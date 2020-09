Ulltveit-Moe blir MDG-politiker etter regjeringens oljepakke

Investor Jens Ulltveit-Moe går inn på stortingslisten for Akershus MDG. Stortingets skattelettelser til oljeselskapene var dråpen som fikk begeret til å renne over for den tidligere Høyre-stemmeren.

ENGASJERER SEG POLITISK: Jens Ulltveit-Moe står på stortingslisten for Akershus MDG.

Publisert: Publisert: 10. september 2020 15:29

I januar holdt Ulltveit-Moe foredrag for MDG, og fikk spørsmål fra E24 om han kunne tenke seg å engasjere seg i partiet. Den gang var svaret «Vi får se».

Nå bekrefter investoren at han står på 25. plass på stortingslisten til Akershus MDG, som Ulltveit-Moe selv sier er sisteplass.

– Jeg blir helt sikkert ikke valgt inn, sier han og fortsetter:

– Jeg har aldri vært aktiv i partipolitikk, så da jeg ble spurt ble jeg riktig overrasket.

Ulltveit-Moe er eier av Umoe, som har store eierposter i både industri og restaurantbransjen.

Oljepakken ble vippepunkt

Ulltveit-Moe som tidligere har regnet seg for Høyremann, sier de andre partiene på Stortinget «har mer fagre ord enn handling» når det gjelder miljøpolitikk.

– Høyre og Ap har vist dette blant annet når de stemte for den siste oljepakken, sier han.

Regjeringspartiene sammen med deler av opposisjonen ble i juni enige om tiltak som kan koste staten åtte milliarder kroner i reduserte skatteinntekter fra oljeselskapene, noe MDG-leder Une Bastholm kalte en historisk tabbe.

– Var oljepakken avgjørende for at du valgte å engasjere deg i politikken?

– Ja, oljeavtalen var en «dealbreaker» for meg.

Han sier valget om å stille på listen, ikke er noe han har tenkt på lenge.

– Det er jo slik at for MDG så teller en stemme mer enn hos de andre ettersom man er på vippen, og det gjør det jo mer spennende.

Jens Ulltveit-Moe Jens Ulltveit-Moe er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og tok senere mastergrad i internasjonal politikk ved Columbia University i USA.

Han er investor og nylig avgått konsernsjef i investeringsselskapet Umoe.

I nyere tid har han fattet interesse for gruvedrift, solenergibransjen og bioetanolproduksjon.

Ulltveit-Moe er svært engasjert i offentlig samfunnsdebatt, og var president i NHO i perioden 2000 til 2004. Vis mer vg-expand-down

Erfaringer fra feilslått investeringer

Ulltveit-Moe har puttet hundrevis av millioner i grønne investeringer de siste årene.

Blant annet har han jobbet med å utvinne fornybar energi og bioetanol fra sukkerrøreproduksjon i Brasil, noe som har gitt ham tap på rundt 3,7 milliarder kroner siden oppstarten.

– Du har gjort mange investeringer i det grønne skiftet, flere av dem har ikke godt så bra, er dette erfaringer du tenker å bruke inn i politikken?

– Absolutt, og jeg var åpenbart for tidlig ute med mine investeringer. Når det er sagt, ser vi at markedet endrer klimaet mye mer enn politikerne, det beveger langt raskere i næringslivet enn på Stortinget, sier Ulltveit-Moe.

Vil øke kvoteprisene

Ulltveit-Moe tror det finnes muligheter for å utvikle MDGs økonomiske politikk, og tenker det er naturlig at partiet knytter seg tettere til næringslivet.

– Jeg tror det viktigste enkelttiltaket for å nå klimamålene er å øke kvoteprisene i EU og Norge.

– Er du klar for å bli fulltidspolitiker?

– Nei, det tror jeg ikke, men etter jeg sluttet som konsernsjef har jeg fått mer tid til overs, og jeg ønsker å bruke på noe jeg brenner for, og det er miljøet