er ikke bærekraftig om dagens prissituasjon varer i flere måneder. Jeg er dypt bekymret for hvor dette ender.

Christoffersen har heller ikke rukket å gjøre en selvstendig vurdering av fastprisavtalene det nå går an å inngå. Men når han har rådført seg med fagfolk, har beskjeden vært klokkeklar, sier han.

– Jeg er blitt frarådet på det sterkeste å gå inn i disse avtalene.

– Men hvem kan spå strømprisen om tre år? Det er veldig svevende. Uansett er det ingen av våre produksjonskalkyler som tar høyde for så høye strømpriser.