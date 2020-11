Derfor sa regjeringen nei til Norwegian

Risikoen for å tape pengene var for høy. Derfor sier regjeringen nei til å gå inn med milliard-støtte til flyselskapet Norwegian. Frp har forståelse for beslutningen, men er åpen for å diskutere andre typer støtte.

Mandag morgen, før Oslo Børs åpnet aksjehandelen, varslet statsrådene Iselin Nybø (V) og Knut Arild Hareide (KrF) at regjeringen ikke innvilger Norwegians forespørsel om ytterligere milliardstøtte.

Norwegian-aksjen falt som en stein da Oslo Børs startet handelen klokken 09.00 mandag morgen, og var raskt ned med mer enn 22 prosent.

For stor risiko

– Vurdering av risiko veide tungt, bekrefter næringsminister Iselin Nybø overfor VG.

– Vi har sett på den finansielle strukturen: De har betydelig gjeld, 40 milliarder kroner totalt. Det er for risikofylt å gå inn med fellesskapets midler i et selskap som Norwegian. Vi vil heller se på brede tiltak som også Norwegian kan trekke på, sier Nybø.

Verken Nybø eller Hareide vil angi eksakt hva Norwegian hadde bedt om i statlig hjelp, ut over at det handler om milliard-beløp.

– Norwegian får selv bestemme om de vil gå ut med tallene, sier Nybø.

Fra før utgjør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i år 13 milliarder kroner, opplyser departementet.

Kjøp av innenlands flyruter, lengre tilbakebetaling av kreditter og lave avgifter er blant tiltakene fremover.

Norwegian har allerede trukket tre milliarder kroner på en lånegarantiordning som ble etablert før sommeren.

– Den ordningen er på seks milliarder kroner. Norwegian har trukket tre milliarder som var avsatt til dem. SAS og Widerøe har valgt å ikke trekke på den ordningen, sier Nybø.

Ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide er det satt av en milliard kroner til kjøp av flyruter i første halvår 2021.

Fremskrittspartiet skal nå forhandle med regjeringen om tiltak for luftfarten. Hans Andreas Limi (Frp), medlem i Stortingets finanskomite, sier at han har forståelse for at regjeringen ikke vil ta noen større risiko i Norwegian, når aksjonærene nøler med å skyte inn mer penger i selskapet.

– Men vi ser på andre tiltak som kan hjelpe norsk luftfart, sier Limi til VG mandag formiddag.

Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

Knyttneve i magen

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sa Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Norwegian mener at med mer støtte ville selskapet kommet ut av coronakrisen som «et mer bærekraftig og slankere flyselskap, med ny struktur og bedre drift». Veien videre blir vanskeligere uten støtte, sier Schram.

Norwegian skriver i sin pressemelding at de er avhengige av støtte for å overleve.

– Med turister vi flyr inn til Norge, bidrar vi til å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året. Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering, sier Schram i meldingen.

Stor aksjonær sier nei

Ifølge DN eier leasingselskapene nå mer enn halvparten av aksjene i Norwegian, etter konvertering av gjeld til aksjer.

Timothy Ross som leder investoravdelingen i leasingselskapet BOC Aviation som er Norwegians nest største aksjonær, sa til DN i forrige uke at de ikke vil bidra med ny og frisk egenkapital i flyselskapet:

– Vi er ikke involvert i noen refinansiering av Norwegian nå. Vi har aldri bidratt med friske penger til Norwegian, og det vil vi heller aldri gjøre, sier Ross.