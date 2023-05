Butikktyver i Sverige går for kjøtt og smør

Kjøtt, kaffe og smør har blitt mer attraktive for butikktyver i Sverige i takt med den kraftige økningen av prisene.

NTB-TT

– Det har eskalert i butikkene, og det er store ligaer som stjeler store volumer. I tillegg begås det stadig grovere lovbrudd, for eksempel med trusler, sier direktør Sofia Larsen i medlemsorganisasjonen Svensk handel.

Det har dessuten vært en endring i hva salgs varer som stjeles. Kjøtt, kaffe og smør er blitt mer attraktivt. Dette er varer som gjerne selges videre til restauranter eller andre butikker.

Tyveriene koster svenske matvarebutikker rundt 25 milliarder kroner årlig medberegnet svinn og kostnader for vektere. Det er en oppgang fra 20 milliarder kroner for et par år siden.