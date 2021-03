Virke ber Høie revurdere Viken-stengingen: – Uforståelig

Det er uforståelig at alle de 51 Viken-kommunene får de strengeste coronatiltakene, mener Virke. I et brev krever de at helseministeren gjør en ny vurdering.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kom brått på mange næringslivsledere da regjeringen mandag på få timers varsel innførte de strengeste coronatiltakene, tiltaksnivå A, i alle de 51 kommunene i Viken fylke.

Det betyr blant annet full skjenkestopp i kommuner fra Halden i sør til Hemsedal over 300 kilometer lenger nordvest.

Etter stengingen har hovedorganisasjonen Virke sendt et brev til helseminister Bent Høie med krav om en ny vurdering.

Virke er kritisk til å stenge hele Viken, uavhengig av smittetrykket i den enkelte kommune.

Les også Næringslivet i Viken om nye coronagrep: – Overraskende og knalltøft

– Må stå i forhold

Mandagens Viken-tiltak er ifølge Virke «et klart brudd» med tidligere erfaringer, hvor regjeringen har vurdert hva som er forholdsmessige grep for å begrense smitten.

«Plutselig skal det være lovstridig å handle seg blomster, påskeservietter og høytrykksspyler til å fylle påskedagene med innhold i Aremark, Flå og Sigdal med mange flere – kommuner som knapt har hatt smitte», skriver Virke i brevet til helseministeren.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen peker på at det er stor variasjon i smittesituasjonen, og at grepene fremstår som uforutsigbare for mange bedrifter.

– Det hadde ikke hjulpet næringslivet om myndighetene hadde ignorert smitten. Men tiltakene må stå i forhold til målet om å begrense smitten, sier Kristensen til E24.

Les også Hemsedal-aktør truer med å saksøke staten etter nedstengingen av Viken

Varslet søksmål etter Viken-stenging

Torsdag varslet selskapet Skigaarden i Hemsedal søksmål mot staten, fordi de mener at inngrepet ikke står i forhold til smittesituasjonen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den saken, men jeg har forståelse for at bedriftene er fortvilte. Mange selskaper har sesongen sin nå og hadde håpet å hente inn noen kroner. Nå har vi stått lenge i pandemien, og mange har strukket seg svært langt for å prøve å berge virksomheten, sier Kristensen.

– Jeg kan forstå at noen kommuner opplever dette som strengt, hvis de har lite smitte, legger han til.

Kristensen peker på at 110.000 arbeidsplasser er berørt av de siste nedstengningene. Én av fire oppsigelser i handels- og tjenestenæringen har kommet etter jul, og 13 prosent av virksomhetene har permittert. Det er det høyeste siden juni 2020.

– Så krisen er på ingen måte over, sier Virke-sjefen.

Les også Nedstenging i Viken: – Jeg frykter at dette kan bety slutten for oss

– Vi undres

I brevet til Høie berømmer Virke regjeringen for å gripe inn raskt for å stanse smitten.

Organisasjonen understreker at tiltaksnivå A er ment for kommuner med særlig høyt smittenivå, og at fagmyndighetene mener grepet kun skal brukes i korte perioder.

«Vi undres derfor hva som gjør at man nå brått endrer på dette», skriver Virke.

Virke mener at det ikke finnes bevis for at det har den ønskede effekten å stenge ned rundt 6.000 butikker og nærmest all handel i hele Viken i nesten én måned.

«Vi ber derfor om at situasjonen vurderes på nytt og at man tar en fornyet vurdering av forholdsmessigheten», skriver Virke.

Les også Regjeringen innfører strengere coronatiltak i hele Viken

Les også Sanner tilbyr 750 millioner til nedstengt næringsliv

Frykter konkurser

Kristensen peker på at virksomheter som må permittere nå må ut med mye penger, fordi bedriftene selv må dekke utgiftene for de ti første dagene av en permittering.

– Vi ser at bedrifter som Mester Grønn og Nille permitterer. I kommunene med de strengeste tiltakene sier 19 prosent av de spurte bedriftene at det er reell fare for konkurs, og denne frykten er økende, sier Kristensen.

Han har tatt til orde for en refusjonsordning for utgiftene til permittering, og mener det også ville gjort det lettere for bedriftene å ta tilbake permitterte, fordi risikoen deres vil være redusert.

Finansminister Jan Tore Sanner har så langt sagt nei til dette. Torsdag la han derimot 750 millioner kroner på bordet til en kompensasjonsordning til næringslivet i kommuner som nå er nedstengt.

Les også Over 10.000 butikker må stenge - 56.500 personer kan bli rammet