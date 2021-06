Gigant-kasino, superstjerner og «Tesla-tunnel»: Største hotellåpning i Las Vegas på 11 år

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene under åpningen av hotellkomplekset til 36,5 milliarder kroner. I kulissene lurer malaysiske investorer og Hilton-konsernet.

STORSLÅTT: Det er ikke spart på noe i det nye Las Vegas-hotellet Las Vegas Resort World. Vis mer byoutline Ken Ritter / AP / NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Over 3.500 hotellrom, nær 10.900 kvadratmeter med kasino, samt både kjøpesenter, serveringssteder, nattklubber og enorme konferanselokaler.

Det er bare noen av attraksjonene nye Resort World Las Vegas lokker med etter åpningen denne uken.

– I utgangspunktet er det noe for alle her, som en by i byen, sier toppsjef Scott Sibella ved hotellet til Bloomberg.

Det enorme byggeprosjektet, som fremdeles ikke er helt ferdig, er den største hotellåpningen i byen siden The Cosmopolitan sto ferdig i 2010.

Men veien til åpning har vært både lang og dyr.

Slik ser det ut innenfor dørene på det enorme hotellkomplekset. Vis mer byoutline Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Skrotet gigant

Resort World er plassert på den nordlige enden av Vegas-gaten The Strip. Med Circus Circus som nærmeste nabo, er hotellkomplekset bygget på tomten som fra sent på 50-tallet rommet en gigant.

Stardust Resort var verdens største hotell da det ble åpnet i 1958, skriver nyhetsbyrået AP. Nesten 50 år senere var det slutt, og i 2006 stengte kasinoet, før den 32-etasjers høye bygningen ble revet året etter.

Stardust Resort ble revet etter nesten 50 års drift. Etter planen skulle Boyd Gaming bygge et nytt resort kalt Echelon Place her, men planene ble senere skrotet. Bildet er fra januar 2006, samme år som hotellet ble stengt for godt. Vis mer byoutline Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Planen var da at det Vegas-baserte Boyd Gaming skulle bygge et nytt resort på området. Men slik skulle det ikke gå.

Bare et år etter at spaden gikk i jorden kom finanskrisen, og i kombinasjon med at mange eksklusive Las Vegas-eiendommer ble tilgjengelig, ble prosjektet skrotet, ifølge Bloomberg.

I 2013 ble det halvferdige hotellet solgt for rundt 350 millioner dollar, tilsvarende drøyt to milliarder kroner med datidens valutakurs.

Kjøperne var det Malaysia-baserte Genting Group, som etter åtte år kunne invitere til åpning.

Les også Her kommer det første flyet til Flyr: – Nå kribler det i hele kroppen

36 milliarder

Det nye hotellet er ikke bare det største på lang tid, det er også blant de aller dyreste hotellprosjektene i Las Vegas noensinne.

Prislappen er beregnet å bli på 4,3 milliarder dollar, tilsvarende 36,5 milliarder kroner, ifølge en rekke amerikanske medier.

Genting Group har fått med seg Hilton-konsernet på det kostbare prosjektet.

De drøyt 3.500 hotellrommene driftes under tre av Hilton-konsernets merkevarer. Disse fordeler seg både på ulik kvalitet og romstørrelser, ifølge en pressemelding.

Hilton-familien var til stede under torsdagens åpningsfest på det nye hotellet. Fra venstre: Paris Hilton, Rick Hilton, Nicky Hilton og Kathy Hilton. Vis mer byoutline Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Under bakken på det nye komplekset har også Elon Musks Tesla lurt seg inn, ifølge AP.

Her skal det være et underjordisk transit-system for elbiler som skal koble hotellet til det nærliggende Las Vegas Convention Center. Dette er ventet å bli ferdig bygget senere denne sommeren.

Tunnelen skal gjøre det lettere å komme seg mellom konferansedelen av hotellet og det enorme konferansesenteret, skriver hotellet i en pressemelding.

Les også Hotellarvingen

Pengemaskinen

Hotellåpningen omtales av Bloomberg som et veddemål på at Las Vegas gjenoppstår som reisedestinasjon etter coronapandemien. Sammenlignet med 2019 var bare 27 prosent av gjestene tilbake i april i år, ifølge LVCVA Research Center.

Resort World Las Vegas-sjef Scott Sibella forteller til Bloomberg at salget hittil har vært høyere enn forventet, men at det viktige asiatiske markedet fortsatt ventes å være svakt til den kinesiske nyttårsfeiringen neste år.

Selv om det fortsatt mangler viktige kundegrupper, er den viktigste pengemaskinen i drift. Det enorme kasinoet har fått flere nye teknologiske løsninger.

Vis mer byoutline John Locher / AP

I alle kasinoets sjetonger er det installert små databrikker. Samtidig er det såkalte RFID-lesere i spillebordene, skriver nyhetsbyrået AP. På denne måten mener kasinoet at det vil holde kontroll på alle manøvre spillerne gjør.

– Bordet ved akkurat hva jeg vedder, forteller kasinoets driftssjef, Rick Hutchins til AP.

Dette skal også gjøre seg gjeldende på spilleautomatene. Ved hjelp av en app skal de vågale kunne starte spill bare ved å koble seg til med mobiltelefonen.

Les også Rajas spillforbud kan stanse Brækhus og Carew

Stjernedryss

Som på de fleste andre hoteller i ørkenbyen er det også her planlagt en stor showscene. I november er det klart for åpningen av salen med plass til 5.000 publikummere.

Den første artisten på den nye scenen er Vegas-gjengangeren Céline Dion. Utover vinteren og våren skal også nykommerne Katy Perry, Luke Bryan og Carrie Underwood underholde fansen her.

Men den første ordentlige festen kommer på USAs nasjonaldag neste søndag. Da skal Miley Cyrus spille på en av hotellets nattklubber, noe som skal strømmes direkte på en nesten 9.300 kvadratmeter stor LED-skjerm på hotellveggen.

Den enorme skjermen er blant USAs største utendørs LED-skjermer, og er fastmontert på store deler av den ene hotellveggen.