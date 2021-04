– Ikke kom som leder og si at du har flaks eller uflaks

Pandemien har spent ben på mange bedriftsledere. Én felle er det ennå ikke for sent å komme seg unna, mener Berkeley-professor Morten Hansen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

SAN FRANCISCO (E24): Det ligger en sykkelbutikk i nærheten av Morten Hansens fritidsbolig i det berømte vindistriktet Napa Valley. Da samfunnet stengte ned for litt over ett år siden, syntes den norske Berkeley-professoren synd på dem. Alt var dødt. De hadde nesten ingen kunder lenger.

– Men så snakket jeg med eieren en god stund senere, og han hadde hatt det beste året noensinne, sier Hansen.

– Alle skulle ha en sykkel.

Les også Boligkrise i USA: Skylder 150.000 i husleie

Morten Hansen har bodd i USA i en årrekke og regnes som en av verdens mest anerkjente eksperter på ledelse. Han forteller den lille anekdoten om sykkelbutikken for å illustrere et poeng eller to.

For det første er historien et bilde på hvor ulikt covid-19 har rammet bedrifter og bransjer verden over. Mange selskaper har gått dukken - anslagsvis 400.000 bare i USA. Andre, derimot, har blomstret.

– Fra et ledelsesperspektiv kan man si at noen hadde flaks, andre uflaks, sier Hansen, før han tørt konstaterer:

– Det har jeg ikke noe tro på.

Lav gjeld og lite risiko

Hansen viser til den bestselgende ledelsesboken «Great by Choice», som han ga ut i 2011 i samarbeid med Jim Collins (forfatter av bl.a. «From Good to Great»). Boken er basert på flere tiår med undersøkelser i ulike bransjer, og forfatterne studerte blant annet hvordan ledere hanskes med flaks og uflaks.

– De aller beste lederne håndterer dette på to måter som kan utgjøre en fundamental forskjell, sier Hansen.

VELRENOMMERT: Morten Hansen har bodd i USA i en årrekke og er anerkjent som en av verdens fremste eksperter på ledelse. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

For det første er de beste lederne forberedt på uflaks, ifølge Hansen. De tar høyde for at det kan komme en krise. Som eksempel trekker han frem Southwest, «det best drevne flyselskapet i USA», som har basert sin forretningsstrategi på lav gjeld og lite risiko.

– Hver gang det er en krise, drar de fra de andre. De blir bare bedre, sier han.

– Så har du Norwegian, som har gjort akkurat det motsatte.

Les også Norwegian-leverandører reagerer på redningsplan: – Vi er litt forbannet

Hansen påpeker at han har empirisk grunnlag for dette poenget. I arbeidet med «Great by Choice», undersøkte han og Jim Collins spesifikt gjeldsgraden i selskaper i krisetyngede bransjer.

– Det vi så, var at de som hadde lav gjeld og mye likvide midler før krisen, dro fra de andre, sier han.

Morten Hansen Professor ved Berkeley University i California og ekspert på ledelse.

Tidligere professor ved Harvard Business School og INSEAD i Frankrike.

Har en doktorgrad i Business Administration fra Stanford University.

Han har gitt ut de bestselgende bøkene «Great by Choice» og «Great At Work». Vis mer vg-expand-down

Men gode ledere skal ikke bare planlegge for uflaks, ifølge Hansen. De skal også takle flaks, utnytte den til det aller beste og være forberedt på å skalere. Som den nevnte sykkelforretningen i Napa Valley, hvor eieren grep sjansen og kjøpte opp et ekstra lager med sykler like før etterspørselen flerdoblet seg.

– Ikke kom som leder og si at du har flaks eller uflaks. Det skal du være forberedt på, og det skal du kunne dra nytte av, slår Hansen fast.

Slakter Norwegian

Så hopper han videre til sin andre kjepphest: evnen til å omstille seg.

Hansen trekker frem stjernekokk Wolfgang Puck i Los Angeles som eksempel. Da pandemien rammet, eksperimenterte han med en rekke ulike initiativer for at restaurantene hans skulle overleve. De kjørte opplevelsesmåltider hjem til folk og eksperimenterte med nye retter, salg av frityrgryter og nettbaserte kokkekurs med vin og drinker inkludert.

Ikke kom som leder og si at du har flaks eller uflaks.

I et intervju med magasinet Robb Report fortalte restauranteieren om hvordan det som i begynnelsen hadde vært et mareritt, åpnet nye muligheter på sikt.

