Sportsmerkene dropper Black Friday: – Vi stenger butikken på fredag

Mens de store kjedene kjører tilbud hele uken, dropper merkevarebutikkene Black Week. Både Norrøna, Haglöfs og Fjällräven satser hardt på salg i egne kanaler, men tilbudsuke rett før jul vil de ikke være med på.

Butikksjef for Haglöfs i Oslo, Markus Høibråten, sier de synes lite om Black Friday. Så lite synes de om konseptet at de like godt stenger butikken hele fredagen. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24/Sindre Hopland

Publisert: Oppdatert: 25. november 2020 15:16 , Publisert: 25. november 2020 14:43

På få år har den siste uken i november blitt en salgsfest for varehandelen, og pandemiåret 2020 er intet unntak.

Alle de store sportskjedene markedsfører kampanjer, og noen har droppet Black Friday til fordel for Black Week.

Samtidig er det en sterk trend i sportsbransjen at merkevarene satser på salg i egne kanaler. Både Norrøna, Bergans og Swix-eier Brav har en strategi om å selge mer direkte til forbrukeren, og man skulle tro Black Week var en god anledning til å gjøre nettopp dette.

Det svenske merket Haglöfs sender et spesielt sterkt signal på Black Friday.

– Vi stenger butikken helt på fredag. Det er jo en monsterdag når det kommer til kampanjer, men det er ikke miljøvennlig å kjøpe masse nye produkter bare fordi de er billige hvis du ikke trenger dem, sier butikksjef Markus Høibråten som nylig sluttet etter åtte år i sportskjeden XXL.

Han sier det er en ganske stor overgang fra sportskjede til merkevarebutikk.

– I XXL var Black Week den største uken i året, sier Høibråten.

Haglöfs har i stedet markert noe de kaller Green Friday, hvor selskapet i fjor doblet prisene på alt utstyret, og hadde en-for-to tilbud, hvor overskuddet gikk til Naturvernforeningen.

Skjønner ikke poenget med kampanje i høysesong

En av dem som har markert seg kraftig i kampen mot Black Friday er Norrøna-eier Jørgen Jørgensen.

– Vi skjønner jo ikke helt poenget med dette, å sette varene på tilbud i høysesong er ikke særlig bærekraftig, sier Jørgensen.

– Men 2020, et år med pandemi, og man har i tillegg fått en mild start på vintersesongen, kunne ikke dette vært året å gjøre et unntak?

– Vi har fått bekreftet gjennom corona at det viktigste for oss er å lage produkter av høyeste kvalitet og levere rå kundeservice. Vi var en periode veldig bekymret for hvordan corona skulle slå ut, men det har gått bedre mye bedre enn forventet.

Selskapet åpnet en ny stor butikk i New York i fjor vinter, en by som har blitt hardt rammet av pandemien, noe han sier ikke var spesielt god timing.

– Men vi er fornøyd med året, og vi vil nå en ny omsetningstopp.

Det er vanskeligere å tjene penger med høyt kampanjetrykk, noe XXL ble eksempelet på da kjeden i 2018 tapte 40 millioner kroner på Black Friday alene.

Da E24 snakket med XXL tidligere i høst, forsikret selskapet om at det ikke vil bli tilfellet i 2020, men toppsjef Pål Wibe ville heller ikke prate om strategien for deres eget salg.

– Vi kan ikke prate om det, men vi er godt forberedt, sa han.

Norges største sportskjede XXL dropper ikke Black Friday. Toppsjef Pål Wibe sier de er godt forberedt. Vis mer byoutline Hans Dalane-Hval / E24

Amazon kan ødelegge

Brav som eier Swix, Helsport og en rekke andre merkevarer, satser også hardt på egne salgskanaler.

– Holdningen vår i år, og som sikkert blir holdningen fremover også, er at vi ignorer Black Friday, sier Brav-topp Espen Engelstad som tidligere var retail-direktør i Norrøna.

– Vi har respekt for at noen har behov for å nedjustere store varelagre, men jeg tror det kan gjøres på sunnere måter enn å selge alt unna på én uke, sier Engelstad.

Brav-lederen tror de aller fleste kjedene og enkeltstående butikkene vil bort fra konseptet, og han mener prosessen har startet.

– Min observasjon er at trykket er mindre enn vanlig. Jeg tror mange sitter igjen med en bismak etter Black Friday. Det er forståelig at butikker bruker dagen til å lokke folk til sine egne utsalgssteder, men kjøpsfesten slik den var for noen år siden, er kraftig nedtonet.

Engelstads tidligere kollega, Jørgensen i Norrøna, sier også han ser tegn til det han mener er bedring også fra kjedene og at kampanjetrykket er mindre enn tidligere år. Han mener likevel det finnes et scenario som kan ødelegge det han synes er en god trend.

– Hvis Amazon kommer inn i markedet og dumper prisene, så kan det være en ny trigger.

Grønt alternativ

Mange av merkevarene har likevel et opplegg på fredagen, men av en annen art.

Svenske Fjällräven som har egen butikk på Karl Johan i Oslo, vil heller ikke delta på Black Friday.

– Vi kjører i stedet en alternativ kampanje der folk kan komme klærne sine, og få dem impregnert gratis, slik at de varer lenger, sier butikkmedarbeider Thea Røste.

Røste sier butikken aldri har hatt Black Friday-kampanjer så lenge hun kan huske.

Fjällräven har butikk på Karl Johan i Oslo, og har en rekke andre såkalte merkevarebutikker rundt omkring i verden, men ingen av dem markerer Black Friday. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24/Sindre Hopland

Salg for første gang

Samtidig er det ikke alle merkevarene som dropper Black Week i år, for det er alltid et unntak fra regelen.

Det kanadiske turutstyrsmerket Arcteryx har en policy i sine egne butikker om aldri å ha varer på salg, men på grunn av coronakrisen har selskapet likevel valgt å sette ned prisene under Black Week.

– Det er første gang Arcteryx kjører salg. Vi har en streng politikk globalt på at det gjør vi ikke, men i år blir unntaket, sier butikksjef Tora Bettum, som legger til at merkevaren tradisjonelt ikke er med på Black Friday.

Butikken som åpnet i oktober i fjor har merket pandemien, da merkevaren også selger mye til turister.

– Vi har jo fått mange flere norske kunder, men trafikken har jo også gått kraftig ned i sentrum, sier Bettum.

Butikksjef for Arcteryx-butikken i Oslo, Tora Bettum. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24