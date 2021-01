Thon revurderer oppsigelsesplaner etter nye permitteringsgrep

De store hotellkjedene er positive til Regjeringens forlengelse av permitteringsperioden, men hadde håpet at den strakk lengre, og aller helst dekket den viktige sommersesongen.

FORLENGET PERMISJONSMULIGHET: Både hotelldirektører og tillitsvalgte er glade for utvidet adgang til permitteringer, men hadde ønsket seg enda lengre tid. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Regjeringen varslet mandag at permitteringsordningen forlenges til 1. juli.

– Det gjør en liten forskjell og hjelper noe, men ikke så mye, sier Thon-direktør Morten Thorvaldsen til E24.

Thon-kjeden advarte nylig om at de måtte starte oppsigelser av flere hundre permitterte, hvis ikke permitteringsperioden ble forlenget. Kjeden har 700 ansatte som er permittert, og har begynt med noe oppsigelser.

Nå sier Thorvaldsen at de vil se an og gå gjennom situasjonen på nytt, men han kan ikke garantere at folk får beholde jobben.

– Vi hadde håpet at perioden skulle forlenges enda mer, til over sommeren. Det hadde hjulpet veldig mye, men lite er bedre enn ingenting, sier han.

Han beskriver situasjonen som veldig tung ennå, og trekker særlig frem restriksjoner for møter og arrangementer, samt skjenkestopp.

– Det er veldig tungt, og vi ser at det er færre og færre som bestiller, men det gjelder jo ikke bare oss. Mange bransjer sliter nå hardt.

Thon-direktør Morten Thorvaldsen. Vis mer byoutline Harald Henden / VG

– Anbefaler utvidelse til oktober

Hotellkjeden Choice hadde også håpet på mer omfattende permitteringsmuligheter.

«Alt som bidrar til å hindre unødvendige oppsigelser av våre ansatte, er vi positive til. Samtidig har vi gjennom hele krisen ønsket mer forutsigbarhet og langsiktige tiltak, og vi tror man trygt kan lytte til LO og NHO som anbefaler utvidelse til oktober», skriver konsernsjef for Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth i en SMS til E24.

I Scandic er de også glade for forlengelsen.

– Dette gir oss bedre forutsetninger for å unngå unødvendige oppsigelser, og det er veldig gledelig. Vi ønsker å ha med oss så mange ansatte som mulig videre, sier Scandics HR-direktør Elin Ekrol.

Ann Kristin Sletvold, hovedtillitsvalgt i Thon Hotels. Vis mer byoutline Privat

– Skulle gjort det for lenge siden

Ann Kristin Sletvold, hovedtillitsvalgt i Thon Hotels mener utvidelsen har mye å si for de ansatte.

– Dette er en gledelig nyhet, men de skulle gjort det for lenge siden. Vi har snakket om dette lenge og det er ikke mangel på at vi har sagt fra. Det er krise i vår bransje, sier hun.

Sletvold peker på den store usikkerheten i bransjen.

– Vi vet at vi trenger folk til sommeren, men hvis ikke mange er vaksinert, er vi i samme situasjon til høsten.

Hun frykter også at ordningen ikke er utvidet nok.

– Det er positivt at arbeidsgivere og ansatte har litt mer forutsigbarhet til sommeren, men vi trenger mer forutsigbarhet.

Reiseliv og transport er den bransjen med størst arbeidsledighet som følge av coronakrisen.

– Svir hardt

Sletvold er også klar på at det er viktig at de ansatte får beholde 80 prosent av lønnen som permitterte.

– Vi er en lavtlønnbransje og bare å miste 20 prosent av inntektene svir hardt, sier hun.

– Tror du det blir færre nedbemanninger?

– Jeg har sagt til ledelsen at jeg forventer at flesteparten av oppsigelsene ikke skjer før permitteringsperioden går ut. Men vi vet at det er så mange forandringer at noen kommer til å miste jobben. Det er ganske tøft rundt omkring, men nå ser det lysere ut. Vi vet at det er lys i enden av tunnelen når vaksinene kommer, men hva blir normalen etter dette?

Hun er redd det da kan bli behov for færre ansatte. Spesielt i storbyområdene er hun usikker på om kurs- og konferanseaktiviteten kommer tilbake til normalen.

Anne Marie Andersen, konserntillitsvalgt i Scandic. Vis mer byoutline Privat

– Helt fantastisk

Anne Marie Andersen, konserntillitsvalgt i Scandic, er takknemlig for dagens endringer.

– Dette måtte komme i januar, og det er helt fantastisk. Hadde de kommet med det i mars hadde det vært for sent, da måtte flere begynt å si opp folk nå, sier hun.

Andersen ser nå mer optimistisk på situasjonen.

– Jeg har tro på at vi er noenlunde i god fart fra sommeren og utover. Jeg ser det på bookingsituasjonen at høsten blir bra og at bedrifter som arrangerer kurs- og konferanser er villige til å komme tilbake til høsten.

Hun hadde likevel håpet på enda mer drahjelp.

– Første juli er bedre enn ingenting. Da har vi noen ekstra måneder å gå på, men drømmen hadde vært ut sommeren.

