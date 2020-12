Mørketiden i Lofoten: – Det koster for mye å holde åpent

Reiselivet i Nord-Norge fryktet å tape enorme summer på «norsk sommer». I stedet ble det rekordmåneder for flere av bedriftene. Nå har imidlertid mørketiden kommet for fullt.

Etter en sommer med nye rekordhøyder har mørket lagt seg over Lofoten. Fraværet av turister har ført til at flere må stenge dørene i vinter for første gang. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da E24 møtte kjøkkensjef på Restaurant Lofotmat, Siv Hilde Lillehaug, i mai, rustet hun og resten av Lofoten seg for «norsk sommer».

– Vi har aldri opplevd et slikt trykk før. I sommersesongen pleier vi å være fullbooket en dag eller to på forhånd. I juli var det fullbooket en hel uke frem i tid. Det var en ny situasjon for oss, sier Lillehaug til E24 i desember.

Kjøkkensjefen Siv Hilde Lillehaug forteller at fraværet av turister i gatene ikke er nok grunnlag for å holde restaurantdørene åpne. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Også Trygve Steen i aktivitetsbedriften XX Lofoten fikk nok å gjøre.

– Jeg erkjenner at det gikk langt bedre enn fryktet i sommer, sier han og ler da E24 ringer ham i desember.

– Kompenserte for tapet

I mars måtte Restaurant Lofotmat i Henningsvær stenge dørene for første gang. Fremtidsutsiktene var dystre – og landsdelen forberedte seg på å tape enorme summer på at de utenlandske turistene uteble. Men så mørkt ble det ikke.

Aldri før har så mange besøkt Lofoten i juli, der det ble registrert 136.340 gjestedøgn. Det er en liten oppgang fra i fjor, der det ble registrert 135.058 overnattinger i Lofoten i juli, ifølge Destinasjon Lofoten.

– Med 132 prosent økning av norske gjestedøgn kompenserte dette for tapet av de utenlandske, pluss litt til, sier reiselivssjefen i Lofoten, Line Renate Samuelsen.

Det førte til at juli ble en «all time high» for restauranten.

– Så kom høsten, og den var svart.

– Koster for mye å holde åpent

De siste årene har Henningsvær gått fra å være et lite fiskevær med høysesong i sommermånedene, til å bli en turistdestinasjon som folk reiser til året rundt.

Restaurant Lofotmat har derfor holdt åpent også gjennom høsten og vinteren, for å ta imot turistene som håper å se nordlyset i mørketiden.

E24 besøkte Restaurant Lofotmat i mai i år. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Denne høsten måtte Lillehaug stenge restauranten etter at nordmenn dro hjem etter en lang sommerferie.

– Vi har holdt stengt deler av høsten, inkludert hele oktober. Samtidig pleier vi å holde stengt mandag og tirsdag, men denne gangen har vi bare åpnet dørene i helgene, sier hun.

– Det koster for mye å holde åpent.

Lukker dørene

I 2008 tok Ola Skjeseth over driften av Svinøya Rorbuer, et fiskevær på en liten øy i Svolvær havn med 40 rorbuer, og ti andre hus på Svinøya.

I fjor endte virksomheten opp med et resultat på på 6,5 millioner kroner. Det blir derimot ikke noe pluss i år.

Ola Skjeseth, eier og daglig leder i Svinøya Rorbuer. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

– Situasjonen ble veldig kritisk etter at sommeren var over, og nordmenn reiste hjem igjen, sier Skjeseth.

I løpet av sommeren kunne rorbueieren melde om seks overveldende uker, der de i juli så en omsetningsvekst på 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Selv om ikke antall overnattende steg betraktelig, var det nordmenns høye forbruk som var med på å sette rekorder for Svinøya rorbuer.

– Vi omsatte for 100.000 kroner ekstra i juli bare på vin, forteller Skjeseth.

De ekstra kronene er ikke nok til å gjøre opp for et helt år med tap. Fiske, toppturer og spesielt nordlyset er det som pleier å dra turistene til Svolvær i løpet av vintermånedene, men de er det ikke spor av dette året.

– Vintersesongen er ofte en høysesong for oss, med et vanlig belegg på 100 prosent. Nå er det derimot nærmere null aktivitet.

