Var nære på å kjøre Cutters i grøften: – Følte oss litt dumme

Martin Schütt gikk fra konsulentlivet til å hamre ut nye selskaper. På veien har han lært at store aktører ikke er så skumle – og at man må ha feriepenger til ansatte.

Askeladden-gründer Martin Schütt har spesialisert seg på å utfordre eksisterende bransjer. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

Den 30 år gamle gründeren som sammen med fem andre står bak Askeladden & Co, har rukket mye på kort tid.

Siden 2016 har de utfordret en rekke bransjer med blant annet legekontorkjeden Dr. Dropin, begravelsesbyrået Verd og tannlegetjenesten Blid.

Det hele startet med frisørkjeden Cutters.

En kollega av Martin Schütt hadde investert. Schütt og medgründerne i Askeladden oppdaget at de hadde en god modell for å få fart på selskaper med nye måter å gjøre ting på.

Nær ved å velte Cutters

Kjeden fikk enorm oppmerksomhet, og ble kritisert blant annet for å droppe hårvask. Og den vokste i kjempefart – litt for fort, skulle det vise seg.

I E24s podkast Voksenpoeng forteller Schütt at selskapet for et par år siden var på randen av konkurs i vekstfasen på grunn av en enkel glipp.

– Vi hadde brukt alle feriepengene til frisørene på å bygge salonger, sier Schütt.

De oppdaget at feriepengene ikke var satt på egen konto, og dermed hadde blitt dratt med i ekspansjons-sluket.

– Sånn i retrospekt var det en god avgjørelse sikkert, for det gikk jo fint, men det gjorde at vi måtte låne inn en del privat kapital for å få betalt de feriepengene, sier Schütt med et smil.

– Det ordnet seg, men vi følte oss litt dumme. Det hadde vært veldig dumt hvis Cutters gikk konkurs akkurat da.

Barnegründer

Interessen for «business» startet allerede i barnehagen – den første forretningsideen ble å selge blomster han fikk av bestemor videre til naboen. Om hun visste at blomstene ble omsatt, er ikke helt klart.

– Men hun la kanskje merke til at jeg kunne kjøpe ganske mange is på egen hånd, sier Schütt.

Hvor forretningsinteressen kommer fra, vet han ikke helt. Men han oppdaget tidlig at han likte å lage noe selv.

– Å sette sammen en butikk som funker og kunder er happy og man tjener penger – det er noe magi i det.

Nettbutikk på videregående

Det gikk «slag i slag» fra barnehage og barneskole. På videregående opprettet han og en kompis nettbutikk for å finansiere russetiden. Den ble såpass lønnsom at de holdt den i live også ut i studietiden, før de solgte den.

– Det var egentlig bare en speiling av en kinesisk nettside hvor du kunne kjøpe alt mulig rør. Når kunder handlet hos oss gikk vi inn på den og handlet det i kundens navn, men vi kjøpte da for en helt annen pris enn kunden hadde betalt til oss.

– Det var gode tider før folk begynte å bruke Wish og Alibaba?

– Riktig. Det var akkurat det samme bare early days. Vi ble ikke superrike, men det var heller ikke poenget. Gleden ved å sette opp en forretningsmodell som funket og å gå med overskudd var mer enn godt nok, syntes vi.

Etter videregående begynte han på NHH, og satte gründerdrømmen halvveis på pause – med unntak av litt jobb med nevnte nettbutikk, samt et lite sidespor med nettsiden «stek.no», som solgte singleten Paradise Hotel-vinner Carl Eliassen brukte jevnlig i realityserien.

20-år gamle Martin Schütt (til venstre) og kompisene han drev nettsiden stek.no sammen med. Studentene endte i BT etter en singletkonflikt med Paradise Hotel-vinner Carl Eliassen. Vis mer byoutline Håvard Prestegården, BT

– På NHH oppdaget jeg at det som var enda morsommere enn å studere, var å være aktiv i studentforeninger. Der så jeg virkelig verdien av engasjement – masse studenter jobber gratis, men får likevel til veldig mye. Så det ble en ordentlig god læring i engasjement, selv om jeg trodde studietiden skulle være læring om business ... Så var det sikkert litt det og, da, sier Schütt.

Gjennom de første gründerprosjektene oppdaget han at det ikke må være fryktelig vanskelig å starte noe selv.

– Man må ikke være superutdannet eller ha masse erfaring, det er bare å prøve. Det var kjempelærerikt å få den selvtilliten på at det går an å gjøre det selv.

– Treigt og gammeldags

Etter endt siviløkonomutdanning, ble det noen år som konsulent i McKinsey – tanken var nok en gang å suge til seg så mye kunnskap som mulig. Helst på kort tid.

Sammen med mye erfaring i problemløsing via jobb flere store internasjonale selskaper, fikk han med seg en lærdom som ble viktig for oppstarten av Askeladden.

– Fra utsiden ser ofte store selskaper ganske proffe og bra ut, men så skjønner man etter hvert at fader – her er det treigt og gammeldags. De er faktisk ikke så skumle, de store selskapene. Med det fikk jeg enda mer selvtillit på at det går an å gjøre ting, selv om man utfordrer større og sterkere aktører, sier Schütt.

Vil ikke ha bransjefolk

I dag har Askeladden ni selskaper under sin vinge, og syv som snart skal lanseres. Det har altså gått ganske bra, så langt. Schütt tror noe av grunnen er at de har fått med seg flinke folk og stort sett insistert på å holde på rekrutteringen selv.

Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Når de skal finne daglig leder til et nytt selskap, intervjuer de gjerne 50 personer. Utover Dr. Dropin, som har en lege som daglig leder, har selskapene ledere som kommer fra andre bransjer.

Det har vært en bevisst strategi: Schütt forteller at for hver bransje de har gått inn i, får de beskjed om at det aldri kommer til å funke. Han tror det er viktig å få inn folk som tenker nytt, og setter spørsmålstegn ved etablerte sannheter.

– Derfor er det så viktig at vi tar med oss litt blåøyde og naive folk som ikke kjenner bransjen, men som kan stille de idiotiske spørsmålene som ofte viser seg å være veldig verdifulle, sier Schütt.

Han har ingen plan om at Askeladden skal bremse – målet er å starte 3–5 selskaper i året, og samtidig bygge videre på de eksisterende. Og kanskje blir selskapet internasjonalt.

– Det må finnes potensial for å gå inn i etablerte bransjer også utenfor landets grenser, så vi skal ikke se bort fra at Askeladden skal ut på kontinentet.

