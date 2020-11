Gard Michalsen slutter som ansvarlig redaktør i E24

Michalsen har sagt opp sin stilling som ansvarlig redaktør i E24 og Dine Penger. Dette orienterte han de ansatte om onsdag ettermiddag.



Publisert: Oppdatert: 25. november 2020 13:53 , Publisert: 25. november 2020 13:21

– De siste årene har vært et eventyr. Takket være den fantastiske gjengen i E24 er vi på god vei til å ta den reelle nummer 1-posisjonen på økonomi og næringsliv. Det var denne utfordringen som fikk meg til å ta Norges mest spennende mediejobb, og det har det definitivt vært, sier han.

Under Gard Michalsens ledelse har E24 vokst kraftig i både ansatte, lesere, inntekter og abonnenter. Nettavisen har også styrket posisjonen betydelig på dagsordensettende næringslivsnyheter og undersøkende journalistikk.

– Det siste året har vi ansatt enda flere flinke folk, bygget en helt ny organisasjon og etablert et nytt samarbeid på tvers i Schibsted. Alt dette er på riktig vei, men så kraftig vekst skjer ikke uten utfordringer og voksesmerter internt. I høst har ledelsen fått noen tydelige tilbakemeldinger fra redaksjonen som vi må jobbe med.

– Denne jobben har vi såvidt begynt på, og jeg var i utgangspunktet innstilt på å fullføre den. Men jeg har innsett at vi står i en situasjon der oppgaven kan være enklere med andre enn meg ved roret. Noen ganger er det riktige valget å gi stafettpinnen videre. Nå kan det være det beste for E24, og derfor har jeg tatt valget om å si opp min stilling, sier Michalsen.

Han legger til:

– Det er alt annet enn en enkel beslutning. Men jeg gjør det fordi det jeg vil aller mest er at E24 skal lykkes. Og gleder meg til å følge ferden videre fra utsiden.

Christian Haneborg, styreleder i E24, sier det står stor respekt av det valget Gard Michalsen nå tar.

– Jeg vet at det ikke har vært en lett beslutning. Med sin enorme arbeidskapasitet, positivitet og sin erfaring som gründer har Gard flyttet E24 betydelig i riktig retning. Under hans ledelse har ikke bare E24 opplevd betydelig trafikk og inntektsvekst, men er også vesentlig bedre posisjonert til videre vekst gjennom en sterkere redaksjon og et utvidet samarbeid med de øvrige avisene i Schibsted. Nå ønsker jeg Gard all mulig lykke til videre, sier han.

Michalsen går ut av rollen med umiddelbar virkning, men vil være tilgjengelig for E24 og Schibsted fremover. Nyhetsredaktør Lars Håkon Grønning blir konstituert ansvarlig redaktør inntil en permanent erstatter er på plass.

– Jeg ønsker Lars Håkon all mulig lykke til, og det samme til styret i jakten på en permanent løsning. Nå skal jeg bruke litt tid til å finne ut hva jeg skal gjøre videre. Om det blir i Schibsted, utenfor, noe etablert eller helt nytt, gjenstår å se. Kjenner jeg meg selv rett finner jeg nok på noe. Men nå skal jeg først og fremst ta en ekstra lang juleferie, sier Gard Michalsen.