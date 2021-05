Hotellsjef reagerer på NHO-utspill: – Umulig å få tak i nok nordmenn

De Historiske-hotellene mangler flere hundre arbeidere til sommersesongen, men det er ikke sikkert servitører, kokker og renholdere slipper inn i landet. At bedriftene kan forsyne seg av arbeidskraft fra Nav, fnyser hotelldirektør Øivind Wigand av.

MANGLER 30: Øyvind Wigand frykter han ikke kan ha fullt kjør i sommer som følge av trøbbel med å få tak i nok arbeidskraft. Vis mer byoutline Fretheim Hotel

Publisert: Publisert: I dag 17:18

– Jeg har et behov for å få tak i rundt 30 sesongarbeidere. Men at det bare er for meg å hente inn masse arbeidsledige nordmenn? Absolutt ikke, virkeligheten er ganske annerledes, sier Øyvind Wigand, direktør ved på Fretheim Hotel i Flåm, samt innehaver av fem andre reiselivsbedrifter.

I Dagens Næringsliv uttalte NHO Reiselivsjef Kristin Krohn Devold nylig at 13 prosent av dem som var ansatt i reiselivet før koronapandemien, nå er helt ledige – og at det bør være mulig for hotellene å rekruttere mange av dem.

Wigand forteller at de har jobbet med Nav lokalt, Nav i Bergen, og at de har hatt annonser ute både på egne Facebook-sider og på Finn den siste tiden.

Men etter halvannen måned med rekrutteringsarbeid, er han fremdeles langt unna mål.

– Det er umulig å få tak i nok nordmenn. Da må eventuelt Nav bli strengere, sier Wigand.

Han håper nå at myndighetene vil lette på reglene som hindrer reiselivsbedrifter å hente eksempelvis servitører, kokker og renholdspersonell fra utlandet.

– Hvis ikke må jeg være kynisk og stenge noe for å holde andre steder åpent. Det vil gå ut over økonomien, selvsagt, sier han.

Mener reiseliv nedprioriteres

Som følge av coronapandemien er innreise til Norge sterkt begrenset.

Om man skal få unntak fra innreiseforbudet, må man søke til Sjøfartsdirektoratet.

Kravene som må oppfylles er blant annet knyttet til nødvendighet, kompetanse og til at arbeidskraften ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Hittil har De Historiske-hotellene sikret seg kun 10 prosent av det antallet utenlandske sesongarbeidere som medlemsbedriftene har gjennom en vanlig sommersesong, forteller administrerende direktør Nils Henrik Geitle.

FRYKTER KANSELLERINGER: Administrerende direktør Nils Henrik Geitle i De Historiske Hotell og spisesteder. Vis mer byoutline Rune Sævig

Dersom situasjonen vedvarer, vil bookinger tilsvarende 150 millioner kroner måtte kanselleres som følge av redusert kapasitet, sier han.

– Industri, jordbruk og fiske har fått lov til å hente utenlandsk arbeidskraft, men reiseliv blir rangert nederst. Om næringen skal overleve, må vi få inn det som er kritisk personell for hotellene og spisestedene rundt om i Norge.

Fikk først avslag for sjefkokk

Ved Sogndalstrand Kulturhotell har daglig leder Eli Laupstad Omdal nylig kunnet puste lettet ut.

Lenge så det ut som at den polske sjefkokken deres skulle bli nektet innreise, men etter medieoppslag og stor pågang, valgte Sjøfartsdirektoratet å snu etter først å ha gitt avslag.

– Det var en periode der vi lurte på om vi bare skulle legge ned hele driften, for vi var så satt ut av all jobbingen og tanken på å måtte si opp bestillinger. Jeg tror ikke det var det som var meningen med denne regelen, at det skulle føre til oppsigelser.

KOKKEN FIKK KOMME: Eli Laupstad Omdal fryktet at Sogndalstrand Kulturhotell måtte holde stengt da sjefkokken først fikk avslag på søknad om innreise. Vis mer byoutline Arnt Olav Klippenberg

Nå er alle 14 årsverk tilbake i full jobb, forteller Laupstad Omdal. Hun er sjeleglad for det, men bekymrer seg for andre som kan være i samme situasjon.

