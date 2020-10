Georg Eides forsvarer: – Særdeles mangelfull etterforskning fra Økokrims side

Forsvarer Arild Dyngeland mener det ikke finnes bevis som kan knytte skipsreder Georg Eide til forsøket på ulovlig skraping av skipet «Tide Carrier».

Skipsreder Georg Eides forsvarer ber om frikjennelse i Sunnhordland tingrett. Vis mer byoutline Eirik Brekke (arkiv)

Under sin prosedyre onsdag, la forsvareren til grunn at Georg Eide må frifinnes for medvirkning til brudd på forurensningsloven og avfallsforskriften.

– Økokrims etterforskning i denne saken er særdeles mangelfull. Aktoratet har lagt for stor vekt på Miljødirektoratets undersøkelser, sa Dyngeland.

Han mente at påtalemyndigheten har basert sine slutninger på e-poster som kan tolkes i flere retninger.

– Beviser ingen ting

Georg Eide fikk hjerneslag nyttårsaften 2016 og ble liggende på sykehus en uke, før han ble overført til rehabilitering.

– Det foreligger verken e-poster eller vitneavhør som underbygger at Eide visste noe om planer for skraping av skipet, sa Dyngeland.

Det faktum at Georg Eide deltok på et møte med skipseier Wirana 7. februar 2017, mente forsvareren heller ikke beviser noe. Eide selv har tidligere forklart at dette møtet kun var av orienterende art.

– Dubai et skalkeskjul

– Det som skjedde i Eides selskap under hans sykdomsperiode, som varte ut mars 2017, er å regne som business as usual. Det var ingen i selskapet som mottok instruksjoner fra Eide om klargjøring av «Tide Carrier» da han lå på sykeseng, hevdet Dyngeland.

Forsvareren ga uttrykk for at verken objektive eller subjektive krav for straff er oppfylt.

– Det Eide visste var at Wirana/Julia Shipping jobbet med å få skipet til Dubai og tørrdokk, for deretter å sette det inn i fart utenfor Afrika. Det var først ved befaring på skipet i mars 2017 at det ble oppdaget papirer som tilsa at reiseruten skulle ha gått til Pakistan, sa Dyngeland.

Han omtalte Dubai og tørrdokk som et skalkeskjul som Eide ikke var en del av.

– Økokrims etterforskning er mangelfull og basert på antakelser, mener Georg Eides forsvarer, Arild Dyngeland. Vis mer byoutline Gidske Stark (arkiv)

– Komplett uforståelig

Tirsdag la påtalemyndigheten ned påstand om ni måneders fengsel for Georg Eide. Strafferammen for denne type miljøkriminalitet er inntil to års fengsel.

I tillegg setter man bøter til tre millioner kroner fra Eide Marine Eiendom AS, og at rederen må betale saksomkostninger.

Forsvarerens påstand er at Georg Eide frifinnes og at det heller ikke skal skje en inndragning av tre millioner.

«Tide Carrier» fikk 22. februar 2017 motortrøbbel ved Feistein fyr utenfor Klepp. Skipet skulle da til skraping på en strand i Pakistan, men måtte slepes tilbake til i Norge under dramatiske omstendigheter. Vis mer byoutline Johansen, Carina / NTB

Georg Eide og «Tide Carrier» «Tide Carrier» var et 262 meter langt lasteskip som i 2006 var det største enkeltkjøpet Eide Marine Services hadde gjort. Skipet bar navnet «Ernesto Che Guevara» da det ble bygd for sovjetisk fart ved Svartehavet i 1989.

Eide døpte om skipet til «Eide Carrier». Han planla å bygge om skipet slik at lasteplattformen kunne senkes ned i sjøen og løfte opp installasjoner.

Da bunnen falt ut av oljeindustrien, gjorde Georg Eide flere fremstøt for å få solgt skipet.

Det endte med at selskapet Julia Shipping kjøpte skipet. Selskapet var et av de største i businessen for opphogging og resirkulering av skip.

I høst er «Tide Carrier» kommet til hoggingen ved anlegget Sök Denizcilik som ligger i industriområdet Aliağa i Tyrkia. Dette er et verft som er godkjent for opphogging. Vis mer vg-expand-down

– Dersom Eide skal dømmes til ni måneders fengsel for å ha medvirket til å stille med en taubåt og lette noen ankre, så er det for meg komplett uforståelig, sa Arild Dyngeland avslutningsvis i sin prosedyre.

