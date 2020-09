Flyselskapene vil be om kontantstøtte

På møtet med regjeringen fredag vil flyselskapene be om direkte kontantstøtte, som resten av næringslivet har fått. – Dette er i ferd med å bli en krise man ikke kan låne seg ut av, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Norwegian, SAS og lille Widerøe taxer i dag inn i Næringsdepartementet lokaler i Kongens gate i Oslo, med en bønn om påfyll av penger. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fredag kl. 12.00 taxer et topptungt mannskap fra norsk luftfart inn til Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo. Da stiller både Norwegian-sjefen Jacob Schram, konserndirektør Kjetil Håbjørg fra SAS, administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe og Torbjørn Lothe, sjefen for deres bransjeforening NHO Luftfart.

Budskapet formidlet via sistnevnte er klart:

– Dette er i ferd med å bli en krise man ikke kan låne seg ut av, sier Lothe til Aftenposten/E24.

– Dette har fått et omfang som ingen kunne forutse, og som nå krever andre typer virkemidler. Og da mener vi at kompensasjonsordning med kontantstøtte er et av de tilleggsvirkemidlene man må gå inn med. Det vil være ikke-diskriminerende og målrettet for bransjen, fortsetter Lothe.

Har mottatt milliarder allerede

Mottagerne av dette budskapet er et like topptungt team fra en regjering i full gang med finpussen av statsbudsjettet for 2021. I det blå hjørnet står næringsminister Iselin Nybø, samferdselsminister Knut Arild Hareide og de to statssekretærene Geir Olsen og Magnus Thue fra Finansdepartementet.

Disse vil nok vite å minne flybransjens utsendinger om at myndighetene allerede har har hjulpet luftfarten med flere milliarder kroner. Flyselskapene har riktignok vært utelukket fra den generelle kontantstøtteordningen for næringslivet, som Lothe nå ønsker de skal få en variant av.

Har næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide noe annet å tilby flyselskapene enn 2,99 milliarder kroner i ubenyttede lånegarantier? Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Men flyselskapene har nytt godt av både avgiftsfritak, momskutt, kjøp av kapasitet og en egen lånegarantiordning (se tabellen under).

Felles for alle disse tiltakene er imidlertid at de går ut senest i slutten av oktober. Flyselskapene vil på møtet fredag derfor også be om en videreføring av flere av dagens tiltak.

– Man må videreføre noen av de eksisterende avgiftsfritakene som flypassasjeravgiften og redusert moms. Vi mener at også kjøpsordningen må videreføres gjennom vinteren, sier Lothe.

Fest setebeltene!

Lothe spår en lang og mørk vinter for sine medlemmer.

– Nordmenn har sluttet å reise på ferie, utlendingene har sluttet å komme til Norge, og forretningsmarkedet tar seg ikke opp fordi kurs og konferansemarkedet er helt dødt og alle større arrangementer er avlyst, sier Lothe.

Ifølge NHO-direktøren har Avinor laget en prognose som tilsier 50 prosents fall i antall passasjerer i 2021, selv om en vaksine blir klar for bruk i Norge i løpet av sommeren.

I så fall kan det bli snakk om over 40 millioner færre passasjerer via Avinors flyplasser i 2020 og 2021. Norwegian, SAS og Widerøe står for tilsammen rundt regnet 27 millioner av disse tapte passasjerene.

Direktør for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, ber om påfyll av kontanter, ikke mer lån, til SAS, Norwegian og Widerøe. Vis mer byoutline NHO Luftfart

2,99 mrd. kr tilgjengelig

Staten stilte opp med 6 milliarder kroner i lånegarantier til norske flyselskaper alt i mars. Men tall fra GIEK, som administrerer ordningen, viser at bare Norwegian og det lille flytaxi- og charterselskapet Airwing har benyttet seg av lånegarantiene. Norwegian lånte det maksimale flyselskapet kunne, 3 milliarder kroner, mens Airwing har lånt 9 millioner kroner.

Men dermed står 2,99 milliarder kroner ubenyttet.

Aftenposten har derfor spurt Norwegians finansdirektør Geir Karlsen om de nå vil be regjeringen om å få tilgang til noen av de 2,99 milliarder kronene i lånegarantier som står ubenyttet. Karlsen har ikke gitt noe svar foreløpig.

SAS har foreløpig ordnet seg gjennom utvidelse av aksjekapitalen og refinansiering av annen gjeld. Og Widerøe har hittil funnet det billigere å låne av sine bankforbindelser innenfor Sparebank1-systemet.

Widerøe hadde en egenkapitalandel på nær 40 prosent da koronaen rammet, og har derfor lenge fått billigere banklån enn hva de statsgaranterte lånene ville kostet for administrerende direktør Stein Nilsen. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Klager over garantiprovisjonen

Garantien staten gir på 90 prosent av lånt beløp er god å ha, men flyselskapene synes likevel at prisen staten tar for dette, er høy.

– Staten (GIEK) skal ha en garantiprovisjon på 2 prosent av lånebeløpet. Dette kommer på toppen av marginen fra den banken som låner ut pengene. Dette gjør at den samlede finansieringskostnaden blir høyere enn den finansieringen vi i dag har, fremholder kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe overfor Aftenposten/E24.

Hun tror likevel at Widerøe i høst kan komme til å benytte seg av ordningen.

– Vi har konkrete planer om å benytte oss av den lånefasiliteten, men vi har ikke kommet så langt at vi har gjort det ennå, sier Brandvoll.

