Øltørste briter ga klirrende mynt i kassa for gjenåpnede puber

Tross dårlig vær og kun uteservering økte alkoholsalget med 113,8 prosent fra samme dag i 2019 da England gjenåpnet puber og restauranter mandag.

Innbyggere i London benyttet seg av muligheten til å ta en utepils da pubene gjenåpnet mandag. Vis mer byoutline Alberto Pezzali / AP / NTB

Økningen var såpass stor til tross for at kun 38,2 prosent av stedene – rundt 41.100 lokaler – hadde uteservering, som var et vilkår for å kunne åpne igjen.

Heller ikke været kunne stoppe britene. Det var kjølig i London og store deler av England den første halvdelen av dagen.

Øvrige steder kan åpne i neste trinn i gjenåpningen, som etter planen finner sted 17. mai. Pubene og restaurantene i England har vært stengt i minst tre måneder som følge av koronapandemien.