Derfor har Skjeseth tatt den tunge beslutningen om å stenge Svinøya Rorbuer frem til 15. februar, for første gang på 15 år.

– Et slag i trynet

I løpet av et normalt år opplever Svinøya Rorbuer omtrent 40.000 gjestedøgn, der over halvparten av aktiviteten skjer i løpet av månedene september til mai.

– Dette er også grunnen til at vi har klart å skape en bedrift som driver hele året, og det at vi nå må stenge ned i vinter er et slag i trynet, sier Skjeseth.

Ola Skjeseth tok over driften av Svinøya Rorbuer i 2008, etter å ha startet som «ryddegutt» i fiskeværet i 1993. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Hittil har virksomheten permittert 10 av 20 ansatte, mens andre har blitt omplassert eller tatt hammeren fatt for å bidra til virksomhetens oppussingsprosjekt.

– Heldigvis er Svinøya en solid bedrift med god egenkapital på bok, så vi klarer oss gjennom dette. Vi har søkt om omstillingsmidler, og det har hjulpet oss veldig med restaureringen av hus og rorbuer, sier han.

– Vi ser svært optimistisk på fremtiden.

Dersom situasjonen endrer seg i løpet av vinteren og det blir flere bestillinger, legger ikke Skjeseth skjul på at Svinøya Rorbuer kan åpne litt tidligere enn planlagt.

En annerledes julefeiring

På Restaurant Lofotmat har de permittert fire av de fem ansatte. Bare Lillehaug står igjen, mens lærlingen har blitt omplassert for å fortsette studien av matfaget.

20. desember stengte også restauranten dørene for i år, og vil holde stengt helt frem til februar.

– Det har blitt en litt annerledes julefeiring i år, der vi har måttet spare på alle kostnader, sier Lillehaug.

På nyttårsaften pleier det å være godt oppmøte på Restaurant Lofotmat, med nasjonaliteter fra blant annet Asia og Nord-Amerika. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

I romjulen pleier bordene å være fulle av utenlandske turister som har bestilt bord på forhånd. I år hadde restauranten kun fått to henvendelser på nyttårsaften.

– Vi vil selvsagt åpne for grupper som vil komme til oss og forhåndsbestiller, men vi må dessverre være knallharde og fokusere på kostnadene, og holde disse så lave som mulig for å kunne ri av stormen, forteller Lillehaug.

Står stille på kaikanten

Etter et julimåned i toppsiktet, dabbet aktiviteten av utover høsten for aktivitetsbedriften XX Lofoten.

Fraværet av turister som ville delta på ribsafari, fiske- og toppturer ble for stort, og til slutt sa det stopp.

– Nå i romjulen er vanligvis tallene små, så da pleier vi å stille på kaikanten. Det har vi gjort siden november, sier Trygve Steen.

Trygve Steen skulle egentlig brukt vintermånedene på fiskeglade turister som ville få med seg skreisesongen i Lofoten. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Fra januar til april pleier skreifiske å være blant det mest attraktive aktivitetsbedriften tilbyr. Nå ser det ut til at båten må stå festet til kai flere av disse månedene også.

– Vi klamrer oss fast til et naivt håp om at det skal løsne i mars, men vi venter at januar og februar går forbi i det stille. Kanskje vi kan tørre å håpe på et trykk etter påske, sier han.

– Corona gir oss lite annet enn utfordringer

– Dette er ikke noe trivelig for reiselivsnæringen, der mange nå har mistet grunnlaget for å leve, sier Eivind Holst i Destination Lofoten.

Den tidligere ordføreren (H) i Vågan kommune forteller at selv om det har kommet en kompensasjonsordning, er det ikke nok til et grunnlag for å skape aktivitet i området.

– Corona gir oss rett og slett veldig lite annet enn utfordringer, slik er det for alle næringer, sier han.

Eivind Holst er styreleder Destination Lofoten. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Selv om mørket har lagt seg over Lofoten er det fortsatt noe aktivitet i området, til den grad smittevern tillater der. Holst understreker derimot at det er utfordrende å skulle tjene penger på dette.

– Vi ser frem til at Norge får tak i en vaksine, og at vi forhåpentligvis kan heve blikket og få fart i næringen etter påske.

Publisert: 25. desember 2020 20:37