– Mitt spørsmål er om en arbeidsplass i bransjen vår er mindre verdt. Sånn må det ikke være, reiselivsnæringen har også profesjoner.

Har ikke råd til å ta ned kapasiteten

Utenlandske servitører og renholdspersonale må trolig vente på vaksinepass-ordningen som forhåpentlig vil være på plass i løpet av juni, ifølge Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Uten tilstrekkelig bemanning er det en fare for at Øyvind Wigan på Flåm må drive deler av sommeren med redusert kapasitet, forteller han.

De Historiske-kollega Jan Fredrik Fosse, daglig leder ved Knutholmen hotell, har ikke råd til det samme.

POLITIKERBESØK: Fremskrittspartiet har engasjert seg i De Historiske-hotellenes tøffe situasjon. Denne uken fikk Jan Fredrik Fosse (nummer to fra venstre) besøk av Anfinn Sjåstad, Helge André Njåstad og Himanshu Gulati, alle fra Frp. Vis mer byoutline Knutholmen hotell

Ytterst i havgapet på øya Frøya i Bremanger kommune er det så å si ingen nordmenn i Nav-systemet som vil flytte for sommeren, sier han. Fosse har avtale med utlendinger som har jobbet for ham tidligere, men det er høyst usikkert om 15 av de 30 blir gitt innreisetillatelse.

– De betyr egentlig alt. Det er kokker, resepsjonsarbeidere og servitører. Får vi ikke dem inn, blir vi rett og slett underbemannet. Det er umulig å få tak i nok nordmenn.

Fosse forteller at det ligger an til en kjempegod sommer ut ifra bookingen. Men til tross for en uavklart situasjon med arbeidskraft, er det ikke aktuelt å gå ta ned kapasiteten.

– Etter det siste året er vi nødt til å ha den inntjeningen gjennom sommeren. Jeg har ikke tenkt til å gi opp på noe vis, jeg kan ikke det. Det må bare ordne seg.

Ber nordmenn søke jobb

Kristin Krohn Devold sier at NHO Reiseliv har hatt møter med Nav og deres medlemmer for å få koblet norske kandidater med reiselivsbedriftene. Hun forteller at det er velvilje fra Nav til å hjelpe på dette feltet, men at det også er viktig at de setter av nok ressurser til å følge opp raskt når bedriftene etterspør kandidater.

Basert på utspillet i DN har E24 spurt om hun ikke mener det er grunn til bekymring for hotelldirektører som lurer på om de må drive med redusert kapasitet i deler av sommersesongen.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

– Vi opplever at en god del av våre medlemmer ser med uro på de neste månedene fordi de ikke får tak i de folkene de trenger. En del bedrifter frykter driftsstans eller redusert drift fordi man ikke får tak på ansatte, skriver hun i en e-post.

NHO Reiseliv følger nå opp myndighetene for å sikre at reiselivet får hente inn folk på linje med andre næringer, som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i deler av bransjen de neste månedene.

– Jeg vil også oppfordre permitterte eller arbeidsledige nordmenn til å gripe sjansen til å få seg nyttig erfaring fra reiselivet i sommer. Det kan være både en nyttig og spesiell erfaring, som man for eksempel kan bruke til å søke jobb når konferansemarkedet tar seg opp igjen til høsten, sier Krohn Devold.

Må vente på lavere smittetall

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Næringsdepartementet skriver i en e-post at regjeringen forstår at situasjonen er krevende for norske bedrifter.

– Søknadsordningen som åpner for at virksomheter kan hente strengt nødvendig arbeidskraft fra utlandet begrenser fortsatt kraftig hvor mange som kan få innreise.

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Næringsdepartementet. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Hun skriver at Næringsdepartementet er kjent med at reiselivsbedrifter har fått innvilget reise av Sjøfartsdirektoratet, men at alle søknader må behandles hver for seg.

– Så lenge de tilfredsstiller kravene i ordningen, så vil de få innreise, gitt at alle dokumentasjonskrav også er på plass.

Om norske bedrifter får inn en større andel av den utenlandske arbeidskraften de trenger, avhenger av når helsemyndighetene vurderer det som forsvarlig å åpne ytterligere opp, forklarer statssekretæren.

