Økokrim har siktet og pågrepet en fjerde person i konkurssak

En ny person er siktet for grov økonomisk utroskap av Økokrim. Mannen ble pågrepet da han landet på Oslo lufthavn torsdag kveld.

Fire personer er pågrepet og siktet for grov økonomisk utroskap. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Torsdag ble tre personer varetektsfengslet i en uke, siktet for grov økonomisk utroskap. Forholdene ble avdekket under en konkursbehandling. Ingen av de tre erkjenner straffskyld.

Den fjerde personen er foreløpig ikke varetektsfengslet. Økokrim opplyser at de var i dialog med siktede og hans forsvarer i forkant av pågripelsen.

Mannen kom frivillig til Norge, skriver Økokrim i en pressemelding fredag.

- Han er pågrepet og vi gjennomfører avhør, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen til E24.

– Er det aktuelt med flere pågripelser?

– Det vurderer vi fortløpende. Jeg vil ikke si noe mer om det nå, sier Thorsen.

Mannens forsvarer Thomas Skjelbred sier til E24 at mannen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han har frivillig gått til Økokrim for å forklare seg og ønsker å opplyse saken best mulig overfor Økokrim, og sier det hele baserer seg på misforståelser, sier Skjelbred.

Økokrim opplyste torsdag at de ikke utelukket flere pågripelser, og opplyste i retten at de ikke hadde oversikt over alle involverte.

– Vi har fått informasjon fra bostyrer, som har avdekket straffbare forhold under bobehandlingen. Vi er helt i startfasen av etterforskningen, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen til E24 torsdag.

I en pressemelding skrev Økokrim torsdag at det er foretatt ransakninger flere steder på Østlandet og Vestlandet.

