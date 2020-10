Jens Ulltveit-Moe selger Burger King i Skandinavia

Burgerkjeden får nye, østerrikske eiere.

Jens Ulltveit-Moe. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

Publisert: Oppdatert: 27. oktober 2020 13:15 , Publisert: 27. oktober 2020 12:56

Burger King Scandinavia AS får ny majoritetseier, når Jens Ulltveit-Moes Umoe selger selskapet til Østerrike-baserte Ring Holding.

Transaksjonen omfatter Burger King Scandinavia, inkludert 128 heleide restauranter.

Styreleder Jarle Roth i Umoe Restaurants vil ikke kommentere salgssummen i et telefonintervju med E24. Han sier imidlertid at salget kommer nå ettersom Umoe vil spisse sin portefølje, og fokusere på det som er igjen i porteføljen, og utvikle det videre.

– Vi har eid Burger King lenge, etter at vi kjøpte dem tilbake på tidlig 2000-tallet. Kjeden har vært i sterk vekst i mange år. Dette salget er et ledd i å skape et skarpere og mer robust selskap, sier Roth.

Burger King driver totalt 272 restauranter i Norge, Sverige og Danmark, fordelt på egeneide og franchise.

– Dette salget vil gjøre det mulig for Umoe Restaurants å spisse porteføljen og fokusere virksomheten på det norske markedet, i tråd med selskapets reviderte strategi, sier Espen Hoff, administrerende direktør i Umoe Restaurants.

Burger Kings restauranter fortsetter driften som før.

– Salget påvirker ikke den daglige driften av restaurantene, som fortsatt vil servere våre gjester flammegrillede hamburgere – akkurat slik de er vant til, sier Rune Sandvik, administrerende direktør i Burger King Scandinavia AS.

Salget er en del av omstruktureringen av Umoes portefølje.

– Vi er stolte over å bli en del av Burger Kings utvikling i Skandinavia. Som et familieeid selskap er vårt fokus langsiktig, og vi er svært takknemlige for den tilliten Umoe gir oss med å overlate Burger King i våre hender. Vårt mål er å styrke Burger King ytterligere ved å drive ansvarlig både med hensyn til økonomisk suksess og sosial ansvarlighet, gjennom vårt arbeid med å bevare naturen og samfunnet, sier Ralph Martens, styreleder i Ring Holding, som er den nye eieren.

Transaksjonen er forventet å være fullført innen årets slutt. Salgssummen er ikke kjent.

