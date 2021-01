Ulstein-gruppen varsler kraftig nedbemanning

Opp mot 100 av 420 ansatte kan miste jobben i Ulstein-gruppen.

Flere av disse kan være arbeidere ved verftet i Ulsteinvik på Sunnmøre.

Vikebladet omtalte nedbemanningen først.

– Som følge av sviktende marked, og uten nye større ordre det siste året, må Ulstein ta grep for å tilpasse situasjonen, sier konsernsjef Cathrine Kristiseter Marti til E24.

Dette innebærer nedbemanninger i de fleste norske selskap i konsernet.

– Det er klart det er tøft for de ansatte. Å la medarbeidere gå er en tung avgjørelse å ta, men vi ser ingen annen mulighet slik markedssituasjonen er nå, sier konsernsjefen.

Ser etter nye kontrakter, men tar tid

Hun opplyser at verftet i Ulsteinvik fremdeles har to store byggeprosjekter som skal ferdigstilles i 2021, men at de ikke har klart å skaffe tilstrekkelig med nye ordre for å unngå nedbemanning.

– Vi jobber hver dag med å få inn nye kontrakter, men det vil ta tid, sier Marti.

Konsernsjefen sier Ulstein-verftet nå ser spesielt etter ombyggingskontrakter for verftet som vil kunne gi arbeid raskere, og kontakter innen offshore vind, der det er mer bevegelse i markedet.

– Vi ser noen positive signal i markedet, men vi må likevel rigge konsernet slik at vi har konkurransekraft når markedet kommer tilbake, sier Marti.

Ifølge konsernsjefen er de tillitsvalgte informert, og saken har vært drøftet.

– Denne prosessen vil fortsette, sier hun.

Deler av Sunnmøre er et av områdene som har vært hardest rammet av coronakrisen. Ulstein kommune er spesielt utsatt, fordi begge de to tradisjonsrike verftene, Kleven og Ulstein verft, sliter.

I sommer ble over 400 personer rammet av oppsigelser hos Kleven Vverft.

Kutt over hele linja, fra topp til tå

– Det er en trist sak alt sammen, men vi var forberedt på at ting måtte skje, sier Bjarne Pettersen, tillitsvalgt i Ulstein Group.

Han sier at slik markedet er i dag er det ikke nok å gjøre for de som arbeider på verftet.

– Slik det står i dag har vi ikke jobb etter de to båtene vi holder på med nå, da må vi endre strukturen og da blir det nedbemanning, sier Pettersen.

Det er likevel ikke klart hvor mange og hvor det kommer til å nedbemannes.

– Det blir nedbemanning fra topp til tå, og over hele linja. Utvelgelsen kommer etter hvert, akkurat hvordan det blir vet vi ikke nå.

– Det er litt trist det her, men vi må gjennom det for at bedriften skal overleve, så får vi ta det og håpe på bedre tider, sier Pettersen.

Har tapt milliardbeløp

Det er mange år siden Ulstein Group har kunnet vise til overskudd fra virksomheten.

I 2019 leverte konsernet et underskudd på 205,9 millioner kroner.

De siste fem regnskapsårene viser samlede underskudd 1,3 milliarder kroner.

Ny sjef

Det er bare få måneder siden Cathrine Kristiseter Marti tok over ledelsen i selskapet. I oktober gikk nemlig Gunvor Ulstein av som konsernsjef etter 22 år i jobben.

Hun gikk av som toppsjef, men er styreleder i Ulsmo (Ulstein Groups majoritetseier, journ. anm.), og sa hun vil fortsette å «engasjere seg for å sikre en levedyktig fremtid for gruppen»

Ulstein, som er søster av styreleder Tore Ulstein, fikk den gang skryt for jobben hun hadde gjort.

– Gunvor er en dyktig og energisk konsernsjef, og som styreleder vil jeg takke henne for hennes enorme engasjement gjennom mange år i Ulstein Group, og også utenfor selskapet. Jeg ser frem til vårt videre samarbeid om utviklingen av Ulstein Group, uttalte Tore Ulstein i en pressemelding.