– Så har du andre ledere, som sitter som strutsen og bare skal få hjelp fra staten, permittere eller sparke folk og wait out the bad times. Det fungerer dårlig, sier Hansen.

– Når du i tillegg sitter med høy gjeld, da går du konkurs. Det er Norwegian.

E24 har vært i kontakt med Norwegian. De ønsker ikke å kommentere kritikken.

TO KJEPPHESTER: Ledere må planlegge for både flaks og uflaks, og være gode til å omstille seg, mener Berkeley-professor Morten Hansen. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Berkeley-professoren anerkjenner at hardt rammede bedrifter er nødt til å ty til både statsstøtte og permitteringer og oppsigelser, men er likevel klar på at de med større omstillingsevne har langt større sannsynlighet for å overleve.

– Det tredje punktet hvor mange ledere har bommet, tror jeg, er at de tror at alt skal være fjernkontor fremover, sier Hansen.

I motsetning til teknologiselskapet Gitlab, en pioner innen fjernarbeid, vil han i stedet slå et slag for en hybridløsning, med tre dager på kontoret, to dager hjemme. Mange selskaper i USA har annonsert at dette kan bli den nye hverdagen for deres medarbeidere, ifølge Washington Post.

Les også Går på skole i dansestudio

– Hvorfor akkurat den løsningen?

– Jeg tror det er visse fordeler ved å ha en fleksibilitet, og det er enkelte ting du kanskje kan gjøre bedre hvis du sitter hjemme, sier Hansen.

– Andre ganger fungerer det best å jobbe sammen med andre.

Han påpeker at dette ikke innebærer at medarbeiderne kan komme og gå som de vil. De må være på kontoret samtidig, så det er mulig å samarbeide fysisk.

– Hvis du er på kontoret på mandag og jeg på tirsdag, så fungerer det ikke.

– Hva er de største lederutfordringene ved denne løsningen?

– Man må være mye mer bevisst på å skape engasjement og mening. Det er vanskeligere når du ikke ser folk, sier Hansen.

I denne situasjonen må ledere bruke mer tid på medarbeiderne sine, mener han, med flere sjekkpunkter og digitale samtaler. I tillegg anbefaler han å bruke tiden på kontoret til uformelle, små samtaler. Gå rundt i lokalene i stedet for å fylle dagen med møter.

– Mange sliter

I tillegg mener Hansen det trengs «en revolusjon» i hvordan vi måler medarbeidere, fordi vi i dagens arbeidsliv måler langt mer på innsats enn resultat.

– Det er selvfølgelig folk som går på timepris, men det er helt meningsløst, med mindre du jobber i butikk, sier Hansen.

– Det skal jo være kvaliteten på arbeidet som teller.

Hans erfaring er at 20–30 prosent av ledere er gode på å sette denne type mål, samt å skape en følelse av mening blant sine ansatte.

– Resten sliter, sier han.

FREMTIDENS ARBEIDSLIV: Ledelsesekspert Morten Hansen har ingen tro på fullstendig fjernarbeid etter pandemien, men tror en hybridløsning kan fungere bra. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

I et intervju med A-magasinet for noen år siden, i forbindelse med lanseringen av boken «Great at Work», fortalte den norske professoren hvordan han brenner for å hjelpe andre til å jobbe bedre. Han tror pandemien nå på mange måter har hjulpet oss med dette.

Det er helt latterlig, det vi har holdt på med.

Han viser til et høyteknologiselskap, som han også jobber for. Der har de funnet ut at digitale demonstrasjoner egentlig fungerer bedre, fordi tilbakemeldingene gjerne blir mer reflektert og nyanserte når de ikke gis direkte i et fysisk møte.

Morten Hansen forteller også om en konversasjon med en konsernsjef i et høyteknologiselskap i Silicon Valley, som har de største kundene sine i Asia. Han pleide å fly til Sør-Korea for å ha et to timer langt møte, og så fly tilbake igjen. Det gikk ikke an å gjøre det på noen annen måte, mente han før.

Nå synes han videokonferanser fungerer bra.

– Det måtte en pandemi til for at han skulle trekke en sånn konklusjon, sier Hansen.

– I ettertid sier jo folk at det er helt latterlig, det vi har holdt på med.

Vis mer

Publisert: Publisert: 24. april 2021 08:07