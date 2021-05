Oslo åpner kranene. Ringnes skal kjøre ut 1,5 millioner liter øl.

Restaurantene og barene i Oslo skal gjenåpne etter at milliarder i omsetning er tapt. Nå gleder bransjen seg til helgearbeid.

De neste dagene skal Noho Norway hente tilbake flere hundre ansatte til sine restauranter og utesteder, forteller daglig leder Karl-Henning Svendsen. Vis mer byoutline Paal Audestad

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Dette er en fantastisk nyhet.

Det sier Karl-Henning Svendsen som er daglig leder for Noho Norway. De driver en rekke restauranter og utesteder.

Han forteller om måneder der pressekonferansene og skuffelsene har gått hånd i hånd.

– Vi har hatt forhåpninger om åpning før, men det har ikke gått veien. Etter alle nedturene er det veldig greit å få en positiv beskjed.

Mange i serveringsbransjen har hatt et mørkt halvår bak seg. Syklister i rosa og blått som kjører ut mat fra restaurantene, gjør at det ikke har vært helt dødt.

Men for puber, barer og diskotek har det vært bekmørkt, viser korttall fra DNB:

Kategorien «uteliv» består av steder som hovedsakelig selger alkohol. Tallene fra DNB er kortbruk for personer bosatt i Oslo. Kjøp gjort i andre kommuner er med i tallene.

1,5 millioner liter øl står klar

Ringnes Bryggerier er hjertet som pumper mesteparten av væsken rundt i utelivsbransjen i Oslo. De står klare til å kjøre ut 1,5 millioner liter drikke nå som serveringsstedene kan åpne.

– Nå blir det veldig hektisk for oss – og ikke minst for utestedene. Det er sjelden vi snakker med folk som er så glade for at de skal jobbe hele helgen, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes.

Ringnes er den desidert største leverandøren av drikke til utestedene i Oslo. Tallene deres viser hvor stort fallet har vært:

Fra mars til november i fjor falt salget til serveringsbransjen i Oslo med rundt 70 prosent.

Fra november i fjor og frem til i dag har salget vært mer enn 90 prosent under normalen.

I en normal måned selger utelivsbransjen i Oslo 800.000 liter øl, anslår Bruusgaard. Korona og 6,5 måneder med stengte kraner gjør at bransjen kan ha mistet salg av minst 10 millioner halvlitere, viser E24s enkle regnestykke.

Med en halvliterpris på 90 kroner kan 900 millioner kroner i omsetning dermed ha gått tapt. Og det er kun fra stengte ølkraner.

– Det er mange i bransjen som virkelig er på felgen nå, sier Bruusgaard.

Dette er reglene for serveringsbransjen i Oslo 26. mai kan serveringsbransjen i Oslo åpne dørene igjen.

Det er da tillatt med skjenking frem til klokken 22.00, og nye gjester kan ikke slippes inn etter dette.

Den første dagen gjelder det nasjonale påbudet om å bestille mat hvis du skal kjøpe alkohol. Dette påbudet fjernes 27. mai.

Ansatte må ha munnbind når de er ute i restauranten. Gjester må normalt bruke munnbind alle andre steder enn ved bordet.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst én meters avstand mellom sitteplassene. Vis mer vg-expand-down

– På overtid av overtiden

9. november i fjor stengte alkoholserveringen i Oslo. Lenge kunne restaurantene holde åpent uten alkoholservering, men 2. mars ble det stopp for dem også.

– Dere har hatt det tøft i lang tid nå. Å stå uten jobb er tøft. Dere som driver steder, har fortvilet forsøkt å ikke bukke under, sa Oslos næringsbyråd Victoria Evensen (Ap) under pressekonferansen fredag.

– Gjenåpningen kommer på overtid av overtiden, sier Ole Bjørndal, som er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

– Å få holde åpent nå er et være eller ikke være for bransjen. Mange har følt på det «å ikke være» og frykten for å gå konkurs. Man gikk dessverre glipp av mai som sammen med julebordsesongen, pleier å være en av de mest innbringende periodene, sier han.

Lysglimt?

Hvilket uteliv møter folk i Oslo etter 199 dager med stengte ølkraner? Konkurstallene tyder på at de fleste utestedene fremdeles er der.

Men det betyr ikke at bransjen er kommet velberget gjennom krisen, mener Bjørndal. Han sier bankene, leverandørene og Skatteetaten har trykket på en pauseknapp for konkurser.

– Vi har hatt støttetiltak som gjør at bedriftene så vidt har holdt hodet over vannet. Mange har vært flinke til å permittere og holde kostnadene nede, sier han.

Mange bedrifter er skjøre etter et drøyt år med korona. Hvis støttetiltakene forsvinner for tidlig, tror NHO-toppen det blir ille.

– Mange som startet pandemien med penger på bok, står nå med gjeld. Vi frykter konkurser fra bedrifter som er tømt for likviditet.

Flere hundre tilbake i jobb

Hos Noho gjør de seg klare for travle dager. Det første de må gjøre er å få tak ansatte som har vært permittert, forteller Svendsen.

– Vi har 500 ansatte som skal kontaktes og ut av permittering. Så må vi lage vaktlister, vaske ned alle lokalene og få inn varer. Det er mye som skal på plass etter å ha vært stengt så lenge.

Begrensningene bransjen får åpne under, er greie, mener han.

– Det er de små skrittene mot en normal hverdag som teller. Vi skal jobbe med smittevern og gjøre oss verdig tilliten vi nå får. Så får vi håpe at de ikke går tre måneder før neste steg.