Audi e-tron er årets hittil mest populære bil

Til tross for at nybilsalget økte i november, har det så langt i år blitt solgt færre biler enn i fjor. Mest populær i 2020 er Audi e-tron, mens salget av Tesla Model 3 har gått markant ned.

Audi e-tron er den mest populære bilmodellen i Norge så langt i år, viser ny registreringsstatistikk. Vis mer byoutline Hanne Hattrem / VG

Publisert: Oppdatert: 1. desember 2020 15:19 , Publisert: 1. desember 2020 14:58

Hittil i år er det registret 120.838 nye personbiler i Norge, noe som er 7,8 prosent mindre enn året før.

I november alene ble det registrert 12.533 nye biler, opp 24,9 prosent fra fjoråret.

Det viser fersk statistikk Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som ble publisert tirsdag.

Færre kjøper Tesla

I statistikken kommer det frem at salget av Tesla-biler har gått markant ned fra året før.

Til og med november har det blitt registrert 4.314 nye biler av merket Tesla. Det er en nedgang på 75,2 prosent fra fjorårets 17.400.

2019 var riktignok et rekordår for Tesla i Norge. Selskapet lanserte den gang sin Model 3, som ble den mest solgte bilen i Norge dette året. De leverte også oppgraderte versjoner av tidligere bilmodeller.

Hittil i 2020 er Tesla Model 3 den syvende mest solgte her til lands, med totalt 3.538 registreringer.

Da E24 snakket med Teslas kommunikasjonssjef i Norge i oktober, pekte han på flere faktorer som har bidratt til årets nedgang.

– For det første ble fabrikken stengt en periode i våres som følge av pandemien. Dette fikk følger for leveringssituasjonen i Norge. Det andre er at det er øvrige europeiske markeder som vokser veldig raskt nå og som tar større del av produksjonskapasiteten, sa kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland den gang.

Les også Rekordår for Tesla i Norge – men i år blir det bråbrems

De 10 mest solgte bilmerkene hittil i år: 1. Volkswagen (16.448) 2. Toyota (11.500) 3. Audi (9.738) 4. BMW (8.022) 5. Volvo ( 7.456) 6. Hyundai (7.063) 7. Mercedes-Benz (6.962) 8. Skoda (6.398) 9. Nissan (5.341) 10. Peugeot (5.197) Vis mer vg-expand-down

Les på E24+ De flykter fra formuesskatten. Slik skal de bo i «Norges Monaco».

Elbil mest populær

Den mest solgte bilmodellen så langt i år er Audi e-tron. Til og med november er elbilen registrert 8.773 ganger, med 756 registreringer i november alene.

Det generelle salget av personbiler med nullutslipp har også fortsatt å øke i november med totalt 7.540 registreringer – opp 10,9 prosent fra i fjor. Disse bilene hadde en markedsandel på 56,1 prosent denne måneden.

Hittil i år er det registret 68.108 personbiler med nullutslipp, opp 7,3 prosent fra i fjor. Av disse er 63.071 nye, mens 5.022 er bruktimporterte.

De 10 mest solgte bilmodellene hittil i år: 1. Audi e-tron (8.773) 2. Volkswagen ID.3 (5.451) 3. Volkswagen Golf (4.997) 4. Hyundai Kona (4.662) 5. Nissan Leaf (4.529) 6. Toyota Rav4 (3.774) 7. Tesla Model 3 (3.538) 8. MG ZS (3.362) 9. Mercedes-Benz EQC (3.188) 10. Mitsubishi Outlander (3.143) Vis mer vg-expand-down

Det selges også flere hybridbiler. Ifølge statistikken har det så langt i år blitt solgt 35.818 biler av denne typen, opp 8,1 prosent fra i fjor.

Av disse er 24.173 ladbare, opp 48 prosent fra året før.

I november alene ble det solgt 4.179 hybridbiler, opp 15,6 prosent fra november 2019.

Her kan du lese mer om Elbil Norge Audi e-tron Tesla Bil