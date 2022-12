Vinmonopolet frykter lange julekøer: – Uvanlig hektisk

Julehandelen på Vinmonopolet ligger i år an til å bli tidenes mest travle. – Kan gå mot kunderekord, sier sjefen.

Vinmonopolet frykter pandemitilstander på køene i julen. På fredagene og lørdagene før jul må man regne med kø utenfor de fleste polene landet rundt, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter. Bildet er fra påsken 2020.

Julen er en travel tid for Vinmonopolet. I år ligger det imidlertid an til å bli historisk travelt for det statseide selskapet.

– Vi ser allerede nå at det kan gå mot kunderekord den siste uken før jul, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter.

Selv om Vinmonopolet har hatt salgsnedgang de siste månedene målt mot i fjor, har salget de siste ukene vært nesten 20 prosent høyere enn i 2019, som var siste normalår. Fortsetter denne veksten inn mot jul blir det en hektisk avslutning på året.

Lange køer

– Vi står trolig foran en uvanlig hektisk juleinnspurt på Vinmonopolet, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter.

Dermed kan kundene også oppleve lange køer, sier hun.

Under pandemien startet mange med juleinnkjøpene i midten av november, men slik er det foreløpig ikke i år. Nå er folk tilbake til tradisjonelle handlevaner, ifølge selskapet.

Fortsetter dette noen uker til kan de få tidenes mest hektiske juleinnspurt med drøyt rundt 1,7 millioner kunder den siste salgsuken før jul.

«Polet» har derfor noen klare oppfordringer til alle som vil få unnagjort julehandelen køfritt.

Vinmonopolets tips til en køfri julehandel Planlegg innkjøpene Handle på formiddagen Velg en dag tidlig i uken Gjør innkjøpene før 15. desember Sjekk forventet køstatus for ditt nærpol på vinmonopolet.no eller Vinmonopolets app. Vis mer

– Ønsker man å unngå kø bør årets julehandel tas en formiddagstime tidlig i uken før den 15. desember, sier Vinmonopol-sjefen.

På fredagene og lørdagene før jul må man regne med kø utenfor de fleste polene landet rundt.

Historiske volum

I desember 2021 ble det solgt totalt 15,6 millioner liter med alkohol. Rødvin var mest populært med en andel på 7,7 millioner liter.

Fjoråret var Vinmonopolets største salgsår noensinne, mye takket være coronarestriksjoner som medførte en betydelig reduksjon i grensehandel, taxfree-salg og uteliv store deler av året.

I november feiret Polet 100 år - og brukte 20 millioner på jubileet.

I dag selger det statlige alkoholmonopolet 118,4 millioner liter i året fra 340 butikker.