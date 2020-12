Pandemien gir salgsboom for julepynt og glitter. Noen frykter miljøet blir taperen.

Det er ventet at årets julehandel blir rekordhøy. Nå tar noen bedrifter grep for å redusere klimaavtrykket.

Etterspørselen etter juleprodukter med glitter tradisjonelt har vært stor. Det bekrefter butikkleder Linda Jonasson på Mester Grønn på Sentralbanestasjonen. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

– Det kom til et punkt hvor jeg tenkte, hva er det vi holder på med?

Før jul i fjor fikk konsernsjef i blomsterkjeden Mester Grønn, Erling J. Ølstad, en åpenbaring. Tradisjonelt har kjeden solgt en rekke julevarer dekorert med plastglitter.

– Jeg sto og så på hvor mye avfall som kom fra bare én bukett med glitter, sier han.

– Vi glitret julestjerner, buketter og all mulig julepynt. Det var virkelig glitter i hytt og vær, sier Ølstad.

Mange spør fortsatt etter glitrende blomster, forteller butikkleder Linda Jonasson. På enkelte produkter bruker Mester Grønn fortsatt enn miljøvennlig variant laget av glass. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Ølstad forteller at butikken lenge har jobbet for å bli såkalt Miljøfyrtårn-sertifisert. Det innebærer blant annet et forbud mot bruk og salg av produkter som inneholder mikroplast.

Dermed ble det bråstopp i innkjøpene av produkter med plastglitter. Det som var igjen av glitrende julepynt på lager, ble destruert.

– Opprydningen har kostet oss noen millioner, men sånn er det. Dette handler om hvilke valg vi tar og hva vi ønsker å gjøre fremover, sier Ølstad.

Venter rekordstor julehandel

Tilnærmet ingen feriereiser og bråstopp i tjenesteforbruket. I 2020 har forbruket vårt blitt snudd på hodet.

Det har gagnet varehandelen.

Ifølge tall fra SSB har netthandelen i fjerde termin økt med nesten 40 prosent mot samme periode i fjor.

Og det er i desember vi handler aller mest. Butikker som selger leker og spill har de siste årene økt omsetningen med 190 prosent i desember, sammenlignet med årets resterende måneder.

I år er det ventet julehandelen vil slå alle rekorder. NHO spår en vekst på 7,6 prosent fra 2019 til 2020.

Ann-Kristin Ytreberg er daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn. Vis mer byoutline Erland Groetberg

Dårlig kvalitet og engangsjulepynt

Det bekymrer leder for stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg. Hun frykter at koronapandemien har satt miljøhensynet på vent.

– I fjor var det mye fokus på å gi opplevelser, og mange var opptatt av å kutte plast. Jeg har inntrykk av at både forbrukere og handelsnæringen tenker at i år fortjener vi å kose oss.

Men forbruket vårt er allerede altfor høyt, ifølge Ytreberg.

– Jeg mener det er urovekkende hvor lite fokus handelsbransjen har på bærekraftige produkter. Dette blir spesielt synlig i julehandelen.

Ytreberg er særlig bekymret for bruken av engangsprodukter.

– Jeg gikk en tur gjennom et kjøpesenter nylig, og ble oppgitt over hvor mye pynt som er produsert med dårlig kvalitet og bare skal brukes én gang. Det gjelder både hårpynt, julekalendergaver, festartikler, engangskopper og -bestikk, billige leker, og så videre.

Ytreberg er imidlertid glad for at butikker som Mester Grønn velger å fjerne miljøverstingene, slik som plastglitter.

– Glitteret faller ned på gulvet i butikkene, som vaskes av maskiner som skyller det rett ned i sluket og ut i havet, sier hun.

– Jeg oppfordrer handelsstanden til å ta mye større ansvar for hva de tilbyr og hvilket fotavtrykk og miljøbelastning produktene har.

Julestjerner finner veien inn i mange norske hjem i ukene før jul. Men i år er færre av dem dekket i miljøskadelig plastglitter. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Nille: Nær utsolgt for julepynt og utelys

Nille-sjef Kjersti Hobøl bekrefter at årets julehandel er annerledes enn tidligere.

– Vi ser at folk har startet julehandelen tidligere enn normalt. Det merket vi aller først på utebelysning. Nå som vi bare er hjemme og det er så mørkt ute, så er vi nesten helt tomme for julelys.

Hun sier salget tyder på at mange flere velger å pynte mer hjemme i år. Den samme trenden var synlig under årets Halloween-feiring.

– Jeg tror veldig mange har pyntet juletreet tidlig i år, for vi er også nesten utsolgt for julepynt.

Hobøl sier Nille er bevisst på miljøavtrykket fra deres julesalg. Hun mener løsningen handler om å ta små grep for å endre det totale avtrykket.

– Vi merker for eksempel at folk er stadig mer opptatt av kortreiste og naturlige materialer, for eksempel i engangsbestikk. Utebelysningen vår har LED-pærer, som bruker mindre strøm, sier Hobøl.

Økt import av elektronikk og juletrær

SSB samler statistikk over import av varer fra utlandet i månedene før jul. Den kan tyde på at det vil være både flere harde pakker og juletrær i norske hjem i år, enn i fjor.

Tallene viser at vi de siste tre månedene har importert over 20 prosent flere flatskjermer enn i samme periode i fjor. Mobiltelefoner topper importlisten også i år.

Ikke alle går for norsk gran, heller: De siste tre månedene har vi importert 120.000 juletrær. Det er en økning på mer enn 30 prosent fra i fjor.

Mye tyder på at vi kjøper mer julepynt og annet nips i år enn tidligere. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Venter forbruksfest i 2021

Det er få tegn til at forbruket vil avta til neste år. En fersk undersøkelse gjennomført av Opinion viser at forbrukertilliten for første gang i 2020 er positiv.

Undersøkelsen måler forbrukernes tillit og forventninger til økonomien og husholdningenes kjøp om 12 måneder.

Både SSB og Norges Bank spår også forbruksfest til neste år. Mens 2020 har vært et år preget av høy sparing, anslås det at hver familie i gjennomsnitt vil bruke 50.000 kroner mer i 2021.

– Jeg håper folk vil tenke seg om og bruke noe av pengene på lokale, kortreiste varer og produkter, oppfordrer Ytreberg i Miljøfyrtårn.

