Norwegian vil allerede i januar ikke lenger klare å betale løpende regninger. Driftsunderskuddet i år ventes å bli på 6,6 milliarder kroner.

Det er ikke mer enn tiden og veien for Norwegian om flyselskapet skal kunne reddes. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Publisert: Publisert: 24. november 2020 16:47

Hvis ikke Norwegian den 7. desember får konkursbeskyttelsen flyselskapet har bedt om, vil det ikke gå lenge før kassen er tom.

Norwegian har i skrivende stund kun en midlertidig konkursbeskyttelse for fem irske datterselskaper som varer frem til den første mandagen i desember.

Uten en mer varig slik beskyttelse vil de operative selskapene i Norwegian-konsernet være såkalt illikvide allerede i januar. På godt norsk er de da tomme for kontanter.

Det betyr igjen at Norwegian fra da av vil være ute av stand til å betale sine løpende regninger. Dette ifølge en rapport det internasjonale revisjonsselskapet Deloitte i forrige uke la frem for en dommer i Dublin.

Finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram har slagplanen klar for å redde Norwegian. Også om kreditorer går til angrep i Norge. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Worst-case: 64 mrd. kr i tap

«Norwegian har i dag betydelige kontantutgifter på månedlig basis (...) Og uten at en vellykket rekonstruksjon kan gjennomføres raskt, så vil Norwegian bli illikvid så tidlig som i januar 2021», heter det i rapporten.

Den er laget på oppdrag fra Norwegian.

Deloitte mener at kreditorene vil kunne tape svimlende 64 milliarder kroner dersom Norwegian nå går konkurs og likvideres. Tapene vil bli langt mindre dersom de går med på en refinansiering.

I rapporten heter det videre:

«Den fremtidige overlevelsen til Norwegian er avhengig av en markant reduksjon av nåværende drift og flyflåte».

Disse setene må fylles utover i 2021 uansett hva slags plan Norwegian får sine kreditorer med på. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Tap på 6,6 mrd. kr i 2020

Rapporten tar også for seg Norwegians økonomiske resultater i år. De blir selvsagt fryktelige.

Norwegian spår ifølge rapporten et driftsunderskudd nå i 2020 på 735 millioner dollar. Det tilsvarende 6,6 milliarder kroner.

Frem til og med tredje kvartal var driftsunderskuddet på 2,1 milliarder kroner.

Innholdet i denne rapporten er både til gru og litt glede for Norwegians kreditorer. Vis mer byoutline Faksimile Deloittes rapport

Planlegger for overskudd i 2022

Deloitte anbefalte like fullt at dommeren lot fem av Norwegians irske datterselskaper få komme under konkursbeskyttelse. Og at det norske morselskapet også får samme beskyttelse.

Begrunnelsen er at en konkurs blir mye verre for kreditorene, og at ledelsen har en plan for å komme seg ut av alle problemene.

Planen innebærer salg av fly, forhandlinger om gjeldsettergivelse og gjeldsutsettelser, og tilførsel av ny, frisk egenkapital.

Norwegian har lagt frem scenarioer som tilsier at konsernet kan gå i pluss alt i 2021 eller 2022 dersom planen gjennomføres.

For Norwegian henger nå alt på hva den irske dommeren Michael Quinn beslutter 7. desember. Vis mer byoutline Collins / ©Collins Photo Agency

Kan få opptil 150 dager

Den irske dommeren Michael Quinn lyttet til Norwegians advokater og Deloitte-rapporten, og har gitt de irske selskapene en midlertidig konkursbeskyttelse.

Dersom den gjøres mer varig fra 7. desember av, har Norwegian og en oppnevnt såkalt «examiner» først 70 dager på seg til å presentere en plan. Dersom dommer Quinn da liker planen, kan de få ytterligere 80 dager til.

Ordningen med irsk konkursbeskyttelse varte tidligere i maksimalt 100 dager, men er utvidet med 50 dager til grunnet korona.

Det er den samme koronaen som nå truer Norwegian.

Norwegian ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten overfor Aftenposten/E24.

