Rekordsalg av fjellhytter: Økte med 34 prosent i fjor

Da pandemien brøt ut for ett år siden eksploderte salget av fritidsboliger. Salget av fjellhytter økte mest – spesielt i Trysil og Hol.

Hyttesalget i Hemsedal hadde en gjennomsnittspris på 4,4 millioner kroner i fjor, ifølge tall fra SSB Vis mer byoutline HALVARD ALVIK / NTB scanpix

Det viser ferske tall fra SSB tirsdag morgen.

Snittprisen på brukte norske fjellhytter lå på 2,1 millioner kroner, mens snittprisen på nye hytter endte på 4,1 millioner kroner, ifølge SSB.

Selv om salgsstatistikken viste en økning i alle kvartalene i fjor, var det flest salg i løpet av siste halvår.

I alt ble det omsatt 15.800 hytter på det åpne markedet i 2020, en økning på 30 prosent fra året før.

– Etterspørselen økte i fjor både på grunn av reiserestriksjoner, men også fordi renten var lavere og folk hadde en bedre økonomi, forteller Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Trysil og Hol stikker seg ut som kommunene med flest hyttesalg, der det ble solgt henholdsvis 476 og 322 hytter.

Dyrest i Hemsedal og Øyer

Ifølge oversikten fra SSB var det de som kjøpte hytte i kommunene Hemsedal og Øyer som måtte bla opp med mest penger i fjor.

I gjennomsnitt kostet en hytte i Hemsedal 4,4 millioner kroner, mens i Øyer lå snittprisen på 4,5 millioner kroner.

Hemsedal var også den kommunen i landet der det ble omsatt flest nye hytter, 121 i alt.

Blant sjøhyttene var det kommunene Bærum og Færder som lå på toppen i pris.

De som kjøpte sjøhytte i de overnevne kommunene måtte bla opp med henholdsvis 7,9 og 8,7 millioner kroner i fjor i snitt.

Størst salg i hytter på fjellet

Ifølge tallene fra SSB, økte salget av fjellhytter med 34 prosent.

– Vi ser et veldig klart skille mellom fjell- og sjøhytter, opplyser Lauridsen.

– Det går ut på at det er et veldig begrenset antall volum av norske sjøhytter. Derfor slår etterspørselen ut i en sterkere prisvekst, som var på 11,5 prosent i fjor.

Han påpeker også at mulighetene for utbygging og endringer på tomten er større på fjellet, samtidig som at volumet er mye høyere.

Det kan også forklare hvorfor snittprisen blant fjellhyttene økte med 4,9 prosent i fjor, som er relativt lavere en utviklingen blant sjøhyttene.

– Man kan sammenligne dette med boligsalgene i Oslo og Bergen, sier han.

– I Oslo så er det større begrensninger på volum så prisene øker. I Bergen er det derimot et større volum av boliger, så der blir det gjennomført flest salg. Derfor er prisveksten også lavere i Bergen.

Spår videre prisøkning i 2021

– Det jeg tror vi ser fremover er at det vil bli bygd mange flere nye hytter på grunn av den store etterspørselen som er i markedet nå. Vi tror denne etterspørselen vil vedvare, spesielt så lenge man fortsatt må leve under smittevern.

– Kommer det til å være nok hytter i markedet for å møte etterspørselen fremover?

– En av de tingene vi så tydelig i fjor er at de som satt på brukte hytter og, hadde forsøkt å selge tidligere, benyttet seg av den høye etterspørselen og fikk solgt hyttene sine nå.

– Hvis etterspørselen i år blir like stor som i fjor, så må det bygges ganske mange nye hytter for å møte etterspørselen. Vi er derimot ikke kommet dit enda.

Den administrerende direktøren forteller at selv om prisen på fjellhytter i snitt økte med 4,9 prosent i fjor, viser disse tallene at tilbudet fortsatt er stort nok til å møte etterspørselen, i motsetning til sjøhyttene.

– Ettersom vi spår en høy etterspørsel også i år, kan vi regne med å se at nybyggingstallene vil øke i løpet av de kommende årene, opplyser Lauridsen.

– Vi ser for oss at 2021 vil bli et nytt år med et stort volum i salg av fritidsboliger. Jeg tror også vi vil se en lik prisvekst i år som vi så i fjor, opplyser Lauridsen.

– Vi står nok også foran en ny sommer der det vil bli begrensede reisemuligheter, som igjen gir grunnlag for et økende volum i salg av hytter.

