Kjøpesentrene i Oslo åpner igjen: - Hoppende glad!

Elizabeth Massey jubler over at varehandelen igjen kan åpne dørene i Oslo: – Jeg blir varm om hjertet, for nå synes jeg vi hadde ventet lenge nok, sier butikkinnehaveren.

GLADE: Elizabeth og Cathrine Massey er klar til å åpne klesbutikken Sissi på Storo storsenter i Oslo, etter å ha vært coronastengt siden slutten av januar. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Sammen med søsteren Cathrine har hun i 36 år drevet Sissi, en frittstående klesbutikk for voksne damer på Oslos største storsenter på Storo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjorde i dag at kjøpesentre og butikker i Oslo kan åpne igjen fra torsdag 6. mai, forutsatt at strenge smitteverntiltak opprettholdes.

– Jeg er hoppende glad, sier Elizabeth Massey til VG.

2500 butikker var stengt

Massey legger ikke skjul på at hun syntes stengningen i Oslo begynte å bli urettferdig, etter at handelen igjen kunne åpne i kommunene rundt hovedstaden fra 26. april.

– Det ville vært helt håpløst, om vi fortsatt måtte holdt stengt. Usikkerheten ville tatt knekken på alle oss som driver for oss selv, sier Massey.

Virke Handel opplyser til VG at 2500 av 4500 butikker i Oslo har vært stengt. Over 16.000 ansatte jobber i butikker som har vært coronastengt.

– Det har vært trist å se byen på den måten, med stengt butikker og arbeidsplasser som står tomme, sier næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen (Ap).

LEVERING: Cathrine Massey tar imot vår- og sommervarer, som kommer selv om klesbutikken har vært stengt. Utgiftene løper, inntektene svikter. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Åpner på sekundet

Tre og en halv måned uten inntekter har tært hardt på reservene for søstrene Massey. Varene ble kjøpt i august og husleie og felleskostnader i storsenteret har løpt som normalt.

– Men vi har overlevd så langt – og nå er vi klar til å åpne på sekundet, sier Massey.

Hun tror kundene kommer for å handle nytt vår- og sommertøy.

– Mange er fullvaksinerte, de venter bare på å komme ut og snakke med folk og begynne å leve igjen. Og gjett om vi har mye fint til dem, sier innehaveren av Sissi.

Salget tror hun først kommer til sommeren, når fellesferien er startet.

– Nå må folk støtte opp om det som er, slik at vi får økonomien på fote igjen. Det er det viktigste, slik at vi sikrer arbeidsplassene, sier Elizabeth Massey.

– Gå gjerne alene

Oslo kommune stiller strenge krav til gjenåpning av detaljhandelen:

Det maksimale antall kunder skal begrenses. Hver kunde skal ha minst fire kvadratmeter gulvareal og til en hver tid kunne holde to meter avstand til andre.

Fellesarealer i kjøpesentrene skal ikke brukes som oppholdssteder.

Kommunen vil intensivere kontrollen med at smittevernreglene overholdes i kjøpesentre og butikker, opplyste byrådsleder Raymond Johansen onsdag.

– Til deg som skal handle: Gå gjerne alene. Følg reglene butikkene og kjøpesentrene har. er oppfordringen fra næringsbyråd VIctoria Marie Evensen.

ÅPNER: Med unntak av dagligvare, apoteker og vinmonopol har de fleste butikkene på Storo og andre kjøpesentre i Oslo vært stengt siden januar. Nå kan de åpne igjen. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Flere hundre millioner tapt

Olav Thon Gruppen driver Storo storsenter og cirka 80 kjøpesentre over hele landet, som hittil i år har omsatt for i overkant av 17 milliarder kroner.

Thon-sentrene som har holdt åpent på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge, har økt sin omsetning over 10 prosent. Bildet er et annet i coronastengte Oslo.

Omsetningssvikten på Storo ved utgangen av april er omkring 40 prosent, sammenlignet med normalåret 2019. Nedgangen er omkring 330 millioner kroner.

– Det reelle tapet er mye høyere, fordi prisene og den samlede handelen er økt disse to årene, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen Ole Christian Hallerud til VG.

– Helt høl i hue

Han er veldig glad for at kjøpesentrene i Oslo kan åpne igjen, etter å ha vært coronastengt sammenhengende siden slutten av januar.

– At vi har vært stengt siden januar, har vært helt høl i hue, sier Hallerud.

Han viser til at alle kjøpesentrene har hatt veldig godt smittevern og aldri vært definert som en smittekilde.

– Eneste argument for å stenge, var å hindre mobilitet. Men mobilitet hindres ikke, når sentrene bare er stengt i én kommune. Da reiser kundene andre steder, sier Hallerud.

Klær og sko, gullsmeder og frisører har vært hardest rammet av nedstengningen.

Ifølge Virke Handel var nedgangen for klesbransjen 34 prosent i mars, sammenlignet med mars 2019.

Fare for konkurser

– Med restriksjonene vi har hatt siden januar, sitter mange igjen med lagre fulle av vinterklær og sko de ikke får solgt, sier direktør for Virke Handel Harald Jachwitz Andersen.

Hovedorganisasjonen Virke opplyste før gjenåpningen at 15 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen i Oslo står i reell fare for konkurs.

Samtidig som enkelte bransjer blør, setter andre omsetningsrekorder. Dagligvarebransjen økte omsetningen med 35 prosent i mars, sammenlignet med 2019.

– Coronaeffekten rammer veldig ulikt, sier Andersen i Virke Handel.

Før kjøpesentrene i Viken fikk åpne igjen for to uker siden, møtte VG lederen for Ski Storsenter:

