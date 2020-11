Anklager om prisjuks i strømbransjen: Tina Bru har kalt inn til oppvaskmøte

Olje- og energiminister Tina Bru tar affære etter Forbrukerrådet har klaget inn en rekke strømselskaper for omfattende prisjuks. Mandag møter hun partene.

Olje- og energiminister Tina Bru sier hun tar prisjuksanklagene mot en rekke strømselskaper på stort alvor. Vis mer byoutline Frode Hansen, VG

I forrige uke ble det kjent at Forbrukerrådet mener de har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper, og har klaget inn selskapene til Forbrukertilsynet.

Bakgrunnen for Forbrukerrådets klage er de såkalte innkjøpsprisavtalene for strøm der selskapene ifølge Forbrukerrådet legger på et hemmelig tillegg, på toppen av de vanlige pristilleggene.

– Jeg mener det skal være enkelt å vite hva strømmen koster og å sammenligne ulike avtaler. Jeg tar derfor på stort alvor at Forbrukerrådet mener at forbrukerne blir lurt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i et svar til Arbeiderpartiets Ruth Grung.

Bru sier i svaret at formålet med konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm er at det skal komme kundene til gode.

– I Norge har kraftleverandørene stor frihet til å utforme sine avtaler. Avtalefriheten skal legge til rette for at strømselskapene skal kunne tilby flere typer avtaler, og at forbrukere skal kunne velge den gunstigste avtalen for dem, sier hun i svaret.

– Det skal ikke føre til at kundene blir lurt, sier energiministeren.

Oppvaskmøte mandag

Bru tar prisjuksanklagene i egne hender, og har invitert Forbrukerrådet og Energi Norge til et møte mandag sammen med Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Jeg håper møtet på mandag vil føre til innspill for hvordan regelverket kan forbedres, sier stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap), som stilte spørsmålet til energiministeren.

Grung skryter av Brus behandling av anklagene mot strømselskapene.

– Vanligvis snakker Bru rundt grøten på spørsmål. Nå svarer hun presist og viser at hun mener alvor. Det virker som om hun kommer til å prioritere dette fremover, sier hun.

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget er fornøyd med svaret fra Tina Bru. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kan ikke ha en situasjon uten full åpenhet

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge sier bransjeforeningen ser på klagen fra Forbrukerrådet med største alvor.

– Vi går gjennom klagen nøye og det er viktig at medlemmene våre går gjennom sine kundeavtaler. Vi kan ikke ha en situasjon uten full åpenhet. Det må være helt åpenbart hva man betaler for, sier Kroepelien.

Han ønsker energiminister Brus møte velkomment.

– Jeg håper vi får en god utveksling av synspunkter om strømmarkedet og får redegjort for våre løsninger. Vi tror blant annet en sertifisering og bransjestandard for strømselskapene vil gjøre markedet mer transparent, sier Koerpelien.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. Vis mer byoutline Caroline Roka, Energi Norge

Sertifiseringsordning på trappene

Sammen med Distriktenergi utvikler Energi Norge sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel» for aktører i strømbransjen. Sertifiseringen er i utgangspunktet frivillig.

– Det er en sertifisering som vi tror kan gi markedet mer åpenhet. Den må først bli ferdig utviklet, deretter skal den følges opp av DNV GL. Etter hvert ser vi for oss at sertifiseringen blir en bransjestandard som vi forventer at medlemmene våre følger, sier Koerpelien.

Grung i Arbeiderpartiet ønsker at sertifiseringen blir obligatorisk for å være medlem i Energi Norge.

– En passiv sertifiseringsordning er for passivt. Om jeg var Energi Norge ville jeg innført en obligatorisk bestemmelse. Det er underlig med frivillige ordninger på noe så viktig som strøm, sier Grung.

På Forbrukertilsynets bord

Klagen fra Forbrukerrådet skal videre behandles hos Forbrukertilsynet.

– For aktørene som har fått såpass harde anklager mot seg er det viktig med en avklaring snart. Vi kunne ønsket oss en tydeligere presisering av omfanget i klagen. Vår gjennomgang så langt viser at det gjelder færre selskaper og mindre beløp enn det Forbrukerrådet har uttalt, sier Kroepelien.

– Vår gjennomgang viser at påslaget i handelskostnader utgjør mellom 50 og 200 kroner i løpet av et år. Det er under 1 prosent av en vanlig husholdning strømregning, sier han.

Hyret Oslo Economics

På oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) jobber nå konsulentselskapet Oslo Economics med en rapport på hovedutfordringene i sluttbrukermarkedet for strøm.

Etter planen skal planen være ferdig innen utgangen av året.

– Vi har trodd hele tiden at vi har et godt regelverk med full åpenhet, men når Forbrukerrådet ser at en så stor andel av kundene føler seg lurt, så er det noe som ikke er som det skal. Rapporten vil kunne gi svar på om markedet er tilstrekkelig regulert, sier Grung.

