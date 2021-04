Kryptovault AS inngikk forlik i millionsøksmål

Etter at rettssaken mot den tidligere ansatte hadde vart i tre dager, ble det i helgen inngått forlik mellom Kryptovault AS og den tidligere medarbeideren.

Kryptovault utvinner bitcoin blant annet med slike maskiner på Forus, Stavanger. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Dermed ble rettssaken avblåst dagen før prosedyrene skulle holdes i Stavanger tingrett mandag.

Vi har tidligere omtalt striden mellom Kryptovault og mannen som sluttet i selskapet i 2019.

Mannen ble avkrevd fire millioner kroner pluss saksomkostninger av sin tidligere arbeidsgiver. Selskapet mente at mannen hadde opptrådt illojalt ved at han lastet ned konfidensiell informasjon fra selskapet til sin private datamaskin, og at informasjonen ble gitt til utenforstående.

Verken LO-advokat Fredrik Wildhagen, som representerte den saksøkte, eller advokat Mira Tengesdal Torstenbø i Arntzen de Besche som førte saken for Kryptovault AS, vil si noe som helst om innholdet i forliket.

Den saksøkte mannen har trolig gått med på å betale Kryptovault penger i forliket. Dermed unngikk han at tingretten tok stilling til anklagene mot ham.

