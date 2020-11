Pizzabakeren-gründere inngikk konsulentavtale som sikrer dem 3,75 millioner kroner i året

Samtidig som eierne av Norges største pizzakjede jobber med et mulig salg av selskapet, har gründerne sikret seg en konsulentavtale med millionlønn.

PIZZAGLIS: William Gulliksen og Jan Henrik Jelsa har bygget opp et pizzaimperium fra Stavanger. Pizzabakeren omsetter nå for over 1,2 milliarder kroner. Vis mer byoutline Jarle Aasland

17. november 2020

Den Stavanger-baserte takeaway-kjeden Pizzabakeren er i en salgsprosess, og eierne kan sitte igjen med solid gevinst om de selger pizzagiganten som omsatte for 1,2 milliarder i fjor.

I ferske dokumenter fra selskapet fremgår det av en avtale at gründerne Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen, gjennom sine personlige selskaper, skal fungere som konsulenter og hvert år skal motta et samlet beløp på 3.750.000 kroner for oppdrag utført for Pizzabakeren.

Avtalen ble godkjent av styret i selskapet den 7. oktober i år, rundt en måned før det ble kjent at selskapet er i en salgsprosess.

– Gammel avtale som fornyes

Gründerne selv er lite snakkesalige om avtalen.

– Det eneste det er å si om avtalen du referer til er at det har eksistert en slik avtale i svært mange år. Den var nå gått ut på dato og måtte av den grunn fornyes og formelt behandles på riktig måte, sier Jan Henrik Jelsa til Aftenbladet/E24.

Medgründer Gulliksen sier han ikke kjenner til innholdet i avtalen, og at det er Jan Henrik Jelsa som har skrevet den.

Avtalen må etter aksjeloven meldes til Brønnøysundregistrene fordi selskapets ytelser utgjør mer enn 2,5 prosent av balansesummen i det siste tilgjengelige årsregnskapet.

Normal prosedyre for gründere som selger

Det er ifølge advokat Erik Sandtrø normalt at gründerne blir med videre som konsulenter etter et potensielt oppkjøp.

– Generelt sett er det ikke uvanlig, det er ganske vanlig. Noen selskaper har behov for en overgangsfase hvor man beholder gründerne en periode. Andre kjøpere vil kaste rundt på alt, sier Sandtrø, som har vært involvert i en rekke større oppkjøpsprosesser.

Han sier det ikke hadde vært unaturlig at Pizzabakeren-gründerne hadde vært med videre.

– Jeg kjenner ikke Pizzabakeren hverken fra innsiden eller utsiden, men de har vokst raskt over kort tid, og med så mange avtaler med ulike franchiser, er det nok smart å ha med grunnleggerne.

Sandtrø sier det for øvrig er mye som skjer i serveringsmarkedet om dagen når det gjelder oppkjøp og sammenslåinger.

– Det er kjent i markedet at flere store kjeder er i spill.

Det ble nylig kjent at Ulltveit-Moe selger rettighetene til Burger King i Skandinavia til Østerrike-baserte Ring Holding.

