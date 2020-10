Varsler om «svært inngripende» tiltak mot dagligvaren

Stortingsrepresentant Kårstein Løvaas (H) leder arbeidet med stortingsmeldingen om dagligvarebransjen. Han mener man ikke kommer unna tiltak som vil virke svært inngripende på aktører i bransjen.

Stortingsrepresentant Kårstein Løvaas sier forskjellene i innkjøpspriser Konkurransetilsynet torsdag la frem gjør ham engstelig for situasjonen for norsk dagligvarebransje. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB scanpix

8. oktober 2020

Torsdag la Konkurransetilsynet frem tall som viser at Norgesgruppen de siste tre årene har fått varene sine langt billigere enn konkurrentene i Coop og Rema.

Stortingskomiteen skal i høst jobbe med å tiltak som skal forbedre konkurransen i dagligvarebransjen, og nyvalgt saksordfører Kårstein Løvaas reagerer på rapporten tilsynet la frem torsdag morgen.

– Dette bekrefter det bilde mange har forsøkt i å tegne i lang tid, at det er urovekkende store forskjeller på innkjøpspriser i dagligvarebransjen, sier Løvaas

Han sier Næringskomiteen vil lage en fremgangsplan neste gang man møtes, og at målet er å konkludere i saken før jul.

– Vil kunne virke svært inngripende

I stortingsmeldingen som ble lagt frem i sommer kom regjeringen med flere forslag til tiltak. Blant annet at leverandører må grunngi hvorfor man gir ulike priser til kjedene, og restriksjoner på butikklokaler.

Samtidig sier Løvaas at alle muligheter må på bordet, og at man må være «kreative» med tanke på hvordan man kan løse det han mener er en lite fungerende konkurranse i markedet.

– Uansett hvilke tiltak vi lander på kan jeg ikke se noe annet enn at det vil virke svært inngripende på enkelte. Men jeg mener også det er god borgerlig politikk og brekke opp usunn konkurranse, sier Løvaas.

– Det må kraftig lut til, fortsetter han.

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) mener Konkurranseloven må tolkes hardere. Vis mer byoutline Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Enighet om strengere tolkning av konkurranseloven

Komitemedlem Terje Aasland (Ap) har jobbet med dagligvarebransjen i en årrekke, og synes det er gledelig at det virker som at det er stor enighet om at det må gjøres noe med konkurransen i dagligvarebransjen.

– Jeg sier jo velkommen etter. Jeg tror det er viktig at Konkurransetilsynet følger opp konkurranseloven strengere, spesielt på dette med dominerende aktører. Hvis Høyre er enig med oss i det, og vi kan få til et flertall der, så er det veldig bra.

Løvaas går også langt i å si at man enten må håndheve loven strengere eller endre den.

– Konkurransetilsynet er som en dommer på fotballbanen som observerer, men det kan virke som man har glemt igjen fløyten og kortene på benken. Man må fortelle oss på Stortinget om de mangler verktøyene eller så må man begynne å bruke fløyten, sier Løvaas som etterlyser tydelighet fra tilsynet.

Brexit kan utsette saken

Selv om Løvaas har som mål å konkludere i saken før jul, sier han at det finnes ting som kan forsinke fremdriften.

– Brexit ligger og lurer, og kan gjøre at man må ta diskusjonen i Stortinget på andre siden av juleferien, men målet er å få det til.

På spørsmål om saksgangens hurtighet sier Aasland i Ap at det viktigste er at man behandler tematikken ordentlig, og ikke raskest mulig.

