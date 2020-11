Dansker på tokt mot konkurstruet Norwegian: Krever hundretalls millioner.

Norwegian har varslet kreditorer om at bare helt nødvendige regninger blir betalt nå. Samtidig sitter advokater som slåss for oppsagte danske ansatte med et dilemma i hundremillionersklassen.

Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian har et kobbel med kreditorer i hælene hele tiden. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

