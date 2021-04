Bittelitt lysning for hotellene, men slutt for Scandic på Tjensvoll

Den ferske hotellstatistikken for mars viser at Stavanger og Haugesund er de to eneste byene som har en liten økning i belegget sammenlignet med samme periode i fjor.

I snart 20 år har det vært drevet hotell i landemerket på Tjensvoll, men i september er det slutt for Scandic.

– Det er noen bittesmå lyspunkter for hotellbransjen i Stavanger-regionen nå. Og i disse tider er jo et hvert tegn til vekst noe å juble for, synes jeg, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting til Aftenbladet/E24.

Statistikken, som er hentet fra Benchmarking Alliance, viser at Stavanger-regionen hadde et rombelegg på 33 prosent i perioden 1.-25. mars i år. I samme periode i fjor var belegget på 28 prosent. Også hotellene i Sandnes og Sola inngår i denne statistikken.

– Fortsatt er det langt igjen til normale tilstander, men siden vi sammenligner med en periode hvor det i fjor faktisk ikke var pandemi de knappe to første ukene, så er det et positivt tegn at rombelegget øker, sier Wiederstrøm.

Som imidlertid raskt legger til:

– Husk at oljeprisen var lav i mars i fjor, og det påvirket nok nivået på oljeselskapenes hotellaktiviteter. Samtidig er prisene i år en god lavere enn i fjor.

Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting

Haugesund er den byen med kraftigst økning fra 35 prosent belegg i den aktuelle perioden i fjor til 50 prosent i år.

Alle andre byer har en negativ utvikling. I for eksempel Oslo (med Fornebu) falt belegget fra 29 prosent i fjor til 11 prosent i år.

Trondheim har den høyeste romprisen med et snitt på 961 kroner, mens Oslo og Haugesund har den laveste snittprisen med henholdsvis 731 kroner og 728 kroner.

– Tallene er justert for påske ettersom påsken ble innledet 5. april i fjor, sier Peter Wiederstrøm.

Det har utvilsomt vært et knalltøft pandemi-år for hotellbransjen. De store hotellkjedene blør penger - og i begynnelsen av januar kom nyheten om at Petter Stordalen valgte å slå sitt aller første hotell konkurs - Comfort Hotel i sentrum av Stavanger.

Nå er det også slutt for Scandic-hotellet på Forum-området. I det ferske årsregnskapet til Forum Hotellbygg AS, som eier det høye hotellbygget på Tjensvoll, står det at Scandic har valgt å ikke forlenge leiekontrakten som utløper i september.

Asle Prestegard, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

– Etter dialog med huseier og en totalvurdering av situasjonen, besluttet vi å ikke forlenge leieavtalen, sier administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Asle Prestegard, til Aftenbladet/E24.

Scandic blir da stående igjen med fem hoteller i Stavanger-regionen; Tre i sentrum, ett ved flyplassen og ett på Forus.

– Vi har fem flotte hoteller i Stavanger, god geografisk dekning og er strålende fornøyd med det hotelltilbudet vi har i byen. Stavanger er et marked vi følger tett, og vi vil alltid holde øynene åpne for spennende muligheter i området, sier Prestegard.

Det 60 meter høye landemerke på Tjensvoll eies av en konstellasjon bestående av Kåre Idsøe, Bjørn Dahle, Trygve Jacobsen og Per Reidar Bru gjennom selskapet Forum Hotellbygg. Da bygget sto klart i september 2001, var det Norges høyeste hotellbygg utenfor Oslo. Hotellet har 182 rom fordelt på 21. etasjer.

Det var Rica-kjeden som først skrev en 10+10-avtale med Forum Hotellbygg, men i 2014 ble Rica kjøpt opp av Scandic - og dermed ble også navnet på hotellet naturligvis endret til Scandic Forum Hotel.

Hver jul har Scandic-hotellet rombelysning som danner byens største julestjerne.

«Styret arbeider med å finne ny leietaker når avtalen med Scandic utløper 6. september», heter det i årsrapporten til Forum Hotellbygg.

– Det er helt sikkert en annen kjede som ønsker å drive hotell i dette unike bygget. Det er flere som har vært interessert i det før, og det vil helt sikkert være noen aktuelle nå også. Hvis ikke er det ikke verre enn at vi eiere fortsetter med hotelldrift gjennom et eget, selvstendig selskap, sa daglig leder i Forum Hotellbygg, Kåre Idsøe, til Aftenbladet i november i fjor.

I årsregnskapet kommer det også fram at leieinntektene fra Scandic Hotels sank fra 9,7 millioner i 2019 til 3,5 millioner i fjor. Leien er omsetningsbasert og skyldes derfor i stor grad koronapandemien.

Under posten anleggsmidler er det i 2020 bokført 80,5 millioner kroner. Dette er ofte synonymt med verdien på eiendommen. Til sammenligning var tallet 117 millioner kroner i 2005.

«Styret regner med at Covid-19 vil preget hotellmarkedet også i 2021. Det er stor konkurranse i hotellmarkedet i Stavanger, med lavt rombelegg og svake overnattingspriser. Det forventes derfor ikke vesentlige endringer i inntektene for 2021», skriver styret i årsberetningen.

