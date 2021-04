Vinmonopolet ser «hjemmekontoreffekt» under påskesalget: 98 prosent handler fysisk i butikk

Storhandelen på Vinmonopolet er gjort i god tid før påskerushet, ifølge Vinmonopolet. – Toppen startet tidligere enn normalt i år, sier pressekontakt Hege-Lill Hagen Asp.

Folk har vært flinke til å spre polhandelen godt gjennom påsken, og utover åpningstidene. En såkalt «hjemmekontoreffekt». Vis mer byoutline Jil Yngland / NTB

Som normalt før helligdagene nærmer seg, har nordmenn flokket seg til vinmonopolet for å gjøre storhandel før påskeferien.

– Vi får alltid en liten vekst i salget før hver påske. Men denne toppen har startet tidligere enn normalt i år, sier pressekontakt Hege-Lill Hagen Asp i Vinmonopolet til E24.

– Salget forrige uke og uken før bærer preg av at påskeforberedelsene ble gjort i god tid før påske. Vi så en kraftig økning i starten av uken og så en vekstreduksjon utover, sier Hagen Asp.

Kun to prosent av handelen er over nett. 85 prosent av det igjen er fra kunder som bestiller på nett, men som henter varene i butikk. De fleste velger med andre ord å ta seg en tur på polet.

– Vi ser også at de som bestiller hjemlevering ofte er firmaer som gir gaver til ansatte eller de som skal ha store selskaper, sier hun.

Trafikklys-system minsker kundetrykk

– Det generelle bildet så langt er at kundene våre har vært flinke til å spre handelen godt gjennom påsken, tidligere i uken og tidligere på dagen. Dette har medført mindre køer og det er veldig bra med tanke på smittevernet, sier Hagen Asp.

En såkalt «hjemmekontoreffekt», hvor folk handler mer spredt utover åpningstidene.

Et trafikklys-system på Vinmonopolets nettsider har også bidratt til at det har vært mulig å unngå et stort kundetrykk.

På Vinmonopolets nettsider kan du se om det vil være rødt, gult eller grønt lys i butikken du tenker deg til. Det gir en pekepinn på trafikken inne i butikken.

Vinmonopolene med størst kundestrøm Oslo City

Bergen Storsenter

CC Vest i Oslo

Langnes i Tromsø

Utstillingsplassen på Hamar

Kvadrat i Sandnes

Rygge i Moss

Valkendorfsgate i Bergen sentrum Vis mer vg-expand-down

Folk handler mer per handletur

Salget på vinmonopolet har gjennom året vært høyere enn normalt, blant annet på grunn av skjenkestopp, et amputert taxfree salg og stengt grensehandel.

– Denne påsken har vi også nasjonal skjenkestopp, og det vil trolig bidra til en salgsøkning for Vinmonopolets del. Men det er for tidlig å si hvor stor denne økningen blir, sier Hagen Asp.

Lørdagen gjenstår som siste salgsdag.

– De butikkansatte har så langt meldt om at kundene har blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine, Vi selger mer til hver kunde per handel, antagelig fordi folk luker bort unødvendige handleturer, sier hun.

De butikkansatte på Vinmonopolet melder om at kundene er rasjonelle og flinke til å planlegge innkjøpene sine. Vis mer byoutline Jil Yngland

Knallvekst for Vinmonopolet

I 2020 ble det solgt 115 millioner vareliter. Det er en vekst på 40 prosent.

Vinmonopolet solgte 82,6 millioner vareliter i 2019, og volumet hadde da kun økt med 0,7 prosent målt mot året før.

Dette er historiske tall, ifølge kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

– Siden koronatiltakene ble iverksatt i midten av mars har vi hatt en utrolig salgsutvikling, har Nordahl tidligere uttalt til E24.

Samtidig som varesalget har økt, har det også vært flere innom Vinmonopolet i året som var. Antallet kunder økte til 43 millioner, opp fra 35 millioner i 2019.

Publisert: Publisert: 1. april 2021 16:34