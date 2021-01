Norge eksporterte sjømat for 105,7 milliarder i 2020

I et år preget av pandemien falt verdien av sjømateksporten med 1,5 milliarder kroner, men var likevel tett på rekordnivået fra 2019.

Eksportverdien på 105,7 milliarder kroner er en prosent lavere enn i 2019, opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding.

Det eksporterte volumet av sjømat på 2,7 millioner tonn er imidlertid to prosent høyere enn året før.

– Selv om 2020 var et annerledes år, har store deler av sjømateksporten klart å trosse de største utfordringene i kjølvannet av coronapandemien, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Mistet viktig salgskanal

Sjømatrådet peker på at 2020 startet med tro på et nytt rekordår, før pandemien rammet markedene.

– Da verdenssamfunnet stengte ned, mistet norsk sjømateksport en svært viktig salgskanal, nemlig restaurant- og hotellsegmentet. Det ble utfordringer i logistikken, og salget av sjømat ble i stor grad flyttet til dagligvarekjeder, netthandel og take-away-tjenester, sier Larsen i pressemeldingen.

Hun trekker frem en positiv utvikling for sild og makrell, men derimot nedgang for blant annet for klippfisk og tørrfisk.

Sjømatrådet trekker frem flere faktorer som har bidratt positivt, deriblant en svakere krone, den nest høyeste eksportverdien for laks noensinne og at sjømatnæringen er omstillingsdyktig.

Eksporterte laks for 70 milliarder

Eksporten av laks utgjør den største delen av sjømateksporten.

I 2020 ble det eksportert 1,1 millioner tonn laks, til en verdi av 70 milliarder kroner.

Det er en oppgang i volum på to prosent, men en nedgang i verdi på 2,3 milliarder kroner.

– Coronapandemien har ført til økt etterspørsel etter bearbeidede produkter for salg i detaljhandelen. En stadig større andel av laksen blir videreforedlet i Norge. Eksportverdien for laks i 2020 er den nest høyeste som er registrert, og volummessig er det rekord, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

