Pål Christensen Med dette anlegget vil Q-meieriene stela fleire kundar frå Tine

Sjølv om forbruket av mjølk var på veg nedover, bestemte Q-meieriene seg for å gjera rekordinvesteringar. Snart er storsatsinga på Jæren klar for produksjon.

– Frå 2019 til 2020 hadde me ein vekst i omsettinga på 240 millionar kroner. Veksten kunne ha vore større om me hadde hatt meir kapasitet, seier Kristine Aasheim, som er styreleiar for Q-meieriene og administrerande direktør hos eigarselskapet Kavli Norge.

Etter å ha brukt 750 millionar på å utvida meieriet på Jæren er arealet tredobla. Så då er det ikkje plassen det står på når Tine-konkurrenten jagar vidare mot målet om å ha 30 prosent av marknaden.