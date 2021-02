McKinsey må betale fem milliarder for deres rolle i opioid-epidemien

Konsulentselskapet ga råd for å «motvirke det emosjonelle budskapet fra mødre som har mistet tenåringer til overdose», ifølge søksmål.

Oxycontin, produsert av Purdue Pharma, er blant opioidene som står bak flest overdoser i USA. Vis mer byoutline Keith Srakocic / AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De neste fire årene vil McKinsey betale 574 millioner dollar, eller nesten fem milliarder kroner, i et oppgjør mellom selskapet og nesten alle 50 amerikanske delstater.

McKinsey ble saksøkt av delstatene på grunn av selskapets rolle i å gire opp opioid-epidemien i USA.

Epidemien har så langt tatt livet av 450.000 mennesker i USA og vart i over 20 år. Mange har pekt på overmedisinering og ekstrem markedsføring som hovedårsaker bak dødstallene.

Les også Omstridt legemiddelselskap må betale gigantsum i opioid-forlik

Foreslo tilbakebetaling

McKinseys rolle i epidemien var, ifølge diverse søksmål sitert i New York Times, å drive opp salg av opioidet Oxycontin, primært med å levere konsulenttjenester til produsenten Purdue Pharma.

I 2018 skal konsulentselskapet ha jobbet med å «håndtere det emosjonelle budskapet fra mødre som har mistet tenåringer til overdose».

Før det, i 2013, prøvde angivelig McKinsey å påvirke apoteket Walgreens til å selge flere opioider, etter at apoteket i samme år hadde nådd et oppgjør med staten for å få ned antallet ulovlige resepter.

I 2017 foreslo McKinsey å gi distributører tilbakebetalinger for hver overdose salget deres resulterte i, før selskapets egen presentasjon antok at rundt 2.500 kunder hos apoteket CVS ville dø av overdose eller bli avhengig av Oxycontin i 2019.

Kevin Sneader, globalt administrerende direktør i McKinsey Vis mer byoutline Michael Perini / McKinsey

Angrer, men tilstår ikke lovbrudd

McKinsey selv tilstår ikke å ha gjort noe ulovlig, selv om de innrømmer feil.

– Vi angrer dypt at vi ikke anerkjente de tragiske konsekvensene av opioid-epidemien i tilstrekkelig grad, sier Kevin Sneader, globalt administrerende partner i McKinsey, i en pressemelding publisert av selskapet.

Forlikssummen på 574 millioner dollar er mer enn selskapet skal ha tjent på konsulenttjenestene relatert til opioid-salg, ifølge New York Times.

Les også Johnson & Johnson må betale 5,1 milliarder kroner etter opioid-skandale

Opioid-produsent måtte betale 77 milliarder

Purdue Pharma, produsenten av opioidet Oxycontin, sa seg skyldig i tre tiltalepunkter knyttet til opioid-distribusjon og markedsføring i oktober.

Et forlik mellom Purdue og Det amerikanske justisdepartementet resulterte i at legemiddelselskapet måtte betale 77 milliarder kroner. Svært lite av beløpet har likevel blitt betalt hittil, da selskapet er under konkursbeskyttelse.

Sackler-familien, eiere av Purdue, har separat måtte betale rundt to milliarder kroner for å løse sivile krav på grunn av deres rolle i opioid-epidemien.

Les på E24+ Slik kan du nesten kjøpe Røkkes grønne Aker til kraftig rabatt

Publisert: Publisert: 6. februar 2021 11:17